Право на своё

Кто препятствует приватизации жилья в Саках?

На сегодняшний день в Крыму насчитывается 460 общежитий разных форм собственности. Большая часть зданий передана муниципалитетам, поскольку их бывшие хозяева — заводы, колхозы, научные учреждения — прекратили своё существование. Но люди в общежитиях остались. Мало того, их ряды значительно пополнились. Общежития стали единственным кровом для тысяч семей.

Многолетняя борьба

Проблемы, с которыми сталкиваются граждане, прописанные в общежитиях, без преувеличения касаются тысяч крымчан. Первейшая среди них — возможность приватизации. В федеральном законе о введении в действие Жилищного кодекса РФ есть статья, согласно которой к общежитиям, переданным в муниципальную собственность, применяется правовой режим жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма. Соответственно, граждане, занимающие комнаты на основании этого документа, вправе их приобрести в частную собственность. Но для этого здание должно иметь статус многоквартирного жилого дома.

Вроде бы всё достаточно просто. Муниципалитеты, в чьей собственности оказались общежития после 2014 года, принимают постановления о присвоении зданиям требуемого статуса и дают людям возможность приватизации. Однако на деле всё оказывается куда сложнее.

Яркий тому пример — многолетняя борьба обитателей трёх общежитий в Саках. Попытки приватизировать свои комнаты люди начали ещё при Украине, но дело не увенчалось успехом. После перехода Крыма в состав России, граждане снова выразили желание стать собственниками жилых комнат, но неожиданно для себя натолкнулись на сопротивление со стороны муниципальных властей.

«С 2015 года у всех, кто сейчас живёт в нашем общежитии — на улице Строительная, есть договора социального найма, которые дают право на дальнейшую приватизацию жилья, — рассказывает жительница Сак Ирина Бондаренко. — Однако местные власти постоянно создают какие-то препятствия. Сначала городская администрация присвоила всем общежитиям статус специализированного жилья, которое не может быть приватизировано, поскольку не подлежит отчуждению. Тогда мы написали заявление в прокуратуру. На решение муниципальных властей был наложен протест, и постановление отменили. Только после этого, в апреле 2018 года, общежитиям присвоили статус многоквартирных домов, помещения в которых можно приватизировать».

Суд да дело

Однако Сакская администрация нашла новый повод отказать гражданам в приватизации. Оказалось, что у помещений первых этажей уже есть владельцы. Дело в том, что до 2014 года допускалась передача в частную собственность отдельных комнат в общежитиях. Таким образом почти 80 тысяч квадратных метров жилых комнат в общежитиях по всему Крыму в украинскую пору перешли в руки новых хозяев. Российское законодательство покомнатную приватизацию не допускает. Но и возврат проданных ранее помещений в муниципальную собственность, само собой, недопустим.

Вот и получается, что здания сакских общаг в целом уже не могут считаться муниципальной собственностью. И горадминистрация решила заняться оформлением своих прав на каждую жилую комнату в отдельности.

«Для возможности реализации прав граждан на приватизацию жилых помещений в многоквартирных домах, изменивших свой статус, необходимо провести регистрацию права муниципальной собственности каждой жилой комнаты в отдельности, — пояснил в официальном ответе гражданам заместитель главы Сакской администрации Владислав Бонько. — Городскому округу Саки принадлежат доли указанных многоквартирных домов. На сегодняшний день для возможности проведения регистрации права муниципальной собственности каждой жилой комнаты в отдельности, необходимо произвести выдел каждой доли из состава общего имущества. Отказ иных долевых собственников заключать соглашение о способе и условиях раздела общего имущества привёл к затруднению осуществления правовой регистрации муниципальной собственности в данных объектах».

Проще говоря, администрации необходимо было заключить соглашение о разделе объекта недвижимости с участниками долевой собственности. В адрес последних были направлены предложения о заключении соответствующих договорённостей. Однако кто-то из собственников помещений в общежитиях (а может, они все) от заключения соглашения отказался. Что делать? Муниципальные власти решили искать справедливости в суде. Горадминистрация уже подала исковое заявление по выделу ей доли из состава имущества многоквартирных домов. Приватизация объектов будет проводиться только после вынесения судом соответствующего решения.

Тянут время?

Тем временем жильцы общежитий не верят, что наличие возникших ранее прав общей долевой собственности является столь уж непреодолимым препятствием для приватизации.

«Администрация чинит нам преграды, не даёт людям приватизировать жильё, — говорит жительница Сак Людмила Аснашева. — Городские власти попросту тянут время. Иначе зачем было присваивать зданиям статус специализированного жилья? Потом администрация несколько раз без видимых причин меняла нумерацию комнат. А ведь это влечёт за собой переоформление множества документов и, опять же, занимает время. В прошлом году мы со своей проблемой ходили на приёмы к заместителю председателя Совета министров РК Алле Пашкуновой, к члену Совета Федерации Ольге Ковитиди, к депутату Государственной Думы РФ Наталье Поклонской, написали в Генеральную прокуратуру РФ. Но все наши обращения спускают в городскую администрацию, а там ответ каждый раз один и тот же».

Сейчас людям остаётся лишь ждать решения суда. А как надолго затянется разбирательство дела, можно только догадываться. Между тем в горадминистрации обнаружили новый повод, являющийся основанием для отсрочки приватизации. О нём в своём письме главе республики сообщил глава Сакской администрации Андрей Ивкин: «На основании постановления администрации была изменена нумерация квартир, заключены договоры социального найма с гражданами, проживающими в многоквартирном доме. Однако впоследствии при постановке комнат на кадастровый учёт были выявлены факты расхождения в площадях комнат. Для устранения недостатков создана рабочая группа по оценке правильности формирования квартир в МКД. В дальнейшем приватизация будет проводиться, как того требует законодательство РФ».

Мы надеемся, что после нашей публикации контролирующие органы ещё раз обратят внимание на эту несколько мутную историю и дадут правовую оценку действиям Сакской администрации. Ведь если дело приватизации в городском округе будет двигаться в таком же темпе, людям не хватит всей жизни, чтобы стать владельцами собственных квадратных метров.