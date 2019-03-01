«Это не человек, это пенсионер»

В Севастополе начнут платить за бесплатный проезд

При оформлении ЕГКС (единой городской карты Севастополя) у пенсионеров, чья пенсия ниже прожиточного минимума и которые ранее не стояли на учете в департаменте соцзащиты, теперь будут вычитать 235 рублей в месяц за проезд в общественном транспорте.

Неприятная новость

Неприятную для многих горожан новость сообщила замдиректора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Алла Кордова. Она пояснила, что по федеральному законодательству пенсионерам, размер пенсии которых меньше прожиточного минимума, то есть суммы в размере 8842 рублей, производится доплата из федерального бюджета, которая приравнивает к нему размер пенсии. В соответствии с законом из этих денег должны вычитаться те льготы, которые у пенсионеров уже есть, в том числе на проезд и коммунальные услуги. Специалист пояснила, что ранее эта сумма в 235 рублей не вычиталась у данной категории пенсионеров, хотя это и противоречило законодательству, хотя у тех пенсионеров, которые пользуются и пользовались льготой по оплате услуг ЖКХ, доплата всегда была уменьшена на сумму за льготный проезд и льготу по коммуналке, поскольку данные пенсионеры уже были в базе данных департамента.

Алла Кордова, заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя:

«Ситуация, которая сложилась сейчас, произошла потому, что пенсионеры, у которых не было никаких льгот, кроме бесплатного проезда, не состояли на учете в департаменте соцзащиты. Сейчас в связи с подачей заявления на ЕГКС они обращаются в департамент, и мы их ставим на учет, они попадают в данные, которые мы предоставляем для пенсионного фонда, поэтому для них сумма социальной доплаты в пенсионном фонде будет учитываться за минусом денежного эквивалента бесплатного проезда в 234,89 рубля».

Специалист также пояснила, что при расчете доплаты до прожиточного минимума учитываются все предоставляемые социальные выплаты и льготы: на ЖКУ, капитальный ремонт, ЕДВ, бесплатный проезд и другие. При этом если льгота предоставляется в натуральном виде, к ней применяется денежный эквивалент. От подобной выплаты пенсионер, который, к примеру, не пользуется общественным транспортом, конечно, может отказаться, и тогда пенсия останется на прежнем уровне. Для этого ему нужно обратиться в департамент или в районные управления социальной защиты.

По данным департамента, в настоящий момент в городе проживает 14 тыс. человек, которые получают льготы и размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, из них на сегодняшний день в департаменте зарегистрировано 452 человека. Всего же пенсионеров в Севастополе 120 тыс. человек.

При этом получается, что граждане, получающие пенсию в размере прожиточного минимума и выше, имеют право на бесплатный проезд ничего не доплачивая, в то время как малоимущие пенсионеры из доплат, которые приравнивают их пенсию к прожиточному минимуму, то есть к сумме в 8842 рубля, на которую, по мнению чиновников, может прожить пожилой человек с учетом медицинских препаратов, оплаты коммуналки, врачей, продуктов... вынуждены оплачивать данные услуги.

Интересы граждан и экономики

Сами же горожане сетуют на то, что сами водители не спешат подвозить льготников и, завидев пожилого человека, многие стараются его не замечать и проезжают мимо. В частности, пенсионерка Мария Иванова рассказала «Крымскому телеграфу» о том, что сама не раз сталкивалась с подобной ситуацией. «Я часто езжу на топиках, и если стою одна на остановке, то водители часто проезжают мимо и делают вид, что не замечают меня, и я не единственная... Стоит водителю увидеть пожилого человека, он делает вид, что его нет. Для него это не человек, это пенсионер, он не заплатит за проезд наличные деньги», — говорит женщина о знакомой многим картине.

А о том, как оплата проезда с помощью ЕГКС скажется на горожанах и зачем пенсионеры получают данную карту, рассказал экономист Алексей Тихонов: «Многие пенсионеры боятся, что завтра они сядут в троллейбус и, если у них не будет карты, их заставят платить деньги за проезд. Пожилые люди прожили такую жизнь, что теперь не верят никому и ничему и боятся, что могут утратить возможность бесплатного проезда. Раньше они могли бесплатно ездить только в троллейбусе, теперь же — на любом виде общественного транспорта».

Специалист заметил, что многие водители маршрутных такси в настоящее время работают незаконно и главная их задача сдать хозяину определенную сумму, в то время как хозяин линии получает компенсацию за льготников — некую фиксированную сумму. Теперь же, с введением ЕГКС, будет введен полный учет льготных категорий граждан, и теперь водитель должен будет работать официально, быть устроенным в штат, для того чтобы передавать статистику о количестве перевезенных им пенсионеров. Компенсация предприятию будет производиться из конкретного количества перевезенных льготников.

Алексей Тихонов:

«Экономическая проблема заключается в том, что будет полностью переформатирована вся система платежей и сбора денег. При этом не важно, кто платит за льготников, городской бюджет или федеральный, поскольку всё равно платит федеральный за счет субсидий. При этом власти в любом случае не имеют права отменить льготы на проезд пенсионеров. То есть, если пенсионер показывает удостоверение, то он в любом случае имеет право на бесплатный проезд, по крайней мере какое-то время. И именно этого многие пенсионеры и боятся».

Напомним, губернатор Севастополя поставил задачу до конца первого квартала 2019 года обеспечить всех льготников едиными социальными картами. Планируется, что с первого апреля 2019 года компенсация перевозчикам будет выплачиваться исключительно в зависимости от количества реально перевезённых пассажиров льготных категорий.