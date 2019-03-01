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Говорят, что... детскую площадку так и не отремонтировали

Не пожелавшая представиться жительница крымской столицы сетует: «Перед выборами по улице Залесской, 68, бегала одна тётенька и закидывала весь двор «лапшой», типа, мол, сразу после выборов приведем в порядок детскую площадку, на которой дети ломают руки-ноги! Как выборы прошли, так тётенька и пропала, только «лапшу» свою забыла забрать с собой! Как не стыдно!»