Главный храм полуострова набирает силу

К Пасхе внутреннюю роспись стен могут уже закончить

У главного крымского собора — Александро-Невского в Симферополе — трудная судьба. Долгое рождение, славное служение, трагическое разрушение, возрождение, долгое — снова! — восстановление... Кроме прочего, пожалуй, это просто и самое красивое здание в крымской столице, из появившихся здесь за многие минувшие десятилетия. Только внутреннее убранство до сих пор интриговало — каким же станет собор внутри? Теперь, похоже, ждать осталось недолго. Уже к нынешней Пасхе (хоть и «поздней» в этом году) строители собора, художники могут закончить работы по внутренней росписи стен. Дело тут идёт сейчас полным ходом.

Сложная история

Вопрос о восстановлении кафедрального Александро-Невского собора на протяжении десятка лет ещё когда-то при Украине оставался болезненной точкой в свете проблем крымской столицы. Реконструкция Александро-Невского собора в Симферополе, когда-то уничтоженного большевиками, сегодня активно продолжается. История его восстановления насчитывает уже многие годы, и сейчас у ограды собора стоит стенд, гласящий, что восстановление проходит под патронатом российского президента. Высокий патрон, ничего не скажешь. Соответственно, и работы стараются тут вести максимально качественно. Державно, если можно так выразиться. Огромная махина здания собора и колокольни выглядит, надо признаться, не тяжеловесно и весьма даже красиво, особенно на фоне архитектуры того сомнительного качества, которое нынче заполоняет Симферополь, да и Крым вообще.

Наши коллеги — журналисты телекомпании «ИТВ» — побывали на днях в соборе и стали свидетелями того, что работы по росписи стен идут там полным ходом. В частности, расписана центральная часть стен и главный купол, устанавливается основная люстра храма. И отделочные работы подходят к финишной черте.

Дело и честь

Как мы уже говорили, уже расписана центральная часть храма. Площадь настенной живописи превышает 3,5 тысячи квадратных метров. Высота, на которой здесь приходится работать мастерам, порой достигает тридцати метров. При выполнении росписи храма художники постарались расположить иконописи таким образом, чтобы каждая из них отражала свой сакральный смысл. «Над входной частью собора, на плафоне изображение Покрова Пресвятой Богородицы. По замыслу все входящие в храм попадают под покровительство Пресвятой Богородицы», — рассказывает Антон Федосов, художник-монументалист.

Чтобы расписывать храм, недостаточно быть просто художником, необходимо иметь соответствующий опыт и любовь к своему делу. Обладать невероятной выдержкой и терпением. Владимир Страшко церковной росписью занимается более тридцати лет. В Крым приехал из Сергиева Посада. Именно там когда-то в юные годы началась его творческая биография. Сегодня от возможности творить уже на крымской родной земле он эмоций не скрывает. «Для любого русского художника расписать храм — честь. А кафедральный собор, да еще и в Крыму и в наше время, когда Крым стал такой нервной точкой современной истории... Это задача такого масштаба, как я ее понимаю, что сам факт приглашения для меня стал уже честью», — говорит Владимир Страшко, художник-монументалист.

«Жемчужина Симферополя»

Под куполами храма на строительных лесах работают живописцы разной специализации. Сегодня внутри собора происходит процесс удивительного превращения, благодаря которому гладкие белые стены и своды расцветают узорами и отливают позолотой. Мастера занимаются кропотливой работой: позолочением алтарного иконостаса к одному из главных богослужений года — празднику Светлой Пасхи. «Весь процесс золочения идёт в течение года, всё вручную шкурится, золотится, и после этого будет монтаж. В самом конце работ», — рассказал журналистам мастер по позолоте.

Для того чтобы максимально упростить работу, художники воссоздали макет храма. Его уменьшенную копию, которая позволяет быстро и без искажений переносить библейские композиции на стены. «У нас есть макет барабана, макет отделки окон, макет купола. По нему мы как раз и делали разметку, то есть разметка делается согласно макету. Если чуть ближе посмотреть, то можно увидеть, что на макете есть особая разметка лучевая, согласно которой изображение переносится на реальный купол», — говорит художник Антон Федосов.

Храм, переживший вековую историю, тотальное уничтожение, возведение и полную реконструкцию, поистине стал не только местом покаяния и молитвы, но и памятником архитектуры.

Отец Александр, священник:

«Многие люди, приезжавшие в Симферополь, живущие здесь, называют это место, этот собор — жемчужиной Симферополя. Оттого, что он белый, поэтому и создается такое впечатление».

Симферопольская жемчужина с каждым днем становится всё краше. Лучшие мастера, художники-монументалисты вкладывают силы, а самое главное — душу, чтобы сделать это священное место еще прекрасней.

Загадка тёмных пятен

Кроме множества позитивных моментов, впрочем, отдельно стоит упомянуть и проблему. Проблему пятен на золотых куполах восстанавливаемого собора св. кн. Александра-Невского в Симферополе. Дело в том, что тёмные пятна на не так уж давно выполненной позолоте куполов видны всё отчётливее, всё заметнее. И всё больше людей обращают на это внимание. Да и высокий статус патронажа, о котором говорилось выше, обязывает, так сказать, «держать марку». Однако ответов из епархии на вопросы: почему появляются пятна, как от них будут избавляться и возможно ли это? — до сих пор нет.