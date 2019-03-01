Обычная работа

На полуостров приехала экстраординарная выставка «Сирийский перелом»

Поезд-музей «Сирийский перелом» с экспонатами оружия и военной техники, которые были изъяты у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, прибыл в Севастополь утром 3 марта. Необычный эшелон стартовал 23 февраля с Казанского вокзала в Москве и должен пройти всю Россию — от Москвы до Владивостока — от Севастополя до Мурманска (всего 60 городов), чтобы накануне Дня Победы вернуться в столицу страны после «турне» длиной в 29 тысяч километров и окончательно обосноваться в подмосковном парке «Патриот». Севастополь — девятый по счету город, где уже побывала передвижная выставка под эгидой Минобороны РФ. До этого она была, например, во Владикавказе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, а в Крыму — в Керчи. Кстати, сопровождали состав по территории полуострова ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» Южного военного округа.

Итак, «Сирийский перелом» в Севастополе, где несколько сотен жителей и гостей города на Привокзальной площади могли знакомиться с экспонатами. Поинтересовался происходящим и «Крымский ТелеграфЪ».

Зачем нужна эта выставка

«Главная идея этой выставки продемонстрировать широким слоям населения то, с чем приходится сталкиваться нашим сирийским товарищам и нашим воинам, которые выполняют боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. Там воюют не простые бандиты, там воюют обученные, оснащенные, экипированные наемники, у которых нет никакого внутреннего содержания. Там никто не воюет за религию, там все воюют за деньги», — отметил, открывая выставку, заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов.

Пересечение с 1942-м

В праздничном торжестве по поводу прибытия эшелона приняло участие руководство города и Министерства обороны РФ, плюс приглашенные гости. Там губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был награжден знаком Министерства обороны России «За развитие юнармейского движения». «Губернатор получил этот знак, потому что среди всех субъектов РФ город Севастополь находится на первом месте по численности юнармейского движения. Сам же глава города заметил, что был в Сирии в январе этого года и видел, как страна ждет нашей помощи», — сообщил присутствовавшим заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«Я рад, что сегодня у нас есть возможность увидеть то, с чем приходится сражаться вооруженным силам, Черноморскому флоту в Сирии. Терроризм — это зло, которое уничтожает не только отдельные жизни, но может уничтожить целые страны. Конечно, мы должны сделать всё, чтобы этого не произошло в России, а Севастополь всегда был и остается рубежом нашей безопасности и обороноспособности нашей страны. Я сам во главе севастопольской делегации в январе в рамках визита в Сирию посетил боевой корабль „Адмирал Макаров“, который несёт дежурство в Сирии, встретился там с нашими моряками-черноморцами... Конечно, не побывав в Сирии и не увидев все эти ужасы своими глазами, сложно представить, что там происходит».

А председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева предложила собравшимся вспомнить историю и рассказала о подобной выставке, которая проходила в городе во время Великой Отечественной войны. «Мы сегодня с вами видим силу и мощь Российского государства. Если мы видим на Привокзальной площади боевую технику, то это сила и мощь нашего Отечества... За каждым артефактом стоит мужество, стойкость и героизм наших воинов, и в том числе наших воинов-черноморцев. Всё это продолжение наших, севастопольских традиций. Удивительное совпадение, 23 февраля 1942 года в Севастополе на проспекте Нахимова была открыта выставка, которая существовала тогда, в обороняющемся Севастополе, и это была трофейная техника. Это было то, что привезли с передовой, которая была всего в нескольких километрах от города. И севастопольцы, которые оказались в окруженном, обороняющемся городе, пришли посмотреть. И я думаю, чувства, которые их тогда переполняли, сродни тем, что мы сейчас с вами ощущаем... Остается только пожелать мирного неба нам над головой».

Эхо современной войны

На платформах прибывшего в Севастополь железнодорожного состава разместили и трофейные бронеавтомобили террористических группировок, и средства связи, а также демонстрировались примеры вооружения российских войск.

По словам замкомандующего войсками Западного военного округа по политической работе, руководителя патриотической акции Юрия Евтушенко, в одном из вагонов была размещена и выставка военных художников и фотографов, отражающих действия российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике (САР). В общем, много всего. Было действительно на что посмотреть.

Всего же в экспозиции поезда-выставки «Сирийский перелом» демонстрируется свыше 500 экспонатов. А среди упоминавшихся военных трофеев, захваченных у террористов, были представлены и в некотором роде уникальные. Как, к примеру, демонстрировавшийся на выставке ещё советский танк Т-55, попавший в Сирию из Грузии, или тоннельная машина китайского производства. Ну и боевые отравляющие вещества, захваченные у террористических группировок в Сирии, самодельные взрывные устройства и многое другое.

Помимо экспонатов, на Привокзальной площади разместилась полевая кухня и пункт отбора на военную службу по контракту, в котором на службу за всё время выставки так никто и не записался. «Заходят, спрашивают, интересуются, но пока мы никого не записали», — сообщил корреспонденту «Крымского телеграфа» сотрудник пункта.

«А какие требования к кандидатам вы предъявляете и что можете им предложить? Меня к себе примете?»

«Конечно, мы всех принимаем! — улыбаясь, заметил военный. — С каждым человеком надо отдельно беседовать. Кто-то хочет ехать в Сирию, кто-то нет, боится, кто-то хочет служить на флоте... Тут многое зависит от физической, психологической подготовки».

Многие экскурсоводы выставки ранее сами были участниками боевых действий в Сирии.

Севастополец Андрей служил в Сирии в 2018 году: «В 2018-м всё было спокойно, проводили зачистки, в том числе и в частных кварталах, разминирования. Обычная работа по дежурству в воздушном пространстве над мирными городами и военными объектами в Сирии».

Андрей рассказал, что служил в Сирии 4,5 месяца, а затем продолжил службу уже в России. Сейчас же он был назначен для работы в этом поезде, и для него честь проводить экскурсии на подобном мероприятии в своем родном городе.