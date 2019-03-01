Так не пойдёт

Почему глава Крыма стал часто бывать в Керчи

Крымское правительство вернулось к практике выездных совещаний. Время от времени Совет министров всем составом отправляется в отдалённые регионы полуострова, чтобы на месте оценить положение дел и качество работы муниципальных чиновников. Особое внимание республиканские власти с некоторых пор уделяют Керчи: только за последний месяц члены правительства во главе с премьер-министром побывали в городе дважды. Неужели там всё так плохо, что без вмешательства республиканских властей муниципалитет не в силах справиться с проблемами?

Фекальные реки

Первая поездка членов Совмина в Керчь случилась в конце февраля. Тогда глава Крыма Сергей Аксёнов остался крайне недоволен услышанным и увиденным. Премьер-министра возмутило состояние многоквартирных домов: выяснилось, что около 300 из них должны быть признаны аварийными. Но главная проблема, достигшая глобального масштаба, — подтопление подвалов водой и фекальными массами. Как люди живут в таких условиях — непонятно.

Юлия Жукова, начальник Инспекции по жилищному надзору РК, главный государственный жилищный инспектор РК:

«Проводились работы по откачке фекальных масс из подвалов, но главная задача — установить их источник. Это вопрос работы и управляющих, и ресурсосберегающих организаций. Только в одном из домов, на который мы выезжали, нашли причину подтопления — забитый колодец. Из-за постоянной сырости в большинстве домов разрушилась отмостка, которую не восстанавливают. Подобных случаев в других муниципалитетах нет».

Негодование главы Крыма вызвало также состояние общественного транспорта в городе. Как вы помните, в 2016 году Керчь получила 40 новых низкопольных автобусов «Нефаз», купленных в лизинг. Сейчас около 20 из них не выходят на линию: десять сломались и не подлежат восстановлению, с ещё десяти пришлось снять запчасти, чтобы поддерживать на ходу оставшийся подвижной состав. При этом выплаты по лизинговым обязательствам ещё не завершены. Сергей Аксёнов инициировал служебное расследование в городской администрации и на время его проведения отстранил от должности курирующего заместителя главы муниципалитета Дилявера Мельгазиева.

Покидая Керчь, Аксёнов дал руководству города время на исправление ошибок и оставил 87 протокольных поручений.

Куда уходят деньги?

Спустя две с половиной недели, в минувший вторник, Сергей Аксёнов снова побывал в Керчи, чтобы посмотреть, как местные власти справляются с выявленными в прошлый раз проблемами. Глава городской администрации Сергей Бороздин сообщил об устранении некоторых недочётов. В частности, по его словам, было повышено качество уборки мусора, устранено подтопление в некоторых подвалах многоэтажных домов, спальные районы обеспечены мусорными контейнерами.

Сергей Бороздин, глава администрации Керчи:

«На благоустройство контейнерных площадок предусмотрено 5 млн руб., однако этих средств на весь город недостаточно. Власти Керчи планируют перераспределить деньги в бюджете на этот год и найти минимум вдвое больше. В целом нам необходимо ещё 12 млн».

Выслушав керченского градоначальника, Сергей Аксёнов поручил муниципальным властям провести инспекцию в каждом многоквартирном доме города: проанализировать работу управляющих компаний и оценить, какие работы они выполняют за взимаемые с жильцов деньги.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Жильцы дома платят 30 тысяч рублей за двухразовое подметание? Люди справедливо скажут, что сами себе наймут дворника, который каждый день за эти деньги будет убирать подъезд и ещё найдёт возможность подкрасить и побелить, где надо. Значит, договорились: просчитайте на примере конкретного дома и представьте до конца недели мне обоснование, почему такой размер и почему так мало за эти деньги оказывается услуг. Визуально видно, что рука мастера, который белит и красит, подъезда не касалась. Куда деньги уходят? На содержание аппарата управляющей компании? Так не пойдёт».

Сергей Бороздин пообещал усилить работу с управляющими компаниями, а также установить программное обеспечение, которое позволит производить перерасчёт платы за не оказанные ими услуги.

Две недели спустя Керченская администрация сумела выполнить в общей сложности 17 поручений главы республики. Ещё три находятся в исполнении. До остальных руки пока не дошли.

Дальше — только жёсткие меры

Что касается загадочной истории с массовой поломкой новеньких «Нефазов», то проведённое расследование дало следующие результаты. По каким-то неведомым причинам сотрудники МУП РК «Керчьгортранс» при обслуживании автобусов вместо антифриза использовали воду. Это привело к усиленной коррозии машин и выходу из строя десяти из них. Ещё восемь автобусов, как уже было сказано, использовались в качестве доноров навесного оборудования. 22 машины худо-бедно выходили на маршруты.

Сейчас на линии осталось 20 единиц техники. Планируется, что после ремонта в строй вернутся ещё девять. Также по маршруту запущено три троллейбуса, и должно появиться четыре дополнительных.

Всё ещё не ясно, кто и по каким причинам решил использовать воду вместо антифриза. Был это саботаж или речь идёт о привычной уже халатности? Будем надеяться, что начатое расследование сможет дать ответ на эти вопросы. А тем временем глава Крыма вернул полномочия замглавы Керченской администрации Диляверу Мельгазиеву. Об этом ходатайствовал коллектив «Керчьгортранса». Мол, были сделаны выводы, разработана «дорожная карта» выхода из сложившейся ситуации, взят курс на оздоровление предприятия.

Как бы там ни было, подводя итоги выездного совещания, премьер-министр вновь выразил недовольство работой городской администрации.

Сергей Аксёнов:

«Честный подход и выполнение своих обещаний — залог успешной деятельности администрации. Городские власти недостаточно выполняют свои обязанности в ряде вопросов. В частности, нет контакта с гражданами, общественниками. Если в дальнейшем у администрации Керчи реакции не возникнет, могут быть приняты очень жёсткие решения с моей стороны. Также к этой работе должен присоединиться депутатский корпус города».