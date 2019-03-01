Не сдаётся их гордый... «Горняк»

Как члены садоводческого кооператива борются за своё имущество

Мы неоднократно писали о порочной крымской практике создания садоводческих объединений, когда люди узнают, что являются членами кооператива, лишь спустя месяцы после его регистрации. Причём, согласно документам, именно граждане выбирали форму организации, определяли её руководителя и устав, в полном составе явившись на учредительное собрание. Об этом свидетельствуют протоколы с подписями участников, хотя сами садоводы утверждают: они ничего не подписывали и даже не присутствовали на собрании.

Недобровольное участие

Схему работы неких граждан, обманным, как выясняется, путём создававших садоводческие товарищества на территории республики после её перехода в состав РФ, прекрасно иллюстрирует потребительский кооператив «Горняк», расположенный на территории Добровского сельсовета. Он же является примером того, как нужно бороться с правонарушителями. Напомним в общих чертах скандальную историю посёлка.

В своё время «Горняк» представлял собой выделенные сельским советом земли общего пользования, объединённые в некоммерческое товарищество. Однако в 2014 году его переформировали в кооператив. Конечно, понятие «садоводческое некоммерческое товарищество» в российском правовом поле отсутствует в принципе. Однако помимо совместной формы организации существует ещё и долевая. Она, по мнению граждан, была бы для них куда более приемлемой.

Дело в том, что формат садоводческого потребительского кооператива не подразумевает права долевого участия жителей в общем имуществе, но предусматривает субсидиарную ответственность. Это значит, что за все финансовые обязательства председателя своим кошельком отвечает каждый из членов кооператива. Например, в посёлке нужно построить медпункт. Жители собирают деньги, чтобы оплатить строительные работы. Однако впоследствии на возведение социально значимого объекта выделяются деньги из бюджета. В итоге строительство медпункта оплачено дважды. Или другая ситуация. В посёлке нужно проложить участок дороги. Председатель нанимает бригаду, собирает с жителей деньги. Потом оказывается, что объект подпадает под какую-нибудь государственную программу благоустройства и опять же спонсируется за счёт бюджетных средств. Обе эти ситуации по сути являются мошенничеством (кооператив взял деньги из бюджета на проекты, уже оплаченные за свой счёт) и попадают в сферу внимания Следственного комитета. Ответственность несёт юридическое лицо — СПК. И в случае если придётся платить штраф, участвовать в этом будут не только председатель и члены правления, но все жители посёлка. Понимая это, сейчас многие из них выступают против кооперативной формы организации.

Спрашивается, зачем же тогда жители «Горняка» соглашались на создание кооператива? По словам граждан, администрация попросту не допустила их участия в принятии судьбоносного решения. В ноябре 2014 года тогдашний председатель правления садоводческого товарищества Анатолий Кушнир провёл общее собрание, о котором не знал почти никто из жителей посёлка. При этом, если верить документам, явка составляла 100%. По мнению граждан, администрация попросту подделала их подписи на протоколе собрания.

Свет в конце тоннеля

В стремлении избавиться от навязанного кооператива садоводы обратились в полицию и прокуратуру, но в ответ получили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях администрации «Горняка» состава преступления. Интересно, что проверку по заявлению членов садоводческого кооператива проводил оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Симферопольскому району РК лейтенант полиции Александр Ефимов. Как удалось выяснить «Крымскому Телеграфу», в своё время он прославился тем, что был привлечён к дисциплинарной ответственности за нарушение требований законодательства при проведении доследственной проверки. Согласно обнародованным в СМИ сведениям (которые так и не были опровергнуты представителями МВД), Ефимов получил взыскание за то, что выносил незаконные постановления об отказах в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии не выдерживали проверки в прокуратуре.

После того как мы опубликовали все эти сведения и под настойчивым давлением жителей «Горняка», полиция всё-таки вернулась к рассмотрению проблемы скандального кооператива. Дело дошло до главка МВД по республике. Там ещё раз рассмотрели обращение граждан о подделке протокола общего собрания кооператива в 2014 году, к которому добавилась жалоба о неправомерных действиях сотрудников отдела МВД России по Симферопольскому району при проведении проверки. По инициативе правоохранителей была проведена почерковедческая экспертиза, которая установила, что подписи семи человек, оставленные на протоколе, выполнены иными лицами. Вывод: в действиях руководства «Горняка» есть признаки состава преступления. Соответствующее заявление уже направлено на рассмотрение Следственного комитета для проведения дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

«В ходе проверки установлен факт противоправных действий со стороны председателя СПК „Горняк“ Анатолия Кушнира, заключавшихся в подделке и последующем предоставлении в ИФНС документов, а именно протокола общего собрания кооператива № 1, — сообщает оперуполномоченный ОЭБ и ПК отдела МВД России по Симферопольскому району капитан полиции Михаил Ситников, который теперь занимается делом „Горняка“ вместо Александра Ефимова. — Было принято решение о направлении материалов в отдел полиции № 2 „Киевский“ УМВД России по Симферополю и выделении материалов в отдельное производство по признакам состава преступления».

Итак, дело всё-таки сдвинулось с мёртвой точки. Мы продолжим следить за этой историей и надеемся, что следственные органы всё-таки восстановят справедливость и предоставят жителям посёлка возможность изменить форму его организации на долевую вместо кооперативной.