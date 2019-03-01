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Говорят, что... коммунальщики сбрасывают мусор в Салгир Жительница Симферополя Екатерина П. в шоке от происходящего: «Вот каким образом решили убрать снежные кучи на перекрестке ул. Зубцова и пер. Мареша. Приехал трактор и просто всё свалил в Салгир, вместе с кустами, которые там были ограждением от реки. А потом говорят, что нужно реку чистить, так вы не скидывайте туда мусор, чтоб не нужно было убирать!» При этом об ужасном состоянии этого участка города жители сообщают уже не в первый раз. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 520 от 15 марта 2019 года Еще статьи: Говорят, что... в столице появился­ второй Салгир Говорят, что... мусор сваливают в Салгир Говорят, что... в Ялте цветники используют вместо урн Не довозят… Ялта превращается в свалку