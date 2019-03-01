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СпецпроектНеизвестный Крым

На своём месте

3 марта (по новому стилю) 1862 года родился академик архитектуры, художник Алексей Бекетов

Кроме всего прочего, он был племянником известного ботаника Андрея Бекетова, автора краткого ботанико-географического очерка Южнобережья Крыма; двоюродным дядей поэта Александра Блока и зятем композитора Григория Алчевского, автора используемых по сей день «Таблиц дыхания для певцов».

Дом Бекетова в Алуште

Источник вдохновения

Алексей Бекетов появился на свет в семье известного ученого-химика, члена Российской Императорской Академии наук, профессора Харьковского университета Николая Николаевича Бекетова и его супруги Елены Карловны. Говорят, с детства неплохо рисовал, посещал частную художественную школу, а летом, отдыхая в небольшом отцовском имении в Профессорском уголке Алушты, бродил по окрестностям с этюдником наперевес и без устали запечатлевал красоту окружающей природы. Однако родители Алёши, хоть и поощряли увлечение сына живописью, но профессию советовали выбрать понадежнее, помонументальнее. Неожиданно и для себя и для родителей Алексей нашел компромиссное решение в классической литературе. В «Соборе Парижской богоматери» Виктора Гюго он прочел: «Архитектура — бессмертная каменная книга, по которой можно читать историю народа». И задумал вписать в эту книгу свою главу. Отучившись шесть лет в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, он приступил к исполнению замысла. Позже он с гордостью констатировал: «Я заставлял заказчиков строить особняки в самых разнообразных стилях. Однако при проектировании общественных зданий придерживался того, чтобы наружный облик всегда соответствовал назначению сооружения».

Подарки на память

В 1895 году Бекетов-старший подарил своему сыну, на тот момент уже известному архитектору, участок земли. Участок этот был расположен неподалеку от его собственной крымской дачи «Баар-Дере» («весеннее ущелье»). Уже через год на подаренной земле Алексей Николаевич выстроил по собственному проекту дом в мавританском стиле, а затем помог отстроиться и отцу, старая усадьба которого сгорела при весьма загадочных обстоятельствах.

К сожалению или, возможно, к счастью, Бекетову на собственной даче было не до отдыха. Его просто заваливали частными заказами. А он мечтал о чем-то большем, о настоящей, серьёзной работе, той, которая будет способствовать комплексному развитию архитектуры побережья. Покой ему даже и не снился. Он не понимал и не хотел понимать, что такое покой. Потому без конца обращался в различные инстанции и участвовал во всевозможных официальных мероприятиях. Так, еще до революции, в 1915 году, архитектор принял участие в съезде, посвященном развитию отечественных курортов. В семейном архиве сохранилось письмо Ал. Н. Бекетова председателю съезда с просьбой дать ему возможность заниматься проблемой курортного строительства: «Для правильной, рациональной и художественной распланировки отелей, курзалов, галерей и проч. нужен опытный архитектор-художник, хорошо знакомый с местным строительством и материалами для него. Таким, без хвастовства могу сказать, считают меня на юге России. <...> Вообще таких архитекторов-практиков у нас в России мало, а потому мне кажется, что я мог бы быть полезен в деле приведения отечественных курортов с архитектурной стороны в надлежащий вид». Неравнодушный и талантливый человек, из тех, что рождаются один раз в столетие...

Само собой, Бекетов с вдохновением откликнулся на предложение о создании проекта здания Таврического дворянства в Симферополе (ныне Крымский академический русский драматический театр). Конкурс на лучший архитектурный проект театра был объявлен в 1909 году, однако ни один проект не нашёл поддержки, и Бекетов, по сути, спас ситуацию, оставив нам на память своё, без всякого преувеличения, шедевральное здание на столичной улице Пушкина.

Крымский этюд

Вне политики

Академик императорской Санкт-Петербургской Академии художеств Алексей Бекетов не отверг Октябрьскую революцию, а революция не отвергла его. Бекетова не интересовала политическая возня, для него существовала только вечная гармония камня. И забота о судьбе Крыма, этого «чудного и когда-то цветущего уголка» южного края, хозяйство которого за годы революции и Гражданской войны было существенно подорвано, для Бекетова числилась в приоритетных. И при этом он думал не о самоутверждении и даже не о самовыражении, а о людях: «...лечебная сила всякого курорта главным образом заключается не в его узко-лечебных средствах, а в способности дать человеку возможно больше телесного и душевного покоя». И как это сделать, Бекетов знал. Проектируя новые архитектурные объекты на побережье, Алексей Николаевич тщательным образом продумывал планировку, расположение зданий на участке, стремился найти гармоничное с природой художественное решение. Характерным в этом отношении является проект дома отдыха для работников товарищества Главспирт в Профессорском уголке Алушты, временно ставшем Рабочим уголком.

Счастливый случай

После смерти Бекетова 23 ноября 1941 года судьба его творений сложилась по-разному. К примеру, на его крымской даче после изгнания фашистов с полуострова в течение двух лет жил писатель Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Так получилось, поскольку дом самого Сергеева-Ценского сильно пострадал при отступлении оккупантов и требовал капитального ремонта. А дача Бекетова устояла и вдохновляла. Творческому человеку это было ясно как день. Наверное, поэтому именно здесь Сергеев-Ценский создал пьесы «Трудная роль» и «Предатель», завершил роман «Пушки заговорили» и написал воспоминания «Мое знакомство с Репиным».

После на даче располагались санаторные комплексы. В течение 10 лет — городская аптека. А затем, благодаря усилиям неравнодушных людей, сотрудников музея всё того же Сергеева-Ценского, а также родственников Бекетова в стенах Дачи появился Музей. Случилось это в ноябре 1987 года. В комнатах музейного комплекса представлено более 1000 экспонатов. И это не только персональные вещи великого человека, но и его подлинные письма, наброски, живописные произведения. Адрес музея: г. Алушта, ул. Комсомольская, 4.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года

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Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:59

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