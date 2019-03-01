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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детскую площадку так и не отремонтировали

Не пожелавшая представиться жительница крымской столицы сетует: «Перед выборами по улице Залесской, 68, бегала одна тётенька и закидывала весь двор «лапшой», типа, мол, сразу после выборов приведем в порядок детскую площадку, на которой дети ломают руки-ноги! Как выборы прошли, так тётенька и пропала, только «лапшу» свою забыла забрать с собой! Как не стыдно!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 520 от 15 марта 2019 года

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Просмотров: 98 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:48

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