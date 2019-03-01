В Севастополе запустят очередную интерактивную карту проблемных мест города

Интерактивная карта проблемных мест Севастополя поможет ускорить процесс ремонта, реконструкции, благоустройства недостроенных или пришедших в негодность объектов города. Благодаря ей жители Севастополя прямо со смартфона смогут наносить на нее объекты, которые нуждаются в ремонте, будь то дороги, недостроенные здания, неблагоустроенные дворы и многое другое. При этом на карту уже нанесено более 200 подобных объектов.

Собрание убитых дорог

В Севастополе уже существуют интерактивные проекты, созданные специально для решения подобных проблем. Например, портал «Интерактивный Севастополь», где горожане могут высказаться о насущных проблемах, или проект ОНФ, где на подобной же карте отслеживают качество дорог в городе. Также имеется карта свалок, созданная общественниками, и Севконтроль, следящий за соблюдением чиновниками собственных официальных заявлений. Теперь же в городе создан новый проект, уже партийный. Но насколько он будет удачен и кто будет нести ответственность за своевременное выполнение ремонтных и иных работ на обозначенных на карте территориях?

Куратор проекта «Карта убитых дорог Севастополя», руководитель РОО «Дорожный контроль — Севастополь» Максим Мишин считает, что толк от карты будет только в том случае, если среди нанесенных на карту объектов будет проводиться рейтинг и на выбранном большинством голосов объекте будут осуществляться работы.

Максим Мишин:

«Любая карта не будет работать, если ей не заниматься. Можно наносить любую информацию, но, когда никаких действий не происходит со стороны тех структур, которые могут решить эти проблемы, — это будут лишь номинальные точки на определенной карте. Если мы возьмем, к примеру, „Карту убитых дорог Севастополя“, то когда мне задают вопрос о том, почем эту дорогу отремонтировали, а эту нет, то я отвечаю, что за эту дорогу проголосовало максимальное количество людей. Это тот самый рейтинг, по которому и происходит диалог с властью для предоставления ей той самой информации».

Примеры и вопросы

Отремонтировать дорогу можно какую угодно, но она не будет востребована, а рейтинговое голосование позволяет многие подобные моменты исключить.

В качестве примера специалист привел карту, созданную в Москве по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, когда при публикации информации о проблеме в течение недели связываются с опубликовавшим ее человеком и он сам в дальнейшем принимает выполненную работу. При этом указанный объект не будет снят с учета до тех пор, пока обозначивший его человек лично не подтвердит, что удовлетворен произведенной там работой.

Максим Мишин:

«Это работает, и это тот самый пример, один из немногих, когда подобная интерактивная карта позволяет решать проблемы. Но если это не будет исполняться в срок, хотя бы в течение 30 дней, то это будет просто информативной площадкой. Правительство Севастополя создало достаточно много подобных ресурсов. Но когда я решил лично проверить проект „Я гражданин“, то столкнулся с тем, что в течение 30 дней, согласно 59 ФЗ, мне не был предоставлен ответ по моему заявлению».

По мнению специалиста, данный ресурс никоим образом не будет комментировать заявления, не будет подталкивать и помогать оформить то же самое заявление в прокуратуру по не предоставленному ответу.

То есть это некая площадка, которая позволяет разместить информацию, но при этом не имеет и не будет иметь никакой эффективности до тех пор, пока не будет достигнут результат.

Но кто должен отслеживать и отвечать за результаты работ по нанесенным на карту проблемным участкам? «Отслеживать должен инициатор. К примеру, я разместил информацию, которая пролежала больше 30 дней, не имея решения, и что будет в дальнейшем? Направит ли или подскажет мне организатор этого проекта, как направить соответствующее заявление в прокуратуру, или своим юридическим отделом окажет мне соответствующую помощь?» — интересуется эксперт.

Впрочем, как говорит эксперт, немаловажно понимать, что будет происходить с финансовой стороной этого проекта. Если будет фиксироваться, собираться опубликованная на карте информация о ямах на дороге, как будут решать эту проблему, кто выделит деньги на их ремонт?

«Если мы вернемся к „Карте убитых дорог“, то на ней проблемы формируются на протяжении одного-двух кварталов и в дальнейшем, по рейтинговому голосованию, чтобы деньги не израсходовались в неизвестном направлении, а были направлены на конкретные ожидания людей, которые просят, то это и есть эффективный инструмент по трате средств. В любом другом случае — это просто сбор информации», — говорит Мишин.