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Спорт

Их осталось семеро

Как идёт борьба за 27-й футбольный Кубок страны

Да, столько клубов премьер-лиги на 6 марта оставались претендентами на завоевание Кубка России по футболу 2018/19 годов, успешно прошагав до четвертьфинала. Их было восемь, но соседи из Ростова и Краснодара решили ответный поединок на берегах Дона сыграть чуть раньше указанного срока, чтобы развязать «ноги» «Чёрным буйволам» перед игрой с испанской «Валенсией» в 1/8 финала плей-офф розыгрыша Лиги Европы УЕФА. И если стартовый поединок между соседями в Краснодаре не выявил победителя, была зафиксирована ничья (1:1), то ответная встреча принесла успех ростовчанам (1:0), которые первыми застолбили за собой место в полуфинале нынешнего розыгрыша.

В бой уходили 92 клуба

Именно столько команд заявили о своём желании оспаривать в 27-й раз хрустальный футбольный кубок страны, который открывает перед его победителем, а может быть даже и перед финалистом, возможность участия в розыгрыше Кубка Лиги Европы 2019/2020 годов. Они представляли премьер-лигу (РПЛ) — 16, первый дивизион (ФНЛ) — 17, второй дивизион (ПФЛ) — 51, третий дивизион (ЛФЛ) — 6, четвёртый дивизион (региональный) — 2 команды. После прошлогоднего «зубодробительного» выступления в розыгрыше Кубка России, когда все фавориты уже на первых этапах были выбиты из кубковой колеи, превратившись в зрителей, а почётный приз достался «Тосно», который почти тут же прекратил своё существование на всероссийской арене, из-за отсутствия средств, команды намного серьёзнее стали относиться к этому турниру. Пока же кубок страны доставался десяти клубам — московским ЦСКА и «Локомотиву» (по семь раз), «Спартаку» и санкт-петербургскому «Зениту» (по три раза), московским «Динамо» и «Торпедо», казанскому «Рубину», «Ростову», грозненскому «Тереку», «Тосно» (по одному разу). Кубок можно завоевать навечно, если выиграть его три года подряд или побеждать пять раз в любые годы. Заветный приз уже навечно получил прописку в 2007 году у «Локомотива», а спустя два года у ЦСКА, за пять выигрышей «хрусталя». Зато трёх побед подряд пока не сумел добиться ни один из фаворитов.

Без сюрпризов

Нынешний розыгрыш, а его эпицентр приходится на 1/16 финала, когда наступает время выходить на поле клубам премьер-лиги, которые свои матчи проводят на футбольных полях соперников, уступающих им по рангу, не преподнёс особых сюрпризов. Лишь два клуба из «вышки» не сумели «тормознуть» своих соперников, уступив им в серии послематчевых пенальти. Это крайне неудачно играющая в первенстве «Уфа» уступила второлиговому «Нижнему Новгороду» — 0:0 ( по пенальти — 3:5) и переживающий в тот момент кризис наш известный кубковый боец «армейцы» Москвы, не сумевшие справиться с перволиговой «Тюменью» — 1:1 (по пенальти — 0:3). Произошло это в 1/16 финала, и больше клубы премьер-лиги подобного себе не позволяли, уступая только равным по рангу командам. Поэтому в четвертьфинале мы увидели экс-владельцев почётного приза московские «Локомотив» и «Спартак», казанский «Рубин» и «Ростов», а также претендующих на Кубок России — екатеринбургский «Урал», «Оренбург», тульский «Арсенал», «Краснодар», который, как мы писали выше, уже распрощался с надеждой прошагать с кубком в руках под аплодисменты зрителей московских «Лужников», которые 8 мая станут свидетелями финального матча.

А пока же три остальные четвертьфинальные пары сыграли лишь стартовые поединки: «Локомотив» — «Рубин» — 1:0, «Спартак» — «Урал» — 1:1 и «Оренбург» — «Арсенал» — 2:4. Остаётся немного подождать, и мы станем свидетелями, кто присоединится к «Ростову» в полуфинале, где клубам предстоит вновь сыграть по два поединка (на своём поле и в гостях), которые запланированы на апрель.

Гарик ОРЛОВ
Фото sport.business-gazeta.ru, news.sportbox.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 519 от 8 марта 2019 года

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Просмотров: 165 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 08:20

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