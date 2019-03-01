Что говорят о главных достижениях известные, состоявшиеся и влиятельные женщины полуострова

8 Марта — день весны, цветов и женских улыбок. В этот праздник мужья на кухне моют посуду, убирают дом и окружают своих прекрасных дам заботой, лаской, подарками, вкусняшками и, конечно, цветами. Версий появления этого праздника — множество. И сейчас не об этом. Сейчас важно не то, какая из историй выглядит более правдивой, а то, что этот давно уже закрепившийся в нашем сознании праздник всегда будет говорить о силе воли, бесстрашии и неповторимости прекрасной половины человечества. И в преддверии праздника «Крымский ТелеграфЪ» решил выяснить, каких личных успехов смогли добиться современные, влиятельные, известные, состоявшиеся как профессионалы в той или иной сфере женщины полуострова и что именно они считают для себя главными достижениями в жизни. И конечно, наш список далеко не такой полный, как хотелось изначально, — попробуй поймай их в предпраздничной суете для разговора, таких занятых, успешных, востребованных!

«Служение Севастополю»

Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева:

«Главное достижение женщины — это ее семья, дети. У меня совершенно обожаемые мною дочери, внук — вот это мое достижение. Если говорить о моей работе, то неважно, до того, как я пришла в Законодательное собрание, или сейчас — это всегда было служение Севастополю, и это мое главное достижение. Пусть люди оценят, как это получалось до и как это получается сейчас, но это главное мое достижение. Я желаю всем всегда здоровья, потому что всё остальное мы сделаем, а здоровье — это очень важно. Еще хочу пожелать всем женщинам, чтобы они были любимы, чтобы о них заботились и чтобы они находили для себя возможность реализовываться. Потому что если человек реализует себя, неважно в чем, в любом творческом деле, даже когда печешь пироги — это тоже самореализация. Главное, чтобы это было в жизни, полноценное женское счастье».

«Рада, что причастна к возвращению Крыма в Россию»

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Государственной думы по культуре Светлана Савченко:

«Самое важное в жизни любой женщины — быть добрым, хорошим, надёжным человеком, прежде всего. Быть востребованной, любить, быть любимой. Это, мне кажется, самое важное, а потом уже какие-то профессиональные качества. Что же касается моих личных достижений... Знаете, лучше говорить не о достижениях, а о событиях в моей жизни — мы же не про спорт говорим, чтобы достижения упоминать. Самое главное, что свершилось в моей жизни — это возвращение Крыма в Россию. И я счастлива, что имела к этому отношение. В этом огромном море человеческой воли, человеческих судеб, которые объединились для того, чтобы это событие совершилось, есть маленькая капля и моей судьбы, и моей воли».

«Женщину и мир спасет доброта»

Главный экономист города, председатель комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач:

«Женщину и мир спасет доброта. Женщину должны отличать от мужчины — доброта и душа, чувство сострадания. Мужчины в душе больше солдаты, а женщина по-другому относится к любой ситуации — это женский взгляд, должен быть женский подход. Да, есть конструктивная политика, и технократом можно быть, но если ты в душе не думаешь о созидании, о доброте и как их применить на себя... Вот на себя посмотришь, представишь, что это твоя мама, это твой ребенок, и ты стараешься помочь по мере возможности. Я считаю, что самое главное — это твой тыл, семейный очаг, доброта, любовь. Именно этого я хочу пожелать каждой женщине. Женщина, которую любят и которая любима детьми, внуками, мужем, — это совершенно другая женщина. Я желаю женщинам весны, доброты и любви».

«Пока я только учусь»

Директор Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов Яна Ганчева:

«Мои главные достижения — это дочка и внук, что же касается моей работы, то это достижения возглавляемой мной организации по оказанию социальной помощи жителям Севастополя. Сейчас я самореализуюсь через свою работу, полностью же моя реализация наступит тогда, когда я выйду на пенсию, а пока я только учусь. 8 марта я хочу пожелать женщинам мирного неба над головой, благополучия, процветания, оптимизма, женского счастья и крепкого тыла в виде любимых мужей и детей».

«Самое главное — семья»

Руководитель пресс-службы Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Юлия Антонцева:

«Все свои достижения я связываю исключительно со своей семьёй. Для меня самым главным достижением является то, что я встретила своего мужа и поняла, что он — это Он, создала с ним семью и родила дочку. И считаю, что вообще самое-самое главное для любой девушки, женщины — это любовь в семье, понимание, забота взаимная. Как бы банально это не звучало. Мне нравятся женщины, которые самореализуются, работают, я сама весьма амбициозна в этом, но никогда не ставлю работу на первое место. То есть работа мне очень нравится, она важна, но важнее всего муж и ребёнок. Я в этом вопросе на 300% консерватор».

«Учиться радоваться происходящему»

Злата Цирценс, главный художник Государственного академического музыкального театра Рес-публики Крым:

«Главное в моей жизни, однозначно — семья. А достижения... То, что я научилась жить счастливой. Я поставила больше пятидесяти спектаклей и ещё больше шоу-программ, но воспринимала это не как достижения, а как путь. Просто делаешь каждый день всё возможное. А вот держать себя в форме, в правильном настроении и радоваться всему происходящему — вот этому пришлось учиться. И это действительно достижение».

«Чтобы мир наступил»

Севастопольский эколог, общественный деятель Маргарита Литвиненко:

«Я не хочу сегодня говорить о своих достижениях. Заметных улучшений по экологии в Севастополе сегодня однозначно нет. То, что сегодня высаживают цветочки, называется благоустройством, но очень часто это выдают за мероприятия по охране окружающей природной среды. Очень хочется, чтобы мероприятиями по благоустройству не подменяли понятия охраны природы. В этот день хочу пожелать женщинам мира. Я не буду желать счастья, потому что счастье каждый понимает по-своему. Я сама украинка, и я знаю, что такое война, поэтому я желаю, чтобы мир наступил, но не за счет какого угодно компромисса, благополучия и душевного спокойствия».