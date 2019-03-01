В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... Живописное превращается в свалку Говорят, что массив Живописное, что неподалеку от Симферополя, медленно, но верно превращается в полигон ТБО. Неофициально, но фактически. Мусор в здешние лесопосадки свозят КамАЗами. Откуда прибывают эти груженные тоннами отходов человеческой жизнедеятельности машины, местным жителям выяснить не удалось. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 520 от 15 марта 2019 года Еще статьи: Говорят, что... пляж превратился в помойку Ялта превращается в свалку Не довозят… Говорят, что... свалку не закрыли Куда уходит мусор?