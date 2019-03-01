На все случаи весны

Суровый пост и праздник для патриотов

Подумать о душе

Великий пост в 2019 году продлится по 27 апреля включительно

Говорят, воздержание от животной пищи во время поста очень способствует духовному развитию. Однако морить себя голодом вовсе не обязательно. Главное, придерживаться основных правил. Поэтому календарь питания на период Великого поста в 2019 году окажется очень полезным.

Календарь питания на вторую половину марта 2019 года

15 марта: день сырой пищи, без приготовления. Это день салатов, вкушения фруктов и овощей. Можно есть цукаты, грибы, орехи. Можно делать соки.

16, 17 марта: на выходных разрешается есть приготовленную на огне пищу с маслом. Это позволит вам немного разнообразить рацион. Допускается немного красного вина как символ крови Спасителя.

18 марта: день строгого поста с сырой пищей без масла. Для быстрого насыщения можно есть больше грибов и орехов. В качестве деликатеса полезными будут фрукты. Помните, что все хорошо в меру.

19 марта: день горячей пищи без масла. На первое можно сделать овощной суп, а на второе приготовить пюре из картофеля с овощами. Можно кушать каши с медом или ягодами.

20 марта: день сырой пищи. Кушайте салаты и неприготовленные овощи и фрукты, делайте фруктово-ягодные смеси.

21 марта: горячие салаты из овощей помогут быстро насытиться. В этот день нельзя добавлять в еду масло. Не забывайте про постные первые блюда.

22 марта: в пятницу день сухоядения. Нужно постараться избегать пищи, приготовленной на огне. Запрещено также использование масла. Основные блюда стоит делать из фруктов и овощей, а перекусывать можно орехами.

23, 24 марта: в воскресенье можно выпить немного вина, но согласно древним традициям, его лучше разбавить водой. Разрешены горячие блюда с добавлением растительного масла.

25 марта: наступает третья неделя поста. Первый ее день — время сухоядения. Можно делать блюда, включающие фрукты и овощи — как сырые, так и сушёные. Можно также есть постный хлеб.

26 марта: горячие каши помогут насытиться утром и вечером. Добавляйте побольше ягод или фруктов, либо мед. Днем можно приготовить суп из постных ингредиентов.

27 марта: день сухоядения. Кушайте сухофрукты, овощи и грибы. Не забывайте о том, что использование масла и приготовление на огне запрещены.

28 марта: сделайте утром что-нибудь сладкое — кашу с какао, хлопья с медом. Днем и вечером можно сварить суп, сделать компот или кисель.

29 марта: день строгого поста без масла и приготовления без термической обработки. Разнообразьте рацион медом, орехами. Помните о том, что в такие можно готовить гречку, заливая ее холодной водой на несколько часов. Из нее можно сделать вкусную кашу с добавлением сухофруктов. Это очень сытная и полезная пища.

30, 31 марта: в эти два дня разрешается употреблять пищу, приготовленную на огне с использованием масла. В воскресенье можно выпить немного вина перед едой.

К пятилетию воссоединения

План мероприятий первого юбилея Крымской весны (15-18 марта)

15 марта в образовательных учреждениях полуострова пройдет единый урок, посвященный 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией с участием руководства Республики Крым, членов Госсовета и Совмина РК.

В день годовщины референдума, 16 марта, в Симферополе пройдет праздничный митинг, возложение цветов к памятникам «Народному ополчению всех времен» и «Вежливым людям», вечером горожан ждет концерт. Также в этот день пройдет фестиваль декоративно-прикладного творчества и реализация арт-проекта «Время Крыма».

18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией, в Симферополе днем пройдет ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, спортивные мастер-классы, показательные выступления спортсменов и различные соревнования, шествие кубанских и крымских казаков, молебенв Александро-Невском соборе. В этот день в городах и районах РК организуют молодежный флешмоб.

Также 18 марта планируется сделать проход в крымские музеи и проезд на общественном транспорте бесплатным. Минтранс обязали обеспечить бесперебойную работу городского транспорта в вечернее время.

Вечером горожан и гостей города ждет концерт с участием звезд российской эстрады, а также творческих коллективов Крыма. Концерт завершится праздничным фейерверком.

Для детей из малообеспеченных и многодетных семей пройдет благотворительное представление в «Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова».

Кроме того, к пятой годовщине референдума выпустят юбилейную медаль и сувенирную монету. Также среди намеченных мероприятий — торжественное гашение почтовой открытки, посвященной годовщине «Крымской весны», проведение спортивных соревнований, велопробега, прочее.

Семьям, которые воспитывают детей, родившихся 18 марта 2014 года, и семьям, вступившим в брак 16 или 18 марта 2014 года, планируют вручить подарки.