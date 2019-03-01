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Говорят, что... уличные торговцы возвращаются на свои места

Говорят, в курортной столице Крыма, на так называемом «Комсомольце», снова появились торговые палатки. Причем день ото дня их становится всё больше. Люди недоумевают, ведь совсем ещё недавно их показательно сносили как незаконные.