После зимней «спячки»

Быстрые решения, платежные послабления и новые постановления

За просроченный штраф — в тюрьму

Госавтоинспекция рекомендует платить в установленный законом срок

Мерой административного воздействия на лиц, не выполнивших установленную законом обязанность по оплате штрафа по истечении 60 суток, является применение ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает в качестве наказания наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Госавтоинспекция рекомендует водителям своевременно уплачивать штрафы за административные правонарушения. Узнать о наличии административных правонарушений в области дорожного движения автовладельцы могут с помощью интерактивных сервисов: на официальном сайте ГИБДД МВД России (www.gibdd.ru) можно получить информацию о нарушениях ПДД РФ, совершенных на всей территории Российской Федерации, административный штраф за которые не уплачен.

Кроме этого получить вышеуказанную информацию можно, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), для этого необходимо заполнить графы номера водительского удостоверения и государственного регистрационного знака.

В обязательном порядке при уплате административных штрафов в области дорожного движения необходимо указывать УИН (уникальный идентификатор начисления или номер постановления).

Подростков заставят заплатить

Совет министров РК изменил возрастное ограничение на бесплатное посещение крымских музеев

Теперь дети-льготники, независимо от гражданства, могут рассчитывать на бесплатное посещение крымских музеев только до семилетнего возраста, а не до 16 лет, как было ранее.

Соответствующие правки внесены в постановление правительства Республики Крым, которое вступило в силу 25 февраля.

Также, для подтверждения права на получение льготы теперь требуется предъявить соответствующий документ. Кроме того, из числа льготников исключены участники инфотуров «для субъектов туристской индустрии Республики Крым, субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья по предложению Министерства курортов и туризма Республики Крым и по согласованию с Министерством культуры Республики Крым».

Вместе с тем, Совет министров увеличил предельное число бесплатных посещений музеев с одного до двух раз в месяц.

Скидка на мусор

В Симферополе ряд категорий граждан имеют право на льготу по оплате услуги по вывозу твердых коммунальных отходов

Начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова проинформировала, что, с 1 января текущего года вывоз твердых коммунальных отходов стал отдельной коммунальной услугой. Ранее жители частного сектора оплачивали эту услугу отдельно, а жители многоквартирных домов — в расчете стоимости оплаты жилого помещения. Некоторые категории граждан, такие как инвалиды общего заболевания и дети войны, например, не имели права на скидку по оплате жилого помещения, а право на скидку по оплате коммунальных услуг — имели.

Поскольку на сегодняшний день вывоз ТКО является отдельной коммунальной услугой, право на льготу по ее уплате приобрели инвалиды общего заболевания и дети войны.

Для предоставления льготы гражданам необходимо обратиться в Департамент труда и социальной защиты населения (бул. Франко, 25), сообщив номер лицевого счета, присвоенный ГУП РК «Крымэкоресурсы» для оплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.