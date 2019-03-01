Две смерти в лифте: продолжение

Как судят сотрудников организации, обвиняемой в симферопольской трагедии

В начале марта 2018 года в многоквартирном доме в Симферополе, на Балаклавской, 81, оборвался лифт. Внутри находилась женщина с маленьким ребёнком. Собирались на прогулку, но в итоге... оба погибли на месте из-за неисправного лифта. Жуткая трагедия потрясла тогда полуостров. Без матери осталось двое детей, а муж — без любимой женщины. Тогда «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно рассказывал об этом деле, и вот теперь, когда прошёл год и следствие решило, что виновата организация, занимающаяся обслуживанием лифтов, сразу несколько её сотрудников оказались на скамье подсудимых.

Обстоятельства трагедии

В общих чертах вспомним обстоятельства этой трагедии. В тот злополучный день, после обеда, Наталья Симонова собралась на прогулку с полугодовалым сыном Вовой. Всего через несколько минут после ухода женщина позвонила оставшемуся дома мужу и, рыдая, прокричала, что их маленький сын погиб — коляску раздавило лифтом. Олег Симонов бросился на помощь супруге, но и она через несколько секунд стала жертвой лифта-убийцы. Собрались соседи, которые с помощью лома пытались вытащить Наталью из лифта. Но было поздно. Затем на место происшествия выехали медики и полиция. Первым, увы, оставалось лишь засвидетельствовать смерть женщины и малыша. А вот у правоохранителей работы появилось предостаточно. Также в ходе общения с жильцами дома на Балаклавской выяснилось, что граждане неоднократно жаловались в управляющую компанию на работу лифта, поскольку его техническое состояние давно вызывало опасение. Люди рассказали, что оборудованием в их доме никто толком не занимался, хотя обитатели многоэтажки регулярно становились пленниками лифтовой шахты и некоторые даже просили управляющую компанию закрыть лифт совсем, раз нет возможности обеспечить его нормальную работу. На все претензии и просьбы жильцов представители конторы невозмутимо ответствовали: «Не волнуйтесь, мы разберёмся»...

Первый суд. Скорый

Несколько дней назад наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ», побывали в Центральном районном суде Симферополя, где рассматривается дело. Следователи, передавшие дело в Центральный суд Симферополя, убеждены, что виновник страшного инцидента — предприятие, занимающееся обслуживание лифта в доме. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет или принудительные работы на протяжении половины такого срока. Впрочем, первое заседание не приблизило общественность к пониманию истины. Дело было направлено в следственные органы для выяснения дополнительных обстоятельств.

А что же семья, в которой произошла эта страшная трагедия?

Прошёл год, но Олег Симонов, ставший год назад отцом-одиночкой, всё так же говорит о кошмаре своей жизни с трудом. Он не может по психологическим причинам не только войти в лифт, но и продолжать жить по нынешнему адресу. «Все ходят пешком. Там бабушки вообще уже по году не выходят. Я не знаю, мне всё равно, что там будет с лифтом. Я в него не сяду, и мои дети в него не сядут», — рассказывает он.

Сейчас Олег копит деньги на земельный участок, где планирует построить дом, который поможет если не забыть о прошлом, то хотя бы перестать жить им. Мужчина, по его словам, получил денежную компенсацию по 200 тысяч рублей от главы республики и столичной администрации, но этих денег мало для осуществления цели.

Также мужчина, оставшийся без самых близких, намерен добиться для виновных в трагедии самого строгого наказания. «Ну, это тюремные сроки для всех пяти подозреваемых. Что я могу ещё сказать? Хотя мне уже все эти действия родных не вернут», — говорит Олег Симонов.

Кстати, после трагедии на улице Балаклавской в Симферополе тема лифтового хозяйства постоянно в фокусе внимания крымской власти. По оценке крымского Совмина, полуостров нуждается в замене более чем двух тысяч лифтов. Разумеется, поменять такое количество за год нереально. Пока что в экстренном порядке при помощи денег из федеральной казны установят 900 лифтов.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Предварительно переговоры с производителями проведены. В данном случае есть предложение и рассрочку на пять лет получить, то есть на 900 лифтов. У нас общая потребность 2300 лифтов, сегодня не работающих в Республике Крым. Вот 900 — это план заменить в этом году, и надеюсь, что мы с этим справимся».