Чистосердечное признание

Корреспондент «Крымского Телеграфа» прогулялась по севастопольским крышам

Еще с детства многие из нас любили забираться на какую-нибудь высоту: лазить по деревьям, заборам... Со временем подобные увлечения для некоторых стали носить всё более сплоченный, массовый характер и в итоге переросли в субкультуру. Понятие «руфер» произошло от английского слова roof — крыша, и само движение представляет собой не что иное, как прогулки по городским крышам и небоскребам. В Севастополе, конечно, высоток-небоскрёбов нет, но зато есть здания, с которых открываются чрезвычайно интересные виды.

Люди не смотрят вверх

Кирилл Кольцов не считает себя руфером и человеком, имеющим отношение к этому движению: «Понятие „руферы“ уже давно отмерло. Я городской фотограф и забираюсь на крыши за новыми красивыми кадрами. Скоро в музее-бункере, который находится в центре Севастополя, будет открыта выставка наших фотографий. Я уже несколько лет занимаюсь этой работой, иногда даже устраиваю фотосессии на крышах. Обычно их заказывают девушки и влюбленные пары. Многие в городе хотят запечатлеть себя в таком романтическом виде на высоте птичьего полета, хотя иногда дамы, решившиеся на подобное мероприятие, пугаются высоты, хоть и сами сюда просились».

Небольшой подъезд в центре города рассчитан всего на несколько квартир. Мы поднимаемся по лестнице и снимаем с цепочки открытый замок, прикрывающий вход в помещение. Чердак похож на длинный коридор с деревянными балками-перекрытиями. Из-под шифера пробиваются лучи солнца, а на полу валяются осколки черепицы, прежде украшавшей севастопольские «сталинки», деревяшки и всякий хлам. На крышу ведет небольшая лесенка. Поднявшись по ней, понимаю всю прелесть данного мероприятия. Вон башня с часами на Матросском клубе с четырьмя циферблатами, вон вдалеке переливается море и виднеется Арт-бухта, а вон блестят на солнце купола Покровского собора...

«Люди часто смотрят наверх и замечают вас?» — интересуюсь я, глядя сверху вниз на прохожих. «Нет, горожане почти никогда не смотрят наверх. Их больше интересует то, что происходит у них под ногами или по бокам. Мало кто поднимает глаза и смотрит на небо. Нас почти никогда не видят», — отвечает Кирилл Кольцов.

Крыша, на которой мы находимся, двускатная и покрыта шифером. Вспоминая солнечные лучи, пробивающиеся из-под него, я начинаю немного ежиться: «Она точно не провалится? И почему в здании в центре города, где стоимость квадратного метра просто зашкаливает, крыша с дырявым шифером и деревянными перекрытиями?» — «Не бойтесь, не провалитесь, мы то еще все целы. Тут здания старые, на ремонт, видно, денег нет», — говорит мой проводник.

Про порядок и перспективы

Немного успокоившись, задумываюсь о том, что спускаться вниз вовсе не хочется, а хочется примостить сюда мягкое кресло, налить себе в чашечку обжигающего кофе...

«Интересно, а почему в городе нет ни одного кафе, которое было бы устроено на крыше?» — спрашиваю я. «С этим очень много сложностей: необходима система безопасности, ремонт и обустройство крыши, согласие всех собственников, города и еще масса всяких разрешений», — объясняет Кирилл. «А Карлсона вы тут не встречали?» — с улыбкой интересуюсь я у фотографа. «Был как-то один в форме, пытался нас догнать, но у него ничего не вышло. Хотя он предъявить нам ничего не может, мы ничего не нарушаем. Закона, запрещающего гулять по крышам, нет», — рассказывает Кирилл Кольцов.

С этой точкой зрения не согласен юрист Антон Тихонов:

«Да, действительно, подобного закона нет. Но людей, которые пробрались на крышу, могут привлечь по иным статьям, например за нарушение общественного порядка (ст. 20.1 КоАП), которое грозит штрафом от пятисот до одной тысячи рублей, или предъявить более серьезное обвинение, в том случае если, например, были сломаны замки на чердак или нанесен еще какой-то вред имуществу. В данном случае нарушителю может быть предъявлено уже уголовное обвинение, предусматривающее наказание в размере 40 тысяч рублей».

Юрист рассказал, что для того, чтобы избежать подобных противоправных действий, крыша должна соответствовать требованиям безопасности, а для прогулок по ней необходимо получать разрешение от собственника здания.

И всё же полное отсутствие подобных кафе и ресторанов в Севастополе, где туризм, по заявлениям властей, является одним из главных стратегических направлений развития города, остается непонятным.

О том, насколько реально открыть подобное заведение в городе, корреспонденту рассказала Ирина Дегтерева, руководитель проекта «Жизнь на крыше»:

«В городах южных стран заведения на крышах — это очень распространенная история. Не только кафе — бассейны, солярии, сады... Там, конечно, большой плюс — погодные условия, благодаря которым обустройство и эксплуатация крышных пространств становятся не просто возможными, но и экономически эффективными. А ведь Севастополь также находится в зоне весьма благоприятных климатических условий для подобных экспериментов. Что касается городов с более суровыми погодными условиями, то здесь роль играет, прежде всего, разумный экономический подход, ну и как бонус — неповторимый вид и атмосфера. В Америке и скандинавских странах крыши еще с 50-х годов использовались под прогулочные площадки детских садов, которые находились на последних этажах офисных высоток, где зачастую трудились родители детей. Мне посчастливилось побывать на крышах Парижа, Берлина, Праги, Вены, Стамбула, Милана... Их кафешки, сады, прогулочные зоны под небом незабываемы. Они и натолкнули на мысль о создании проекта «Жизнь на крыше», который собирает специалистов разных направлений, которым интересно воплощать на практике подобные проекты. Недаром легендарный архитектор Ле Корбюзье еще в 60-х задавался вопросом: «Разве это справедливо, что площадь, равная целому городу, не используется и крышам остается беседовать лишь со звездами?»

«Чего не хватает Севастополю для организации подобных заведений?» — интересуюсь я у специалиста.

«На мой взгляд, здесь принципиально важны юридические вопросы. Если власти города найдут правильный подход для их решения, то выиграют все — и владельцы недвижимости, и городской бюджет. А жители и гости Севастополя получат возможность с комфортом смотреть на этот удивительный город с высоты», — говорит Ирина Дегтерева.

P. S. Признаюсь честно, что когда поднималась на крышу, то предполагала, что подобные действия не совсем законны, но журналистское любопытство не позволило мне пренебречь подобным мероприятием. Теперь же я готова принять наказание за свой поступок и с радостью оплачу вышеуказанный штраф, тем более что данная прогулка действительно того стоила!