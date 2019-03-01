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СоциумПроблема

Война за место под солнцем, или Как предприниматели Севастополя, работающие в турбизнесе, штурмовали Центральный рынок

Страсти накалились и пришлось вмешаться полиции

Во вторник, 5 марта, в здании Центрального рынка была открыта очередь на подачу документов для участия в ярмарке. Заместитель начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Денис Ильин распределял среди туристических фирм 10 мест в центре города, выделенных правительством Севастополя для компаний, занимающихся предоставлением туристических услуг, и борьба за них шла чуть ли не на жизнь, а на смерть.

Подозрения в непрозрачности

Многие предприниматели были возмущены самой процедурой подачи заявок. По их мнению, сам процесс подачи заявок проходил ангажировано, непрозрачно, нечестно и без конкурса и задолго до выхода соответствующего постановления правительства на официальном сайте.

Анжела Ухтеева, предприниматель:

«Это ненормально, когда на одно место претендуют несколько человек, но не делается конкурса, не проводится аукцион, а просто по живой очереди... И каждый год происходит одно и то же — до драк доходит...»

Севастопольские предприниматели предположили, что кто-то из сотрудников какого-либо городского управления заранее сообщал их конкурентам о предстоящем мероприятии. По их мнению, доказательством этого может служить припаркованный прежде у входа на севастопольский Центральный рынок автомобиль с объявлением о том, что ведётся, мол, формирование некой очереди на туристско-экскурсионную ярмарку. Дело в том, что в этом же здании размещено так же и главное управление потребительского рынка и лицензирования города Севастополя.

Что же касается самого распоряжение правительства Севастополя «Об организации специализированной ярмарки „Туристическая“ в городе Севастополе» то оно было опубликовано только 19 февраля, в то время как вышеупомянутый автомобиль с объявлением находился там еще 15-го. Согласно же документу, в городе выделено всего 10 мест для туристических услуг: пять на площади Нахимова, три на набережной Корнилова и два на проспекте Нахимова. По словам самих предпринимателей, аренда такого места обходится в 100 рублей в день, что, опять же по их словам, «просто смешно».

Объявление на автомобиле...

Вот такой рынок

Споры и дискуссии на тему законности образованной очереди чуть не дошли до драки. Только вызванный наряд полиции смог успокоить спорщиков.

Антон Тихонов, общественный инспектор, юрист:

«Мною проводился общественный контроль с целью наблюдения и фиксирования деятельности Государственного унитарного предприятия Севастополя „Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя“, в том числе процедуры подачи заявлений на предоставление мест для участия ярмарке „Туристическая“ проводимой по распоряжению Правительства Севастополя. Распределение торговых мест, на которые претендовали участники ярмарки, проводилось в порядке живой очереди. Поскольку торговых мест меньше чем желающих их получить, в очереди возникали конфликты, однако благодаря незамедлительной реакции со стороны должностных лиц ГУПа, все конфликты были пресечены и порядок поддерживался до окончания подачи заявления последним участником рынка».

Основной же спор между участниками ярмарки возник, в вопросе нумерации записанных в очереди лиц. Юрист пояснил, что законом понятие живой очереди нигде не определяется.

Антон Тихонов:

«К сожалению, в законодательстве отсутствую правила формирования живой очереди, но если обратиться к простейшей логике и обычаям делового оборота то живая очередь может быть сформирована с момента как стало известно о событии, куда эта очередь и соберется выстраиваться. Множество участников рынка еще 18.02.2019 года подписали соглашение согласно которого организовали постоянное присутствие транспортного средства с информационным плакатам о постановке заинтересованных лиц в очередь, с ответственным лицом ведущим список явки участников. На основании акта явки формируется список, где каждому участнику присваивается место в очереди. Были и те, кто не согласился с данной процедурой, сославшись, что машина с объявлением стояла еще за три дня до объявления ярмарки, однако как этот факт нарушает их права, или не дает возможности отметиться в акте который велся с 18.02 пояснить не могли. Интересно отметить, что группа не согласных пришла позже всех участников ярмарки, вместе с репортером, который, сняв сюжет сам подал заявление на получение места, вот такой вот независимый репортер»...

...И вот такая сегодня разворачивается драматическая борьба за место под солнцем в туристической сфере города-героя.

...и автомобиль возле Центрального рынка

Кстати

Как сообщается, предприниматели, «не увидевшие в действиях правительства Севастополя попыток сделать процесс получения лицензий прозрачным и открытым, обещали написать заявление в прокуратуру Севастополя с целью признать данный конкурс несостоявшимся».

При этом, заместитель начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Денис Ильин обещал принять все заявки, но тут же сообщил, что распределение мест будет всё-таки происходить в соответствии уже опубликованным распоряжением правительства Севастополя. «Сейчас мы ничего другого не придумаем», — сообщил он предпринимателям.

Анна Чудакова
Фото ForPost, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 519 от 8 марта 2019 года

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Просмотров: 253 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:57

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