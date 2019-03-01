1,2 млрд руб. на важные объекты, 4,6 млн руб. на музейные ценности и 45 миллионов на новые музыкальные инструменты

В республиканском министерстве культуры подвели итоги минувшей пятилетки в составе России и рассказали о намеченных планах на будущее. Нареканий к деятельности профильного министерства у крымчан, конечно, немало, но, если суммировать озвученные минкультом данные — налицо масштабный «ремонт культуры» на полуострове. И в сфере музейного дела, и в музыкальных школах, и в школах искусств, и в том, что касается восстановления объектов, связанных с культурной жизнью полуострова.

Ещё 67 объектов

Итак, на этой неделе прошло итоговое расширенное заседание коллегии Министерства культуры Республики Крым, где министр Арина Новосельская сообщила: до конца 2020 года ведомство планирует провести капитальные ремонты 67 объектов культуры на полуострове. При этом стоимость работ составит 1,2 млрд рублей.

Арина Новосельская, министр культуры РК:

«За период 2014-2018 годов проведены капитальные ремонты 66 объектов культуры. В 2018 году впервые в ФЦП включены мероприятия по капремонту объектов культуры. Это позволит в течение 2019-2020 годов полностью отремонтировать еще 67 объектов на сумму 1,2 млрд рублей. Это все объекты, по которым на протяжении 2015-2017 годов муниципалитетами была проделана проектно-сметная работа и получены положительные заключения Главгосэкспертизы».

Говоря о проведённых работах, министр, в частности, сообщила, что за последние два года выполнен капитальный ремонт здания Симферопольского музыкального училища им. Чайковского и Центра народного творчества Республики Крым. «Также построено административное здание Крымского художественного училища им. Самокиша. Проектно-сметная документация на реконструкцию всего здания училища готова. Мы планируем в 2021 году распахнуть двери в новый дом для студентов-художников легендарного училища. Проект стоит 180 млн рублей», — рассказала Арина Новосельская.

Что же касается упомянутых 67 объектов, которые должны быть до 2020 года капитально отремонтированы, то в этот список вошли, в частности, пять библиотек, три музея в Алуште, Черноморском и Советском районе, два музея в Евпатории и Керчи. Кроме того, ремонт будет произведен в двух концертных залах в Феодосии и Алуште.

За счёт бюджета Крыма

Также Арина Новосельская сообщила, что республика после воссоединения с Россией впервые начала приобретать музейные ценности за счет бюджетных средств. Согласно докладу министра культуры РК об итогах работы минкульта, за пять лет приобретены предметы на сумму свыше 4,6 млн рублей. «Приобретение музейных ценностей в 2014-2018 годах — 4,67 млн рублей. Количество приобретенных предметов в 2015 году составило 56 единиц, в 2016-м — 144, в 2017-м — 156 и в 2018 году — 161», — доложила Новосельская.

По словам министра, все приобретенные музейные предметы вошли в состав государственной части музейного фонда РФ. «При этом хочу акцентировать внимание, что предметы, представляющие историческую и культурную ценность, приобретены за счет средств бюджета Республики Крым. Такие приобретения начали осуществляться только в последние пять лет. Никогда раньше Крым не приобретал за бюджетные деньги коллекционные предметы», — добавила глава республиканского минкульта.

Также в Министерстве культуры Крыма сообщают, что ежегодно в хранилища музеев на полуострове поступает около 10 тысяч предметов. Конечно, это связано с масштабными работами благодаря строительству трассы «Таврида». «Поднимаются» огромные пласты там, где прежде никто и никогда не проводил раскопок. «Основную часть из них, конечно, составляет археология. Сейчас Крым переживает „золотой век“ археологии. Наиболее ценные из находок включены в государственную часть музейного фонда Российской Федерации. Самая интересная часть находок представлена артефактами из благородных металлов, общее число которых составляет порядка 800 единиц, найденных в ходе исследований на Усть-Альминском некрополе, кургане Госпитальный в Керчи, погребальных сооружениях в Ленинском и Белогорском районах», — сообщила Арина Новосельская.

Кроме этого, как сообщается, республиканский минкульт также ведет активную работу по реставрации музейных экспонатов. По данным Новосельской, только в прошлом году отреставрировано 1,5 тысячи единиц музейных предметов, из них — 136 — в ведущих реставрационных центрах России.

Треть денег дали инвесторы

Также в ходе итогового расширенного заседания коллегии министр культуры РК Арина Новосельская сообщила, что музыкальные школы и школы искусств Крыма за последние три года получили 700 новых музыкальных инструментов. А стоимость этих инструментов составила 45 млн рублей. «Министерство культуры ежегодно проводит конкурс на выделение целевых субсидий школам на приобретение музыкальных инструментов. В период с 2016 по 2018 годы для 48 музыкальных школ и школ искусств приобретено 700 новых музыкальных инструментов на сумму 45 млн рублей», — прокомментировала министр. И подчеркнула, что треть этих средств предоставили инвесторы, откликнувшиеся на звучавшую ранее просьбу главы РК Сергея Аксёнова помочь музыкальным школам.