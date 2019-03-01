Много денег, мало толку

Жители Сак недовольны преображением города

Казалось бы, федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя — это лучшее, что случилось с полуостровом за последние полвека. Миллиарды рублей выделяются на развитие инфраструктуры, строительство нужнейших социальных объектов, восстановление наследия прошлых лет и другие важные проекты. Власти стараются изо всех сил, чтобы преобразить республику, а неблагодарные крымчане всё недовольны.

Неадекватные масштабы

Интересно, что примерно четвёртая часть всех обращений граждан в редакцию «Крымского Телеграфа» посвящена федеральной целевой программе. Точнее качеству её исполнения на местах. Граждане негодуют, сопоставляя озвучиваемые суммы освоенных денег с тем, что реально делается.

В частности, инициативная группа читателей из Сак обратилась к нам с просьбой рассказать, во что превратился их город за последние несколько лет. В муниципалитете реализуется сразу десять проектов ФЦП. С 2015 года строительными работами в той или иной степени охвачены практически все улицы, дамбы и набережные города. Это серьёзно осложняет жизнь горожан: одновременно перекрыто сразу несколько улиц, разбиты дороги, раскопаны тротуары, везде грязь, тут и там зияют траншеи и открытые люки. Не будем забывать при этом, что Саки считаются городом курортным, а значит, его облик должен быть хотя бы в какой-то степени привлекательным для туристов и отдыхающих. А кому захочется отдыхать на стройплощадке среди шума и грязи?

«Это неадекватные масштабы для нашего города, не располагающего должными ресурсами. Нет квалифицированных строительных организаций, нужных специалистов, требуемого количества рабочих, — рассказывает жительница Сак Марина Галаган. — Итог — отсутствует должное качество реализации проектов, нарушаются сроки, у местного населения нет понимания, когда жизнь города войдёт в привычное русло, существуют ли вообще шансы окончания строительных работ на объектах ФЦП? Сегодня город ими перегружен. Желание властей освоить максимальное количество денег сделало дискомфортной жизнь людей».

«Уникальный магнит»

Особое негодование граждан вызывает строительство набережной вдоль Сакского лечебного озера.

«Проблем у этого объекта много. Озеро давно и однозначно нуждалось в государственной поддержке для решения злободневных проблем, — говорит Марина Галаган. — Однако нужно понимать уникальность этого объекта с тысячелетней историей, его уязвимость при варварском использовании. Позволяю себе этот термин, поскольку систематически посещаю строительную площадку набережной. Утверждаю, что это шаблонное строительство, которое уже полностью уничтожило, видоизменило облик берега и привело к безвозвратной утрате естественного природного ландшафта на огромной территории».

Инициативные сакчане ещё в конце 2017 года отправили первое письмо президенту с просьбой о проверке законности и целесообразности столь масштабного строительства при изначальном отсутствии экологической экспертизы. Итогом обращения стала череда ответов из всех компетентных по данному вопросу структур. Правда, по большей части они однотипны и, откровенно говоря, неубедительны. В частности, из городской администрации за подписью заместителя главы — главного архитектора Сак Галины Ирхиной пришёл следующий ответ: «Министерство экологии и природных ресурсов РК разрешило застройку площади залегания Сакского месторождения иловых сульфидных лечебных грязей и рапы на участке объекта ФЦП — набережной вдоль берега озера — при условии соблюдения требований, установленных недропользователем — ГУ НПП РК „Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция“. Уверены, что набережная вдоль берега Сакского лечебного озера не нарушит природный баланс и станет уникальным магнитом, объектом экскурсионного показа. В городе наконец появится доступная, благоустроенная набережная для отдыха и досуга жителей и гостей курорта».

Аналогичный ответ дал заказчик работ — МКУ «СакиИнвестПроект». В свою очередь, недропользователь в лице Государственного унитарного научно-производственного предприятия РК «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» сообщает: «На Сакском месторождении лечебных грязей и рапы организована система геологического мониторинга и горно-санитарной охраны. Разработанные нашими специалистами предложения по снижению техногенного влияния строительных работ вдоль берега озера были доведены до их заказчика ещё на стадии проектирования. Кроме этого, конкретные меры по предупреждению негативного влияния регулярно обсуждаются на заседаниях рабочей группы по вопросам ФЦП. Выполняемые работы не затрагивают площадь залегания иловых лечебных грязей и покровной рапы. Проводимые наблюдения позволяют сделать вывод об отсутствии негативного воздействия на гидроминеральные ресурсы в процессе ведения строительных работ».

На пороге социального взрыва

В общем, по мнению чиновников, всё в порядке и благополучию озера ничто не угрожает. Чем же тогда недовольны граждане? Людей беспокоит выемка грунтов с нарушением почвенного покрова на разных уровнях, ввоз на территорию объекта строительных отходов (в частности, тырсы), постоянное присутствие на берегу многотонной строительной техники, которая нещадно бороздит набережную, бетонная жижа, сливаемая прямо на землю у самой кромки воды. Бесценная рапа вперемешку с глиной плещется о высоченные опорные стены из бетона, в которые теперь заключено многострадальное озеро, а по поверхности воды курсируют пластиковые бутылки и строительный мусор. Насколько данная картина соответствует требованиям недропользователя, на которые ссылаются сакские чиновники? Увы, уполномоченные ведомства не спешат в этом разбираться. Вместо того, чтобы выяснить реальное положение дел, выехав на место, они предпочитают отвечать возмущённым гражданам пустыми отписками, основанными на официальных отчётах муниципальных властей.

«Сопутствующая инфраструктура набережной будет включать душевые кабинки, туалеты, кафе, амфитеатр, парк скульптур, танцевальные площадки, розарии, фонтаны, луга, мосты. Не приведёт ли всё это к отсроченным негативным последствиям для Сакского лечебного озера, особенно на фоне интенсивной выемки грязи на продажу по всему миру? — резюмирует Марина Галаган. — При этом мероприятия по разработке проекта округа санитарной и горно-санитарной охраны курорта Саки были проведены ещё в 2016 году, но почему-то до сих пор находятся в стадии утверждения».

Усталость и разочарование граждан порождают подозрения в саботаже: то, что сейчас происходит в Саках, откровенно дискредитирует и крымское, и федеральное правительство в глазах людей. С этой ли целью выделялись миллиарды бюджетных рублей на развитие полуострова?