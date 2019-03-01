Клара, Роза и мимоза

Роль мужчин в истории женского праздника

Идею учредить международный женский день впервые озвучили 27 августа 1910 года на 2-й Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене в рамках конгресса Второго Интернационала, немецкие делегаты Клара Цеткин и Роза Люксембург. Первый женский день отмечали в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта 1911-го, а в 1913 году на митинги за собственные права и свободы впервые вышли и российские женщины, и случилось это 2 марта. А вот в 1914-м женский день отмечали, наконец-то, на 8 марта, одновременно в США, Великобритании, Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии.

Жестокий господин и восьмая Марта

Говорят, на той самой конференции в Копенгагене Клара рассказала весьма примечательное немецкое народное предание. Оно гласило, что в давние времена, когда в Германии, как, впрочем, и во многих других странах средневековой Европы, существовало право первой ночи, согласно которому юные невесты должны были отдать свою девственность не своему законному избраннику, но тому, кто стоял над ними, благородному господину. И вот в одной деревне случился большой праздник: замуж отдавали сразу восемь девушек, и все они по странному совпадению носили имя Марта. Всех их доставили в замок. И семь девушек одна за другой послушно входили в опочивальню к господину. Но восьмая воспротивилась. Её попытались принудить, изнасиловать. Однако Марта выхватила из складок рубашки нож, убила господина и сбежала. Любимый помог ей, они переехали в другие края и жили вместе долго и счастливо. Мораль легенды: бросайте вызов своему бесправию, не будьте овцами, ведомыми на заклание, и вам воздастся.

Личные причины и погони за мужчиной

Есть и другие версии, почему именно 8 марта стало женским днём. Кое-кто считает, что так получилось потому, что у Клары Цеткин были личные причины. Наиболее популярная версия гласит, что это день рождения самой Клары Цеткин. Согласно другой, под видом женского праздника зашифрован иудейский Пурим, праздник, в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи, от истребления их Аманом, любимцем царя Артаксеркса. Главной героиней Книги является Эсфирь, которая, собственно, и спасла целый народ от истребления.

Первая версия — смехотворна, поскольку достоверно известно, что Клара Цеткин родилась 5 июля. Со второй версией сложнее. Её противники отвергают всякие параллели с Пуримом, ведь сама Клара была чистокровной немкой, однако при этом не учитывают такой фактор, как любовь.

Да, следует признать, Клара не была воинственной феминисткой в современном понимании этого термина. Она любила мужчин и много делала сначала ради них, а потом, чтобы им досадить.

Одаренная и образованная Клара, — тогда ещё не Цеткин, а Айсснер, — должна была пойти по стопам отца и стать учительницей. Однако в Лейпциге, куда она уехала учиться, на собрании социал-демократического кружка её внимание привлек эмигрант российско-еврейского происхождения Осип Цеткин. Он не был ни богат ни красив, но мог пылко, страстно и долго рассказывать о равенстве и братстве. И восемнадцатилетняя Клара влюбилась без памяти. Клара и Осип дружили. Но потом его внезапно арестовали на одном из собраний. Единственное, что Осип успел сделать пока его, скованного наручниками выводили из помещения, это крикнуть Кларе, что он её любит. Прямо-таки сюжет для романтической пьесы. Но в жизни всё вышло не столь уж и романтично. В течение двух лет Клара разыскивала любимого, параллельно всё глубже окунаясь в политику ради их с ним общего дела. А потом обретя похудевшего и больного Осипа в грязной комнатенке на окраине Парижа, загрузила себя тяжёлой и грязной работой, чтобы спасти его от нищеты. А Осип воспринимал всё, как должно. Он даже не предложил Кларе выйти за него замуж, поскольку в коммунистической среде брак считался буржуазным пережитком. Клара сама взяла фамилию мужа и стала Клара Цеткин. Родила двоих сыновей, Максима и Константина. И через семь лет, когда Осип наконец умер от туберкулеза выглядела не на свои 32, а на все 50. Но энергии ей всё ещё было не занимать, впрочем, как и тяги к противоположному полу.

Вернувшись в Германию, Клара работала в газете немецких работниц «Равенство», где познакомилась с 18-летним художником Георгом Цунделем. Несмотря на то, что Георг был вдвое ее моложе, Клара увлекла его сначала в политическое движение, а затем и в свою постель. Они поженились. И жили довольно долго и счастливо, пока Георг не объявил, что уходит к молоденькой любовнице. Вскоре Клара подружилась с Розой Люксембург, которая несколько позже стала любовницей её сына Константина. А потом подруги выступили с идеей Международного женского дня. Так всё-таки причем здесь Пурим? А всё дело в том, что к 1910 году сожаления Клары о недосказанности их с Осипом любовной истории достигли апогея. Воспоминания о первом муже с годами всё более романтизировались. Потому и мог возникнуть в её сознании Пурим, праздник его, Осипа, предков. Да, и он, революционер, вполне мог рассказывать ей о дне, когда евреи взяли в руки оружие, чтобы отстоять свои права на жизнь. В то же время предательство супруга заставляло Клару убеждать себя в том, что она подобно Эсфири должна спасти свой народ. А её народом теперь были женщины.

Праздник, который всегда с нами

Так уж получилось, что лучше всего Международный женский день прижился на родине первого мужа Клары Осипа Цеткина, в России. Здесь вообще воплотились все мечты этой необычной пары — и его революционные, и её о празднике и о равноправии.

В новом советском государстве Женский день сразу же получил статус праздника. Правда, достаточно долго продолжал оставаться рабочим днем. «Освобожденные от угнетения советские женщины» морально поддерживали своих подруг из капиталистических стран на митингах и собраниях.

Изначально в праздничный день советским дамам не вручали цветов и не дарили подарков, но награждали почетными грамотами и премиями.

Официальным выходным Международный женский день в Советском Союзе был объявлен в мае 1965 года. Начиная с 1966 года, 8 Марта является государственным праздничным выходным днем. В Российской Федерации Женский день официально вошел в список государственных праздников в 2002 году. От года в год он всё больше утрачивал политическую окраску, постепенно становясь днём преклонения перед женщинами, матерями, жёнами и возлюбленными. От этого выиграли все — и мужчины, и женщины.