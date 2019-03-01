Автосвинарник развели, понимаешь!

На этой неделе заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Титаренко заявил, что более 30 нарушителей были оштрафованы решением муниципальной административной комиссии Симферополя за стоянку транспортных средств на зеленых зонах и пешеходных коммуникациях. «Всего было рассмотрено 82 материала об административных правонарушениях. Значительная часть рассмотренных протоколов была составлена по фактам нарушения Правил благоустройства, выразившихся в стоянке автотранспортных средств на зелёных зонах и пешеходных коммуникациях. Штрафы наложены на 34 нерадивых водителя», – цитирует Титаренко пресс-служба администрации. Кроме того, решением комиссии к ответственности были привлечены граждане и организации за выставление и складирование товаров на элементах благоустройства и пешеходных коммуникациях, сброс строительного мусора, слив хозяйственно-бытовых стоков на проезжую часть, ненадлежащее содержание фасадов, несвоевременное устранение разрытий и восстановление дорожного покрытия после проведения земляных работ.

«Контроль соблюдения Правил благоустройства, а также пресечение фактов стихийной торговли уполномоченными службами ведутся в ежедневном формате. В рамках работы комиссии устанавливается степень вины каждого из нарушителей и решается вопрос привлечения виновных лиц к административной ответственности. В случаях повторных нарушений, как правило, накладываются максимально возможные штрафные санкции», – подытожил Титаренко.

Вот такая борьба за порядок идёт сейчас в Симферополе. Может, действительно чище станет?..