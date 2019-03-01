Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Проблема из разряда вечных
Автобусный скандал и новые лифты
Много денег, мало толку
«КУБ»: суд продолжается
Не сдаётся их гордый... «Горняк»
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

«Это не человек, это пенсионер»

В Севастополе начнут платить за бесплатный проезд

При оформлении ЕГКС (единой городской карты Севастополя) у пенсионеров, чья пенсия ниже прожиточного минимума и которые ранее не стояли на учете в департаменте соцзащиты, теперь будут вычитать 235 рублей в месяц за проезд в общественном транспорте.

Неприятная новость

Неприятную для многих горожан новость сообщила замдиректора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Алла Кордова. Она пояснила, что по федеральному законодательству пенсионерам, размер пенсии которых меньше прожиточного минимума, то есть суммы в размере 8842 рублей, производится доплата из федерального бюджета, которая приравнивает к нему размер пенсии. В соответствии с законом из этих денег должны вычитаться те льготы, которые у пенсионеров уже есть, в том числе на проезд и коммунальные услуги. Специалист пояснила, что ранее эта сумма в 235 рублей не вычиталась у данной категории пенсионеров, хотя это и противоречило законодательству, хотя у тех пенсионеров, которые пользуются и пользовались льготой по оплате услуг ЖКХ, доплата всегда была уменьшена на сумму за льготный проезд и льготу по коммуналке, поскольку данные пенсионеры уже были в базе данных департамента.

Алла Кордова, заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя:

«Ситуация, которая сложилась сейчас, произошла потому, что пенсионеры, у которых не было никаких льгот, кроме бесплатного проезда, не состояли на учете в департаменте соцзащиты. Сейчас в связи с подачей заявления на ЕГКС они обращаются в департамент, и мы их ставим на учет, они попадают в данные, которые мы предоставляем для пенсионного фонда, поэтому для них сумма социальной доплаты в пенсионном фонде будет учитываться за минусом денежного эквивалента бесплатного проезда в 234,89 рубля».

Специалист также пояснила, что при расчете доплаты до прожиточного минимума учитываются все предоставляемые социальные выплаты и льготы: на ЖКУ, капитальный ремонт, ЕДВ, бесплатный проезд и другие. При этом если льгота предоставляется в натуральном виде, к ней применяется денежный эквивалент. От подобной выплаты пенсионер, который, к примеру, не пользуется общественным транспортом, конечно, может отказаться, и тогда пенсия останется на прежнем уровне. Для этого ему нужно обратиться в департамент или в районные управления социальной защиты.

По данным департамента, в настоящий момент в городе проживает 14 тыс. человек, которые получают льготы и размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, из них на сегодняшний день в департаменте зарегистрировано 452 человека. Всего же пенсионеров в Севастополе 120 тыс. человек.

При этом получается, что граждане, получающие пенсию в размере прожиточного минимума и выше, имеют право на бесплатный проезд ничего не доплачивая, в то время как малоимущие пенсионеры из доплат, которые приравнивают их пенсию к прожиточному минимуму, то есть к сумме в 8842 рубля, на которую, по мнению чиновников, может прожить пожилой человек с учетом медицинских препаратов, оплаты коммуналки, врачей, продуктов... вынуждены оплачивать данные услуги.

Интересы граждан и экономики

Сами же горожане сетуют на то, что сами водители не спешат подвозить льготников и, завидев пожилого человека, многие стараются его не замечать и проезжают мимо. В частности, пенсионерка Мария Иванова рассказала «Крымскому телеграфу» о том, что сама не раз сталкивалась с подобной ситуацией. «Я часто езжу на топиках, и если стою одна на остановке, то водители часто проезжают мимо и делают вид, что не замечают меня, и я не единственная... Стоит водителю увидеть пожилого человека, он делает вид, что его нет. Для него это не человек, это пенсионер, он не заплатит за проезд наличные деньги», — говорит женщина о знакомой многим картине.

А о том, как оплата проезда с помощью ЕГКС скажется на горожанах и зачем пенсионеры получают данную карту, рассказал экономист Алексей Тихонов: «Многие пенсионеры боятся, что завтра они сядут в троллейбус и, если у них не будет карты, их заставят платить деньги за проезд. Пожилые люди прожили такую жизнь, что теперь не верят никому и ничему и боятся, что могут утратить возможность бесплатного проезда. Раньше они могли бесплатно ездить только в троллейбусе, теперь же — на любом виде общественного транспорта».

Специалист заметил, что многие водители маршрутных такси в настоящее время работают незаконно и главная их задача сдать хозяину определенную сумму, в то время как хозяин линии получает компенсацию за льготников — некую фиксированную сумму. Теперь же, с введением ЕГКС, будет введен полный учет льготных категорий граждан, и теперь водитель должен будет работать официально, быть устроенным в штат, для того чтобы передавать статистику о количестве перевезенных им пенсионеров. Компенсация предприятию будет производиться из конкретного количества перевезенных льготников.

Алексей Тихонов:

«Экономическая проблема заключается в том, что будет полностью переформатирована вся система платежей и сбора денег. При этом не важно, кто платит за льготников, городской бюджет или федеральный, поскольку всё равно платит федеральный за счет субсидий. При этом власти в любом случае не имеют права отменить льготы на проезд пенсионеров. То есть, если пенсионер показывает удостоверение, то он в любом случае имеет право на бесплатный проезд, по крайней мере какое-то время. И именно этого многие пенсионеры и боятся».

Напомним, губернатор Севастополя поставил задачу до конца первого квартала 2019 года обеспечить всех льготников едиными социальными картами. Планируется, что с первого апреля 2019 года компенсация перевозчикам будет выплачиваться исключительно в зависимости от количества реально перевезённых пассажиров льготных категорий.

Анна БАТАНОВА
Фото ncrim.ru, В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 520 от 15 марта 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 161 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:49

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2019 (55)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru