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Говорят, что... снег возили с места на место
Житель Симферополя Сергей Д. диву даётся предприимчивости столичных коммунальщиков: «Начиная с 24 февраля в Симферополе, в районе улицы Зубцова, рядом с речкой выкидывали снег, который предварительно собирали в центре города. Конечно, он со временем растает, но грязь, сломанные бордюры, продавленная от КАМАЗов земля останется. Как направить уборщиков на уборку этой части Салгира – так нет ни техники, ни свободных людей, а как вывезти кучи грязи – на это сразу нашлось всё. КАМАЗы были с лейблами МБУ «Город». Так и работают – одну часть города убирают, вторую – убивают!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 519 от 8 марта 2019 года
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