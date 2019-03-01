Говорят, что... учителей «оговорками» лишают доплаты

По всем новостным ресурсам прозвучала новость о том, что всем молодым специалистам (учителям) в возрасте до 35 лет, имеющим опыт работы менее 3 лет, будет доплата к зарплате в размере 5000 рублей. Правда, люди, умеющие читать и осмысливать прочитанное (оригинальный текст разъяснения прилагается на сайте Министерства образования Республики Крым), давно поняли, что на деле получить эти самые 5000 не так уж просто. Так, одна из важных оговорок гласит: «не позднее одного года после получения диплома». Выходит, что, если молодой специалист отучился два года назад и ни разу не работал по специальности и решил, например, пойти в сентябре 2019 года на работу в школу, то ему такая доплата уже не положена. Ну и если трудовой договор, например, на 1 год заключен, то даже молодой специалист, окончивший университет в этом году, по всей видимости, такую доплату не получит, так как доплата предусматривает наличие «бессрочного трудового договора». Подобная чиновничья казуистика порядком расстраивает людей.