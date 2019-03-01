Отсрочка для рынков и отели на даче

Какое будущее ждёт севастопольских торговцев и тех, кто сдаёт жильё

В Севастополе прошел брифинг председателя постоянного комитета по экономике Татьяны Лобач, где были озвучены механизмы решения вопросов, являющихся важнейшими как для тех, кто зарабатывает рыночной торговлей, так и для тех, кто хочет получать сверхприбыли за квадратные метры.

Механизмы цивилизованности

Одним из грядущих изменений является подготовленный проект законодательной инициативы о переносе сроков перехода деятельности розничных рынков, расположенных на территории Крыма и Севастополя, в капитальные строения. Срок перехода изначально был намечен на 2020 год, теперь же малому бизнесу хотят дать отсрочку вплоть до 2025 года. По её информации, такая законодательная инициатива основана на многочисленных обращениях граждан, торгующих на рынках. Планируется, что Совет Государственной Думы рассмотрит эту инициативу в мае 2019 года.

Татьяна Лобач:

«По всей Российской Федерации этот процесс шел очень непросто. Пример тому рынок Пятого километра. Уже в будущем году мы должны были перенести его в капитальное строение, но мы понимаем, что это сделать невозможно. Чтобы не было нарушений закона, мы просим передвинуть этот срок до 2025 года. Может, за это время ГУП „Розничные рынки Севастополя“ аккумулирует те или иные средства, может, у него получится привлечь инвестиции... Много что может случиться для того, чтобы бизнес, который там находится, был уверен в завтрашнем дне, что не начнется внезапная стройка без предоставления альтернативных средств».

Еще одно грядущее изменение затрагивает частные отели, размещённые на территории садовых товариществ. Председатель комитета заметила, что им удалось найти правовой механизм по легализации данных заведений.

Татьяна Лобач:

«В стратегии развития Севастополя туризм определен как одно из главных стратегических направлений развития города. За четыре года, может быть, 1-2 малых отеля были введены в эксплуатацию. Отели есть, но узаконить их не представляется возможным. Притом что таких отелей в городе — 140. Они построены в украинское время».

Лобач пояснила, что в департаменте архитектуры проработан этот вопрос. В дальнейшем для того, чтобы узаконить данное строение, необходимо будет обратиться в департамент с просьбой установить для него специальный вид разрешенного использования — отельный бизнес, для разработки правил землепользования застройки. Затем проходит процедура общественных слушаний, в случае положительного исхода отель становится легальным.

Татьяна Лобач:

«Нахождение отеля кому-то приносит прибыль, а кому-то — беспокойства. В этом случае общественные слушания должны помирить всех участников, а именно должно быть собрание всех членов садоводческого товарищества, и человек, который собирается заниматься этим бизнесом, должен рассказать, где он находится, что он хочет делать. Может, это будут повышенные членские взносы, взятие на себя каких-то социальных обязательств... В итоге проведения этих общественных слушаний члены садового товарищества должны или дать разрешение человеку изменить вид использования земли, или исключить эту возможность. Общественность решает, возможно ли нахождение там отеля».

Председатель комитета заметила, что данный путь поможет легализовать нахождение отелей на территории садовых товариществ, а также пополнить бюджет города дополнительными средствами.

Если думать не только о кошельке

Прокомментировать ситуацию с отелями мы попросили члена «Союза архитекторов России», члена «Союза дизайнеров России» Александра Измоденова. «Если исходить из гармонизации среды (в данном случае территории обитания), нужно брать в расчёт: как оптимизировать предстоящую реконструкцию. Эта задача должна быть решена проектировщиком, благо все регламенты имеются. Но основная задача — предусмотреть ответы на все вопросы будущего строительства (реконструкции). Вы же, приходя в кафе, не говорите — дайте мне просто „еды“, вы говорите максимально информативно: что хотите, из чего и так далее? И от того, как вы ставите задачу, что подробно хотите, так всё и получается», — рассказал он «Крымскому Телеграфу».

Эксперт заметил, что не надо стесняться и в оплате работы профессионального проектировщика — чем всё подробнее и честнее, тем лучше. Можно просчитать, сколько будет приезжать гостей, с какой частотой, время заезда и выезда, какую нагрузку на этот квартал и район всё это окажет. Какие ещё неучтённые вопросы могут играть роль. То есть, надо думать наперёд и беспокоиться о людях, как проживающих в таких гостиницах, так и по соседству.

Александр Измоденов:

«Слышали ведь о квартирах (это для примера), в которых прописывают по сотне человек? Вроде доброе дело, как им кажется, однако если брать обратную сторону медали — то ведь это нечестно. Если владелец квартиры заботится только о своём кошельке, то это вообще мошенничество».

Также, как говорит специалист, нужно учитывать количество проживающих и нагрузки на коммуникации. Коммунальные, к примеру. Или строительные. Позволяют ли коммуникации выдерживать такие нагрузки. Часто такие проблемы бывают с квартирами в многоквартирных домах, которые планируют сдавать под «хостелы». И для некоторых данные прописные истины вовсе не являются очевидными в погоне за прибылью.

Александр Измоденов:

«Так что могу посоветовать: всегда исходить из интересов большинства. Благоразумие и честность — залог принятия верных решений, опирающихся на профессиональные расчёты».