Особенности «автодолга»

Срок давности по взысканию транспортного налога

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о сроках давности по взысканию транспортного налога. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Уведомление преткновения

Согласно части 1 статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации, лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания налогового (расчетного) периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности). Для транспортного налога срок давности имеет свои особенности.

Не может быть взыскан транспортный налог, по которому не было получено налоговое уведомление, либо недоимка по которому образовалась до 01.01.2015, либо если прошли процессуальные сроки, установленные для взыскания налоговым органом задолженности.

Собственник транспортного средства не сам рассчитывает налог. За него это должен сделать налоговый орган, который также указывает сумму платежа в уведомлении. И только на основании уведомления уплачивается транспортный налог. Документ должен быть подготовлен и отправлен не позднее 30 дней до наступления срока платежа. По общему правилу налог нужно уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим годом, но не ранее даты получения налогового уведомления. При этом уведомление может быть направлено не более чем за три года, предшествующих году направления уведомления.

Поскольку обязанность уплатить налог появляется у налогоплательщика только после получения налогового уведомления, то отсутствие последнего означает и отсутствие задолженности по налогу. При неуплате (несвоевременной уплате) налога образуется задолженность (недоимка). При этом недоимка, образовавшаяся на 01.01.2015, и начисленные на нее пени признаются безнадежными и подлежат списанию налоговым органом.

Взыскание задолженности

Задолженность, образовавшаяся вследствие неуплаты налога, может быть взыскана налоговым органом через суд. Таким же образом могут быть взысканы не уплаченные вовремя пени и штрафы. Если налогоплательщик, получив уведомление, не уплатит налог до 1 декабря, у инспекции возникает право на принудительное взыскание. При нарушении срока уплаты налоговая инспекция начинает процедуру взыскания — направляет физическому лицу требование об уплате. Такой документ должен содержать: сумму долга; размер начисленных пеней; срок исполнения требования; применяемые в случае неисполнения требования меры по взысканию долга и обеспечению исполнения требования; сроки уплаты налога.

Согласно пункту 1 статьи 70 НК РФ, допускается направление извещения об уплате налога не позднее: трёх месяцев со дня, когда о неуплате стало известно, если сумма недоимки составит 500 руб. и более; одного года с того дня, когда недоимка была обнаружена, если она составляет менее 500 руб.

Если налогоплательщик не исполнит требование в установленный срок (по общему правилу это восемь рабочих дней с даты получения требования), налоговый орган вправе подать в суд заявление о взыскании налога, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика в порядке административного судопроизводства.

В суд сотрудники налоговой инспекции вправе обратиться:

— в течение 6 месяцев с момента истечения периода, установленного на исполнение требования, — для долга, составляющего более 3000 руб.;

— по истечении трёх лет — для недоимки менее 3000 руб. Но если в эти три года долг превысит указанную цифру, отсчёт 6-месячного срока начнётся с даты, когда сумма превысит 3000 руб.

По истечении всех этих сроков налоговые учреждения теряют право на взыскание долга.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи налоговым органом заявления (административного искового заявления) о взыскании налога (пеней, штрафов) может быть восстановлен судом.

Таким образом, срок, по окончании которого налог не может быть взыскан, законодательством прямо не установлен. В общем случае срок принудительного взыскания налога определяется суммированием процессуальных сроков. Если налоговый орган пропустил вышеуказанный срок для обращения в суд и суд этот срок не восстановил, то налог, пени, штрафы не могут быть взысканы.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.