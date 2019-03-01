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Говорят, что... уличные торговцы возвращаются на свои места
Говорят, в курортной столице Крыма, на так называемом «Комсомольце», снова появились торговые палатки. Причем день ото дня их становится всё больше. Люди недоумевают, ведь совсем ещё недавно их показательно сносили как незаконные.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 519 от 8 марта 2019 года
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