В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... Севастополь стал городом гнилых электроопор Говорят, в Севастополе на сегодняшний день каждый второй железобетонный столб ветхий и требует немедленной замены. Опоры, по-видимому, устанавливали в 60-80-е годы прошлого века. При осмотре виден скелет железобетонной арматуры, трещины, часто основание подмыто, характерный наклон в сторону нагрузки. Критическая ситуация на промежутках: от ост. «ул. Меньшикова» к ост. «ЦУМ, ул. Гагарина», от ост. «бухта Камышовая» к ост. «проспект Героев Сталинграда» исключая новое кольцо, от ост. «Галины Петровой» до пл. Восставших, от ост. «Студенческий городок» до ост. «ул. Меньшикова», от ост. «ул. Степаняна» до ост. «Студенческий городок». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 520 от 15 марта 2019 года Еще статьи: Не в троллейбусах счастье... Пять тысяч долларов за торговое место Говорят, что... снова аварийная яма Укрощение строптивой Говорят, что... в Балаклаве рады автоблокаде