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СпецпроектНеизвестный Крым

Сладкая жизнь

А. И. Абрикосов

Как в XIX веке обеспечивали рабочими местами, делали импортозамещение и реализовали лозунг «Покупай крымское!»

Алексей Иванович Абрикосов вошёл в историю российскую как «шоколадный король». Даже свою говорящую фамилию он приобрел в 1814 году за то, что одним из первых в империи наладил фабричное изготовление мармелада, цукатов и глазированных фруктов. Знаменитую кондитерскую фабрику в Москве он основал в середине позапрошлого века, однако наиболее важной вехой в развитии бизнеса сам Абрикосов считал открытие кондитерской фабрики в Симферополе.

В поисках собственной Франции

Первоначально для изготовления своей фирменной продукции Алексей Иванович Абрикосов использовал сугубо заграничное сырьё. Ещё бы, ведь московский купец со свойственным ему педантизмом и перфекционизмом стремился к совершенству. И поначалу исповедовал столь модное во все времена в России заблуждение, что, мол, лучшее и даже хорошее найти в родном Отечестве затруднительно. Но жизнь, а точнее законы бизнеса, в конце концов, всё расставили на свои места. Цены на французские фрукты неуклонно шли вверх, а качество их из-за проблем с логистикой оставляло желать лучшего. Нужно было искать «свою Францию», поближе, чтобы перерабатывающие цеха и сырьё не разделяли многие километры дорог. Проведя анализ рынка, Абрикосов пришёл к простому, как всё гениальное, решению — открыть производство в Крыму. Впоследствии самой известной продукцией Симферопольской кондитерской фабрики стали глазированные фрукты, приготовленные по улучшенной французской рецептуре и прославленные Абрикосовым под названием «крымские».

Фабрика Абрикосова в Москве

Нам хлеба не надо, нам фрукты давай

В 1878 году «Товарищество А. И. Абрикосова сыновей» арендовало помещение в доме симферопольского садовладельца Черкеса. Именно здесь были проведены первые опыты по приготовлению засахаренных фруктов и сварены первые образцы джемов из крымского сырья. Пробы оказались более чем удачными, и на следующий год Абрикосов обратился к императору Александру III с прошением разрешить ему приобрести землю в Симферополе. Высочайшее дозволение было получено.

В 1880 году на большом участке напротив Петровской слободы (ныне ул. Воровского), купленном у помещика А. В. Цапли, началось строительство завода. За границей всё же пришлось кое-что позаимствовать: из Бельгии привезли паровые котлы отопления, из Франции — большие медные котлы для варки фруктов. Вот, пожалуй, и все заимствования. Остальное и главное —фрукты и люди — были наши крымские.

В первый год работы на фабрике постоянно трудились 23 человека. Летом набирали еще около 200 сезонных рабочих. С апреля по октябрь работа велась круглосуточно, в остальное время года был установлен 12-часовой рабочий день, с 6 часов утра до 6 часов вечера. Платили около 50 копеек в день. Если, слегка округлив, пересчитать эту зарплату по стоимости тогда и теперь говядины (25 копеек за килограмм), то при пятидневной рабочей неделе получим 12-15 тысяч рублей. Не густо, но и не пусто. Особенно, если приплюсовать к зарплате бонусы — возможность покупать абрикосовскую продукцию по себестоимости и подарки на Пасху, Рождество и Новый год в виде отрезов материи для пошива одежды. к началу ХХ века предприятие Абрикосова стало самым крупным в Крыму — в то время на нём было задействовано 600 рабочих и 50 административных служащих.

Одна из столичных газет писала в то время, что на московской фабрике Абрикосова царила полная антисанитария, залы плохо проветривались и освещались, симферопольская же фабрика строилась в соответствии с современными требованиями к производству и вполне заслужила звание «промышленного чуда».

Фабрика в Симферополе была на нынешней ул. Воровского

Дары природы

К качеству фруктов на предприятиях Абрикосова традиционно предъявляли самые высокие требования. Но крымские производители сырья всё равно остались не в накладе — на их скоропортящуюся продукцию нашёлся серьёзный и, главное, постоянный покупатель.

Закупали: абрикосы, персики, желтую и зеленую сливу, белую и красную черешню, грушу, белый виноград, райские яблочки и яблоки синап, айву, дыни и арбузы, а также грецкие орехи. Ягоду, кстати, чтобы не помялась при транспортировке, на предприятие доставляли в бочках с солёной водой. Известен случай, когда за один только день представители фабрики Абрикосова скупили на местном симферопольском базаре не многим меньше 3 тысяч килограмм вишни и выкупили весь урожай абрикосов в селе Булганак.

Уже в первый год работы на фабрике переработали более 300 тысяч кг свежих фруктов. В первом зале в десяти медных котлах варили варенье, получая около 2,5 тысяч килограмм готовой продукции в день. В следующем зале в двенадцати котлах поменьше варили фрукты и еще в трех котлах, в каждый из которых вмещалась бочка сахара, делали сироп. Два зала отвели для хранения фруктов в сиропе. Позади здания фабрики находилось машинное отделение и водокачка, подающая до 8 тысяч вёдер воды в день. Увидеть всё это своими глазами могли другие промышленники и журналисты, которых с удовольствием и гордостью приглашали на экскурсии.

До и после

В рекламе за 1917 год ещё можно было прочесть: «Поставщик Двора Его Императорского Величества Товарищество А. И. Абрикосова сыновей в Москве. Паровые фабрики в Москве и Симферополе. Фрукты глазированные, компоты, томат, овощные консервы, карамели, конфеты разные, шоколад, кофе, какао, монпасье, мармелады, пастила, варенье..., английские бисквиты можно получить в лучших магазинах города Симферополя». А чуть позднее, после революции и Гражданской войны, симферопольская фабрика «Товарищества А. И. Абрикосова сыновей» была разграблена и разорена. В 1920-м её именовали просто —  завод № 4. И работало на нем опять двадцать с небольшим человек, совсем как в самом начале этой истории.

Летом 1921 г. завод передали кооперативному союзу и назвали «Трудовой Октябрь». А ещё позднее бывшую фабрику Абрикосова объединили с её бывшим конкурентом, фабрикой московского кондитерского товарищества «Эйнем», и на их базе создали консервный завод, известный как Завод имени С. М. Кирова.

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 520 от 15 марта 2019 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:29

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