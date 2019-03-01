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СпецпроектИстория

Победа всё ближе

Когда до освобождения крымских городов оставалось чуть больше месяца...

При изучении материалов, повествующих о грандиозном подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны, может показаться, что в марте 1944 года в освободительной борьбе за полуостров наступило затишье. Но так только кажется. Ведь это было затишье перед бурей. Момент, нужный для того, чтобы все пальцы разящей руки сил советской армии сложились в кулак, готовый нанести гитлеровским оккупантам решающий удар.

Оккупанты скоро будут выбиты с полуострова

Стратегия и тактика

В марте — начале апреля подпольный центр и командование соединений проводили многочисленные совещания командиров, комиссаров, начальников разведки, секретарей партийных и комсомольских организаций. Им сообщали постановления, директивные письма обкома партии, приказы Военного совета Отдельной Приморской армии. Поступило предложение подготовить и тщательно обучить бойцов и младших командиров к действиям мелкими группами против отступающих крупных частей вражеской армии, ознакомить новичков и весь личный состав с местностью предстоящих действий. Новичков приводили к партизанской присяге. Проводилась усиленная боевая и политическая подготовка. Иными словами, в боевую готовность приводили и тело, и дух.

17 марта 1944 года 2-му отряду Северного соединения было вручено Красное знамя Центрального комитета комсомола, а несколько позднее 1-й бригаде того же соединения — знамя обкома ВКП(б) и Совнаркома Крыма.

Но не идеологией единой... Конечно, принимались и практические действия. В города и сёла посылали так называемых ходоков, которые должны были укрыть в крымских лесах от насильственного угона в Германию мирных граждан. На железные и шоссейные дороги степной части Крыма выходили подрывники, это была их зона ответственности. А немецких факельщиков, занимающихся взрывами и поджогами городов и других населенных пунктов, должны были нейтрализовать боевики из партизанских отрядов.

Крымские партизаны

Жестокая агония

Кольцо народного гнева вокруг оккупантов сжималось. И они с отчаянием и жестокостью попавшего в капкан зверя пытались из него вырваться.

В начале марта 1944 года фашисты напали на след участников диверсионной группы молодёжной подпольной организации Василия Бабия, Владимира Енджияка и Бориса Еригова. На счету этих патриотов было немало диверсий в немецком тылу. Они минировали и взрывали баки с горючим и немецкую бронетехнику, уничтожали склады боеприпасов противника, совершали налеты на немецкие казармы... Рассказ о подвигах этих людей можно продолжать долго. Подвигом было и то, что фашисты так и не сумели захватить изрядно насоливших им героев. И отыгрались на семье Еригова, убив всех без исключения.

Аресты продолжались.

7 марта гестаповцы схватили супругов Волошиновых и нескольких их боевых товарищей. Беспартийная учительница А. А. Волошинова (подпольная кличка «Муся») возглавляла патриотическую группу симферопольцев, в состав которой входило 60 человек. Но правой рукой Муси был ее муж И. М. Волошинов, известный крымский краевед. В мирное время он очень любил рисовать и слыл талантливым художником. Теперь свой талант он использовал во имя великой цели — освобождения Крыма. Иван Михайлович заделался паспортистом, виртуозно подделывал немецкие печати и подписи высших военных чинов из стана противника. По сделанным Волошиным документам члены подпольной организации ради сбора сведений военного характера устраивались в различные немецкие учреждения. Занимались подпольщики группы Волошиновой и распространением газет, листовок и другой патриотической литературы причем не только на территории Симферополя, но и в окрестных деревнях. И Александра Андреевна, и Иван Михайлович были замучены в гестаповских застенках.

9 марта в Севастополе гестапо арестовало заместителя начальника железнодорожной станции Симферополь В. К. Ефремова. Он начал свою работу в подпольной организации еще в августе 1942 года, поначалу занимаясь лишь тем, что передавал стратегически важные сведения о передвижении немецких воинских грузов и войск по железной дороге в штаб Северного соединения партизан. Но в сентябре 1943-го подпольщица Усова, служившая на железной дороге переводчицей, познакомила Ефремова с Волошиновой, которая предложила ему организовать свою группу и начать диверсионную работу на станции и перегонах. Эта группа нанесла весьма ощутимый урон оккупантам. Ефремова расстреляли спустя пятнадцать суток после ареста. На стене своей камеры он оставил надпись: «С десятого марта сидел Ефремов Виктор, приговорен к расстрелу за связь с партизанами. Как не хочется умирать на 28 году жизни, но умираю за дело любимой Родины».

22 марта арестовали профессора Крымского медицинского института А. А. Потапова, который хоть формально и не состоял в подпольной организации, но поддерживал тесную связь с Ефремовым. В отделении 2-й хирургической больницы, которым он заведовал во время оккупации, укрывались больные и здоровые партизаны, которым необходимо было провести некоторое время в Симферополе. Когда у них возникала необходимость покинуть город, профессор выдавал им соответствующие справки. Профессор распространял среди врачей сводки Совинформбюро, газеты, листовки, которые получал у Ефремова, помогал доставать медикаменты и хирургический инструмент для передачи партизанам. После ареста профессора его жена начала собирать среди врачей подписи под заявлением о помиловании. Но тут стало известно, что Потапов отказался от помилования, выразив полную уверенность в скорой победе Красной армии. 9 апреля профессора Потапова не стало. Но его пророчество сбылось...

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года

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Просмотров: 62 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:54

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