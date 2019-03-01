В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в паспортных столах опять столпотворения? Столичная жительница Наталья П. возмущена: «В Отделе по вопросам миграции Киевского района №2, или, как говорят в народе, в паспортном столе Киевского района г. Симферополя, творится кошмар, километровые очереди, и очередь иногда нужно занимать в 5 утра (чтоб получить заветный талончик). Но на приём ты не попадёшь в этот день (даже если срочно), а только минимум через 2 недели. Но даже по талончику нужно прийти и занять очередь, чтоб его активировать. Приём на прописку и выписку только 2 раза в неделю. А изначально никто ничего толком не мог объяснить про всю эту волокиту с талонами. Помещение крошечное, людей много, люди стоят на холоде на улице и ждут. А на вопрос, почему не говорят обо всех подробностях, они отвечают по-хамски, что это не их работа». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 519 от 8 марта 2019 года Еще статьи: Говорят, что... жителей Красногвардейского района мучают медосмотрами Говорят, что... о болезни нужно знать заранее? В Симферополе трудоустраивают по списку Невероятная очередь за очевидным Говорят, что... всех детей – в кучу