Победа всё ближе

В марте 1944 года гитлеровцы нанесли несколько жесточайших ударов по крымскому подполью

Героем быть трудно, но ещё труднее быть героем, когда никто не знает о том подвиге, который доводится совершать. Трудно играть на публике чужую роль. И бесстрастно глядеть в лицо врагу, зная при этом, что миг торжества над ним, миг Великой Победы близок.

Кровавый март

13-е число марта 44-го оказалось роковым для одной из самых легендарных крымских патриотических групп, подпольной разведывательно-диверсионной группы «Соколы» (по другим данным, «Сокол» по подпольной кличке руководителя). Именно в тот день в застенки гестапо попали первые из подпольщиков Симферопольского русского театра драмы и комедии, машинист сцены П. И. Чечёткин и уборщица театра П. Т. Ефимова. 18 марта арестовали актёров Д. К. Добросмыслова, А. Ф. Перегонец, З. П. Яковлеву, а 19 марта — руководителя группы, художника театра Н. А. Барышева вместе с его учеником и другом О. А. Савватеевым, которому, кстати, ещё не исполнилось и 17 лет, и портным театра И. Н. Озеровым.

О событиях далёких и трагических дней свидетельствуют сухие строки военной хроники. Но за каждой буквой этих строк стоит характер и единственно правильный путь людей, выбравших бессмертие.

Явление супергероя

Наверное, стоит пожалеть сегодняшних подростков, которые черпают сведения о супергеройских поступках из американских комиксов и снятых по ним блокбастеров. Такое положение вещей тем более обидно, что нашим детям действительно есть у кого поучиться. И Барышев, тот самый, уже упомянутый «Сокол», один из таких невыдуманных рыцарей духа, суперспособности которых проявились в трудные для Отечества времена. Современники Николая Андреевича свидетельствовали, что в мирные довоенные дни не было на свете более мягкого, отзывчивого человека, более влюблённого в свою профессию художника. Всё своё время он посвящал творческим поискам. Увлекался музыкой, в особенности произведениями Петра Ильича Чайковского, много, запоями читал.

Но потом была война. И всё изменилось, включая самого Барышева. «Я поражаюсь резкой перемене в нём, даже в его лице, — напишет много позже в воспоминаниях о Николае Андреевиче его жена. — В нём появилось выражение твёрдости, решимости. Всегда мягкий взор его ласковых глаз стал каким-то холодным и твёрдым. Но настроен он был оптимистически: верил, что всё страшное уйдет...» И не просто верил, а делал всё возможное и невозможное, чтобы так и произошло. В этом он поклянётся в письме от 29 сентября 1941 года: «Будь проклят Гитлер и его варварские полчища. Наступит его бесславный конец. Наступит!»

Его война

Деятельность патриотической группы работников театра была необычайно разносторонней. Из костюмерной извлекались тёплые и просто хоть сколько-нибудь подходящие вещи и переправлялись в лес партизанам. Бывшая портниха театра Е. Я. Кучеренко в своих воспоминаниях поведает, как она по указанию Барышева «добывала» перевязочный материал, она попросту экономила марлю при раскрое сценических костюмов.

В декабре 1943 года Симферопольский подпольный горком партии привлёк Барышева к составлению точного плана города. На него следовало нанести все военные и важнейшие хозяйственные объекты оккупантов на территории Симферополя, а также указать заминированные немцами здания. Для этой работы различные подпольные группы должны были выделить «шестнадцать-восемнадцать наиболее грамотных, с хорошей памятью, внешне малоприметных» человек. В течение трех-пяти дней они по нескольку раз проходили по выделенным им районам и тщательно запоминали всё, что видели. На основе полученных устных и частично письменных сведений и предстояло составить точный план дисклокации воинских частей и всех воинских объектов. Для этого нужен был лично Барышев, вернее его художественные способности.

В итоге составили три одинаковых плана. Два из них передали подпольному горкому партии для переправки в штаб партизанского движения и на Большую землю. Последний экземпляр остался у подпольщиков на случай дальнейших уточнений и дополнений. Говорят, этот план-схема оказал огромную услугу советской авиации в боях за Симферополь.

Имеются также сведения о том, что группа «Соколы» могла внести гораздо больший вклад в дело борьбы с фашистами. Мол, актёры Симферопольского театра собирались поставить жирную точку во всей Второй мировой. Да, в планы группы входило уничтожение самого фюрера. Якобы Адольф Гитлер собирался посетить открытие Крымского моста, а заодно и побывать на премьере в Симферопольском театре. Там-то Гитлер и должен был взлететь на воздух. Об этой уникальной, но, к сожалению, несостоявшейся диверсионной операции «Премьера» снят документальный фильм, а о самой группе «Соколы» — художественный фильм «Они были актёрами» (с Александром Фатюшиным в роли Николая Барышева и Зинаидой Кириенко в роли Александры Перегонец).

Накануне

13 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта освободили столицу Крымской АССР город Симферополь от фашистской оккупации, длившейся 865 дней. 25 апреля 1944 года в газете «Красный Крым» появилась заметка: «При раскопках массовых могил в районе деревни Дубки 22 апреля обнаружены трупы зверски изуродованных в застенках гестапо, а затем расстрелянных работников Крымгостеатра».

Николая Барышева, Дмитрия Добросмыслова, Александру Перегонец, Зою Яковлеву, Илью Озерова, Павла Чечёткина, Прасковью Ефимову, Олега Савватеева расстреляли 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения города. По воспоминаниям очевидцев, ладони шестнадцатилетнего Савватеева были пробиты гвоздями, за миг до смерти он всем телом прижался к наставнику Николаю Барышеву, человеку, который показал ему путь в бессмертие.