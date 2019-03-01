Оборона своих позиций

Задержание священника, воспоминания о ГДР и желание загребать жар чужими руками

На этой неделе зарубежные СМИ обратили внимание на странный случай в Симферополе, на плохие перспективы Украины в Черноморском регионе, на подстрекательство посла США в Люксембурге и на то, как быстро меняется российский полуостров.

Что Украине делать?

«Теперь, когда Россия захватила энергетические ресурсы в Крыму, что Украине делать дальше?» — гласит развёрнутый заголовок огромной статьи в «Форбс», написанной Ариэлем Коэном — старшим научным сотрудником Атлантического совета и основателем компании International Market Analysis. Вкратце тезисы, изложенные в материале, такие. На территории Черного моря, на которую претендует Украина, существует девять так называемых «блоков» природного газа, доступных для лицензирования. Согласно исследованию, проведенному «Делюат» в апреле 2018 года, их потенциал колеблется от 92 миллиардов кубических метров до 500 миллиардов кубических метров. Хотя это ничтожная цифра по сравнению с теми 635 миллиардами кубических метров, которые ежегодно добывает Россия, «захват новых залежей и лишение Украины природного газа — это отличная возможность для Москвы убить одним выстрелом сразу двух

зайцев». И «намерение Москвы использовать украинские месторождения природного газа — это не пустые разговоры. Этот процесс уже идет».

Также отмечается, что «потеря нефтегазовых залежей в Черном море является для Украины серьезной неудачей. Любое судебное разбирательство, целью которого станет получение компенсации за потерю нефти и газа после захвата Крыма, займет много лет — если это вообще случится». Но что же Украине делать, собственно? Аналитик даёт очень размытый ответ — «необходимо разработать некую стратегию, которая позволит ей противостоять наступлению России». И тут же добавляет неприятной для украинцев горечи: «разрушенная войной страна, в которой господствуют коррумпированные государственные монополии, не может стать привлекательным местом для частных инвестиций».

По аналогии с Берлином

Литовский «Sputnik» рассказывает, что посетивший на днях Крым немецкий политик, глава фракции «Левые» в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает: современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 1990-е годы, после того как произошло объединение Германии. Когда в Берлине «повсюду велись строительные работы и улучшалась инфраструктура». Маурер, судя по всему, был удивлен темпами строительства на российском полуострове. Как считает политик, разговоры о статусе Крыма на Западе постепенно затихают, поскольку международное сообщество понимает необратимость процесса интеграции нового российского региона. «Все высказывания нынешних политиков Украины, которые говорят, что смогут вернуть Крым, на Западе всерьез уже не воспринимают, так как понимают, что это невозможно», — считает Маурер.

Климентово пленение

Этот странный случай остался бы совершенно незамеченным даже в Симферополе, где и произошёл, если бы не мгновенное и пристальное внимание к нему со стороны антироссийской прессы на Украине и, как следствие, зарубежной прессы, охочей, как всегда, к подобному «жареному». Итак, несколько дней назад на автовокзале Симферополя был задержан так называемый иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископ Климент (Кущ). Его адвокат Николай Полозов сразу раскричался на весь фейсбук о случившемся, утверждая, что полицейские хотят «повесить» на украинского архиепископа кражу какого-то церковного облачения. А сочувствующие архиепископу граждане в Интернете тут же стали «двигать версию», мол, политика, понятно. Впрочем, через некоторое время появилась информация, что Климента (Куща) задержали за «мелкое хулиганство, за якобы нецензурную брань». Об этом также сообщил адвокат священника. Правда, уже сухо, без эмоций. Скандал же тем временем продолжил разгораться, но, пока перебрался в зарубежные СМИ, как говорится, рассосался сам собой — Климента отпустили из Киевского районного отделения Симферополя без составления протокола.

США подстрекают Люксембург

Французская пресса обсуждает информацию, ставшую достоянием западной общественности. Дело в том, что посол США в Люксембурге Рэнди Эванс призвал Великое Герцогство оказать давление на Россию, чтобы «она оставила Крым», накануне официального визита премьер-министра России Дмитрия Медведева (Медведев находился в Люксембурге в минувшие вторник и среду по приглашению своего люксембургского коллеги Ксавье Беттеля; повестка визита была посвящена двусторонним отношениям в области экономики). «Для Люксембурга это идеальный момент, чтобы с силой призвать Россию сделать шаг назад и оставить Крым», — написал Рэнди Эванс в своем заявлении. Критики действий американца говорят при этом, что «американский посол, не колеблясь, погружается в историю принимающей страны и, чтобы поддержать свое заявление, подчеркивает, что „Люксембург уже дважды оказывался в положении Крыма, оккупированного иностранной державой“, намекая на вторжения во время двух мировых войн». При этом кабинет премьер-министра Люксембурга не пожелал комментировать обращение американского посла.