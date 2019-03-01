Уничтожение, репрессии, стрельба, слежка

Что рассказывают о полуострове за Перекопом

На этой неделе украинские СМИ, освещающие ситуацию в Крыму, в числе прочего, сообщили об «антитуристическом законе», о наказании футболиста за игру на территории российского полуострова, о конфликте врачей, закончившемся стрельбой, и о «грандиозном плане» украинского МИДа.

Удивить Россию?

Украинский сайт сообщает, что Украина, Франция и Германия будут следить за проходом украинских судов через Керченский пролив с моря, воздуха и из космоса. Столь громкое заявление, как сообщают СМИ за Перекопом, сделал глава МИД этой страны Павел Климкин. В реальности речь шла лишь о возможности такого мониторинга. «В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии... Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса», — говорит, в частности, Климкин. Он также рассказал о присутствии военно-морских сил «друзей Украины» в Черном море. «Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Поэтому все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию», — отметил Климкин. Также он сообщил, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража.

«Антитуристический закон»

Украинские СМИ обеспокоились тем, что, по их мнению, в Крыму могут закрыть гостиницы и мини-отели. Как сообщается на украинском сайте, «это сделают из-за нового законопроекта российской Думы (так называемый „закон Хованской“), который предусматривает запрет хостелов в жилых домах». Также стоит отметить, что общий контекст, в котором подаётся информация, конечно, негативный. Здесь же приводится мнение, что «именно такой сервис один из самых распространенных на полуострове», и делается акцент на том, что «крымские предприниматели подвергли законопроект жесткой критике», ведь происходящее «не только нанесет удар по малому бизнесу, но и уничтожит туризм в Крыму». В статье делается ссылка и на информацию, которую распространяют сейчас представители Ассоциации малых отелей Крыма: «если закон будет принят, то десятки тысяч людей потеряют работу, тысячи предпринимателей разорятся и останутся в долгах. А миллионы туристов откажутся от путешествий без дешевого жилья. От этого снизится прибыль ресторанов, кафе, музеев, концертных залов».

Стрельба в больнице

Этому инциденту украинские СМИ уделили большое значение. Это понятно — нет ничего лучше для антироссийской пропаганды, чем очередное ЧП в Крыму. Пусть даже и бытового (как выяснилось позже) характера. Дело в том, что несколько дней назад в помещении городской больницы Евпатории во время ночной смены произошел конфликт между двумя врачами, один из которых в пылу ссоры... выстрелил в оппонента. «Между двумя врачами Евпаторийской городской больницы имела место бытовая конфликтная ситуация. По предварительным данным, было применено травматическое оружие», — отметили в пресс-службе МВД по Крыму. На украинском сайте всё это преподносится буквально как «массированная стрельба», но, на самом деле, пострадавший врач не получил серьезных ранений. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался, а на следующее после происшествия утро написал заявление в полицию. Стрелявшего же сотрудника больницы задержали правоохранители. Из-за чего же произошёл конфликт? Как говорят источники местных СМИ, врачи не смогли мирным путем решить, кто первым воспользуется электрокардиографом.

Выгнали за «Кафу»

Антироссийская истерия проявляется во всё новых сферах нынешней украинской жизни. В частности, в спорте. Несколько дней назад стало известно, что из-за игр на территории российского Крыма пострадал футболист Сергей Чеботарёв, который числился в составе украинской (ровенской) команды «Верес». С Чеботарёвым был расторгнут контракт. «После сообщения на сайте „Вереса“ о подписании новых игроков, стало известно, что один из новичков клуба ранее принимал участие в футбольных соревнованиях на территории аннексированного Российской Федерацией Крыма», — говорится в статье на сайте украинского телеканала. Утверждается, что в 2016 году Сергей Чеботарёв играл за футбольный клуб «Кафа» в чемпионате Крыма, но в своих документах Чеботарёв указал своими предыдущими профессиональными клубами только «Буковину» (Черновцы), где провел часть прошлого сезона, и грузинский «Зугдиди». А после того, как руководству «Вереса» стала известна информация об участии футболиста в чемпионате Крыма, последовали репрессии, «поскольку такие действия футболиста не соответствуют идеологии клуба и той гражданской позиции, которую исповедует большинство членов клуба и болельщиков красно-черных».