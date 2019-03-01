Мировая спортивная сессия

На Универсиаде в общекомандном зачёте у сборной России уже 39 медалей

Вряд ли сто лет назад известный французский просветитель Жан Птижан, создавая мировую Конфедерацию студентов, не особо прислушивался к рекомендациям делегации американских студентов, которые настаивали на том, что без спортивного отдела благородная идея долго не проживёт. И такой отдел был создан. Под его эгидой уже в 1923 году состоялись первые всемирные университетские спортивные игры в Париже, кстати положившие начало многим комплексным студенческим форумам и слётам.

От Игр до Универсиад

С того памятного дня, когда студенты из разных стран продемонстрировали своё мастерство на спортивных аренах столицы Франции, для них сохранилось три обязательных условия, которые гарантировали право участия в студенческих международных состязаниях. Во-первых, студент должен быть гражданином той страны, за сборную команду которой он выступает. Во-вторых, ему должно быть от семнадцати до двадцати восьми лет. В-третьих, он должен учиться в определённом вузе или окончить его за год до начала Универсиады.

И если до начала Второй мировой войны студенческий спорт был особенно популярен в США, Великобритании, Германии, Японии, Италии, то после её окончания расширилась сеть университетов во всех концах планеты, на передовые позиции стали выходить российские спортсмены, а Университетские игры трансформировались в летние, а затем и в зимние Всемирные Универсиады. В которых за честь считали выступать олимпийские и мировые чемпионы по многим видам спорта. Но если раньше они по годам сменяли друг друга зимой и летом, то отныне проводятся в один год.

Впервые под нынешним названием эти состязания стартовали летом 1959 года в итальянском Турине, а зимой 1960 года — во французском Шамони. И с тех пор, например, студенты—"зимники" встречались на своих Универсиадах в шестнадцати странах: Австрии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстане, Китае, Польше, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Южной Корее, Японии. Рекордсменом этих стартов остаётся Италия, где «зимники» соревновались пять раз.

Лишь в 2012 году Россия в борьбе со швейцарским кантоном Вале выиграла право на проведение зимней Всемирной Универсиады в Красноярске и за семь лет смогла создать весьма солидную спортивную базу, в корне пересмотрев городскую инфраструктуру, организовав в Сибири весьма привлекательное место для различных массовых мероприятий. И хотя наш южный крымский регион пока ещё, как говорится, никаким боком не закольцован в орбиту российского зимнего спорта, но его горячее дыхание ощутили несколько месяцев тому назад жители нашего полуострова, когда принимали эстафету огня Универсиады-2019. Она, стартовав в Турине, затем на протяжении нескольких месяцев посетила крупнейшие университетские города Европы, Азии, в том числе и Крымский федеральный университет, чтобы ко дню открытия XXIX зимней Всемирной Универсиады прибыть в Красноярск и ударом клюшки для хоккея с мячом вспыхнуть в специальной огневой чаше, чтобы освещать состязания по одиннадцати видам спорта, в которых разыгрываются 76 комплектов медалей, предназначенных для трёх тысяч спортсменов из 54-х стран. Как всегда в последнее время, своё особое мнение постарались продемонстрировать всему миру спортивные руководители Украины. Они разослали во многие страны мира своих агитаторов, цель которых была отговорить спортсменов ехать в Красноярск. В итоге все приехали, а украинские спортсмены, как говорится, остались с носом.

Россияне уже приучили весь мир, что они блестяще организуют церемонии открытия и закрытия всех международных турниров, которые им поручают проводить. Вспомните, как великолепно прошли зимние Олимпийские игры в Сочи-2014, а в прошлом году — Мундиаль-2018 в одиннадцати городах страны. Нет сомнения, что на столь же высоком организационном и дружеском уровне пройдёт Универсиада-2019, которой большое внимание уделил президент Российской Федерации Владимир Путин, открывший мировую студенческую спортивную сессию.

Универсальная составляющая

Она обычно на зимних Универсиадах объединяет одиннадцать видов спорта. Девять из них обязательно входят в олимпийскую программу, а два вида добавляются по выбору организаторов из тех, которые особо популярны в этом регионе. Так вот, красноярцы отдали предпочтение: биатлону, горным лыжам, кёрлингу (мужчины и женщины), лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой (мужчины и женщины), шорт-треку. А из неолимпийских видов выбрали спортивное ориентирование и хоккей с мячом (мужчины и женщины).

Два года назад на XXVIII зимней Универсиаде, проходившей в казахской Алма-Ате, в общекомандном зачёте уверенно первенствовали россияне, завоевавшие 71 медаль (29 золотых + 27 серебряных + 15 бронзовых), оставив за спиной — казахов (11 + 8 + 17 = 36), южных корейцев (11 + 5 + 5 = 21), японцев (6 + 12 + 10 = 28), поляков (5 + 2 + 5 = 12), итальянцев (4 + 0 + 0 = 4). По всей видимости, эти сборные будут задавать тон и сейчас в Красноярске. Однако россияне у себя дома, как считают специалисты, будут вне конкуренции.

Этот материал мы сдали в печать в тот момент, когда мировая спортивная сессия у студентов отсчитала только три рабочих дня из десяти запланированных, а в общекомандном зачёте у сборной России уже 39 медалей, из которых 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых. Ну, а второе и третье места занимают Южная Корея (3 + 1 + 1 = 5) и Швейцария (2 + 1 + 1 = 4).

Теперь мы с встретимся с читателями нашего еженедельника лишь 16 марта, когда уже в Красноярске все точки над «i» будут расставлены. И подробно поведаем обо всех нюансах первой зимней Универсиады на территории России.