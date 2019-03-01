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Говорят, что... снег возили с места на место Житель Симферополя Сергей Д. диву даётся предприимчивости столичных коммунальщиков: «Начиная с 24 февраля в Симферополе, в районе улицы Зубцова, рядом с речкой выкидывали снег, который предварительно собирали в центре города. Конечно, он со временем растает, но грязь, сломанные бордюры, продавленная от КАМАЗов земля останется. Как направить уборщиков на уборку этой части Салгира – так нет ни техники, ни свободных людей, а как вывезти кучи грязи – на это сразу нашлось всё. КАМАЗы были с лейблами МБУ «Город». Так и работают – одну часть города убирают, вторую – убивают!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 519 от 8 марта 2019 года Еще статьи: Говорят, что... снова аварийная яма Говорят, что... Битак утонул в грязи Говорят, что... опасный объезд Говорят, что... лицо столицы с изъянами Говорят, что... составили путеводитель по пешеходному бездорожью