Стела вернулась. Старая, но чистая

Ещё в прошлом году симферопольцы возмущались тем, что на выезде из города на Евпаторийском шоссе убрали высокую стелу из нержавеющей стали с изображением пчелы. Она стояла у дороги с 1985 года, многим нравилась и стала даже одной из своеобразных визитных карточек крымской столицы (автором стелы является скульптор, заслуженный художник Крыма Иосиф Марчинский; высота стелы – 14 метров). И когда её убрали в связи со строительством дорожной развязки, граждане, конечно, расстроились. И даже заверения городских властей в том, что объект позже вернут на место, плохо успокаивали некоторых. Но, как оказалось, напрасно. Ведь, к счастью, несколько дней назад стелу вернули на Евпаторийское шоссе, а потом сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» её ещё и вымыли.

Кстати, глава администрации Симферополя Наталья Маленко анонсировала ремонтные работы вообще на всех «въездных группах» в Симферополь. И в Марьино, и со стороны Чистенького, и на Свободе… В этой связи глава администрации поручила провести текущий ремонт всех таких объектов. «Необходимо предусмотреть мероприятия по их покраске, в случае необходимости – текущего ремонта», – сказала Маленко. Так что город к весне, как видим, прихорашивается.