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ПолитикаВласть

Уровень удовлетворённости

Количество фальсификата продуктов сейчас от 30% до 90%

Как правительство республики заботится о крымчанах

Что больше всего беспокоит жителей полуострова? Вопросы здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. К такому заключению пришли члены крымского правительства, ознакомившись с результатами мониторинга качества предоставления социально значимых и востребованных услуг. Наибольшее недовольство граждан вызывает уровень работы предприятий теплоснабжения и МУПов. Что касается медицинской отрасли, то люди по-прежнему жалуются на невозможность попасть к врачу и бесконечные очереди. Такие данные были озвучены на очередном заседании Совета министров РК.

Только бы приехали

Ознакомившись с итогами мониторинга, глава республики Сергей Аксёнов поручил устранить недоработки, повысить качество предоставления госуслуг и довести уровень удовлетворённости граждан до 100%.

Кстати, в сфере здравоохранения работа в этом направлении ведётся вовсю. Теперь специалисты, прибывшие на полуостров в рамках программы «Земский доктор», помимо «подъёмных» в размере 1 млн руб., получают ещё и компенсацию за аренду жилья. Её сумма зависит от дороговизны снимаемой квартиры, однако не может превышать 30 тыс. руб. в месяц. В принципе, больше и не нужно: за эти деньги даже в Симферополе можно снять хорошее жильё в приличном районе. Так что мера достойная.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

«Мы упростили механизм поддержки врачей, работающих в Крыму по программе „Земский доктор“. Раньше попадающие в неё люди не получали компенсацию за жильё. Теперь мы убрали это ограничение: любому доктору, приезжающему в сельскую или городскую местность и снимающему квартиру, республика будет компенсировать до 30 тыс. руб. за аренду квартиры в зависимости от региона и независимо от того, пользуется ли он какими-то гарантиями и льготами или нет».

Напомним, что с прошлого года программа «Земский доктор», прежде направленная исключительно на привлечение врачей в сельские районы, заработала и в городах республики. Как выяснилось, специалистов не хватает не только в глубинке, но и в Судаке, Саках, Армянске и Красноперекопске. Кстати, за время действия программы возрастной ценз для участников был поднят с 45 до 50 лет. В общем, крымские власти готовы на всё, только бы жителей полуострова было кому лечить. Тем не менее, несмотря на заманчивые посулы и понижение требований к участникам программы, за четыре года её работы в Крым удалось привлечь всего 175 врачей, что, в общем, не так уж много.

Поднимать стоимость проезда без повышения его качества неадекватно

Угроза национальной безопасности

Крымские власти намерены ужесточить борьбу с продуктовым фальсификатом. В этих целях было составлено инициативное письмо, направленное в адрес федерального правительства, с просьбой об ужесточении наказания за производство и распространение контрафактных продуктов.

Юрий Гоцанюк, заместитель председателя Совета министров РК:

«В последние годы масштабы оборота фальсифицированных продуктов в республике, впрочем как и во всей России, достигли высоких показателей. Процент от общего оборота составляет от 30 до 80%, около 20-30% в сфере молочных продуктов и 60-80% в сфере переработанных мясопродуктов. За счёт низкой себестоимости фальсифицированная продукция имеет значительный ресурс по ценовому демпингу, благодаря чему через систему закупок товаров для государственных и муниципальных нужд массово попадает в детские дошкольные и школьные учреждения, больницы, санатории, интернаты. Масштабы фальсификации достигают размеров, представляющих, на наш взгляд, угрозу национальной безопасности страны».

Лабораторные исследования показывают, что продукты, которые должны выпускаться в соответствии с государственными стандартами, часто содержат недопустимые компоненты, не указанные на упаковке. В частности, заменители молочных жиров, антибиотики и пестициды. Обиднее всего то, что такие низкосортные и зачастую небезопасные продукты продаются по цене натуральных и позиционируются как высококачественные.

Чтобы разохотить недобросовестных производителей наполнять крымские прилавки фальсификатом, крымское правительство предлагает ужесточить санкции за такого рода деятельность. Штрафы должны быть чувствительными и экономически соизмеримыми с совершаемыми нарушениями. Только в этом случае они могут быть эффективными. Власти республики предлагают внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в статью «Обман потребителей», предусмотрев увеличение штрафов для граждан до 10-50 тыс. руб., для должностных лиц — до 50-150 тыс. и для юридических лиц — до 0,5-3 млн руб. Кроме того, есть предложение дополнить Уголовный кодекс статьёй, предусматривающей наказание за производство, хранение, перевозку и сбыт фальсификата в виде не только штрафа, но также принудительных работ и даже лишения свободы.

Что ж, предложение дельное, но посмотрим, одобрит ли его федеральное правительство.

Работа втёмную

После заседания, во время традиционной встречи Сергея Аксёнова с журналистами, представители СМИ спросили главу Крыма о его отношении к предстоящему подорожанию проезда в общественном транспорте до 17 руб., на днях анонсированному министром транспорта РК Сергеем Карповым. Этот тариф, по словам главы Минтранса, рассчитан и принят Государственным комитетом по ценам и тарифам РК. Его повышение обусловлено увеличением стоимости горюче-смазочных материалов и запчастей. Кстати, перевозчики утверждают, что проезд должен стоить минимум 20 руб. Тогда коммерческим предприятиям будет хватать средств на существование. Однако власти стоят на своём: поднимать стоимость проезда без повышения его качества неадекватно.

Сергей Аксёнов:

«Что касается повышения стоимости перевозок, могу сказать: реальных расчётов практически никто не представляет. То есть мы, по сути, на сегодняшний день работаем втёмную. Мы слушаем только слёзные жалобы перевозчиков, что денег нет и так далее. Но в то же время повторяю: это дорога с двухсторонним движением. Мы готовы идти навстречу, готовы вникать в ситуацию, и, уверен, мы сможем её поправить. В то же время ведётся политика постепенной замены недобросовестных перевозчиков и тех, кто занимается шантажом. Таких достаточно. В целом окончательное решение о повышении тарифов ещё не принято».

Белла Добронравова
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 519 от 8 марта 2019 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:02

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