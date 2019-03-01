Куинджи — наш

В Симферополь вернулась прославленная картина знаменитого художника

Имя русского художника Архипа Куинджи, большая часть творчества которого связана с Крымом, стало известно широкой публике в связи с кражей в январе этого года картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Тогда неизвестный под видом сотрудника галереи подошел к картине, спокойно снял её и ушёл. Так же, как это произошло в 1911 году с «Джокондой» в Лувре. И тоже со скандальными последствиями (хотя в нынешнем случае полиция быстро нашла вора). И, конечно, с пиаром для художника, картины которого враз стали актуальной темой. И, кстати, полотно Куинджи — правда, не то, скандально известное, но, пожалуй, даже более значимое — «Ночь на Днепре» вернулось на днях в Симферопольский художественный музей из Третьяковской галереи.

Наша «Ночь на Днепре»

«Ночь на Днепре» из коллекции Симферопольского художественного музея — один из авторских вариантов прославленного произведения Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре», впервые представленного в Санкт-Петербурге в 1880 году«. Картина же из коллекции симферопольского музея — 1882 года.

Ранее это полотно являлось частью выставки «Архип Куинджи» в Москве. Сейчас она экспонируется в зале русского искусства XIX — начала XX веков. Также в этот отдел включены работы одного из его учеников — Аркадия Рылова. Как рассказала журналистам научный сотрудник Симферопольского художественного музея Екатерина Бородина, картина Куинджи «Ночь на Днепре» появилась в музее в 50-х годах прошлого века. «По акту № 4 она поступила из Алупкинского дворца-музея по приказу главного управления по делам искусств министерства культуры СССР от 27.04.1953 года после войны. Ранее картина находилась в собрании Кокорева под Симеизом в Крыму в довоенной коллекции Симферопольской картинной галереи и Государственного Русского музея», — рассказала она.

Сейчас в Симферопольском художественном музее пять работ Архипа Куинджи в экспозиции — «Сосна», «Эльбрус днём», «Ствол дерева» и «Узун-Таш. Крым», «Ночь на Днепре».

Интересно, что полотно «Лунная ночь на Днепре» неоднократно повторялось и Архипом Куинджи и в Симферополе, как мы уже говорили, — именно этот случай. Не отменяющий, впрочем, ценности картины — она подлинно куинджевская. Но оригинал, с «полным названием», который сейчас хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербугре, имеет свою особую историю.

Судьба шедевра

«Лунная ночь на Днепре» — пейзаж написанный Куинджи в 1880 году. Размер его — 105 на 146 сантиметров. Это полотно считается самым прославленным произведением художника и рассматривается искусствоведами как крупнейшее его творческое достижение.

Как известно из воспоминаний современников, во время работы над картиной Куинджи приглашал в свою мастерскую друзей и знакомых. И одним из первых, кто увидел полотно, был писатель Иван Тургенев, восторженный рассказ которого услышал великий князь Константин Константинович. Заинтересовавшись, он навестил художника (запись об этом событии в его дневнике датирована 14 марта 1880 года). Несмотря на то, что Куинджи всё ещё продолжал работу над картиной, она до такой степени понравилась великому князю, что он тут же купил его за названную художником цену — пять тысяч рублей. В октябре — ноябре того же года «Лунная ночь на Днепре» экспонировалась в здании Общества поощрения художников, расположенном на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге, причём это был первый случай в истории российского искусства, когда на выставке демонстрировалась единственная картина. Экспозиция вызвала огромный интерес: чтобы увидеть полотно, зрителям приходилось подолгу ждать в очереди. Резонанс было большой. Например, коллега Куинджи, художник Иван Крамской писал, что всякий раз, когда он видел куинджиевскую «Ночь на Днепре», он испытывал «наслаждение фантастическим светом и воздухом». А по распространённому мнению искусствоведов и прошлого века, и современных, среди всех произведений художника именно этот пейзаж «заслуженно принёс Куинджи полное торжество» — никогда ещё не достигал он «такой поэтической цельности в изображении пейзажа, такой согласованности в соподчинённости всех его элементов».

Впоследствии полотно хранилось в собрании великого князя Константина Константиновича в Мраморном дворце. После революции в составе этого собрания картина перешла в Российскую академию истории материальной культуры, а в 1928 году была передана в Государственный Русский музей.