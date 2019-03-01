Что не так с новыми правилами вывоза ТКО?

Так называемая «мусорная реформа», прошедшая в начале года по всей стране, для некоторых крымчан, как выяснилось, осталась незамеченной или непонятой. Читатели обращаются в редакцию с просьбами объяснить, почему счёт за вывоз мусора теперь печатают в платёжке за электроэнергию, где заключить договор с региональным оператором, и с другими вопросами на эту тему. «КТ», идя навстречу пожеланиям граждан, готов ещё раз изложить суть случившейся реформы.

За людей, а не за метры

Подробности «мусорной реформы» и принцип формирования новых тарифов мы на сей раз опустим — об этом, кажется, уже все имеют представление. Куда важнее понять, каким образом региональный оператор в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами ГУП РК «Крымэкоресурсы» взаимодействует со своими клиентами.

«Только в марте мы, жители верхней части села Партизанское Симферопольского района, узнали, что все как один задолжали ГУП РК „Крымэкоресурсы“ за вывоз мусора в январе и феврале. Долг не астрономический, но никто и никогда не видел их машину на наших улицах, не читал объявлений о графике вывоза бытовых отходов, а главное, никто ни с кем не заключал договоры на эту услугу, — сетует жительница села Партизанское Нина Федина. — Возможно, спецмашины не навещали нас по причине зимы. Живём мы на высоте 360 метров, дорог здесь нет. Что касается договоров, то, по слухам, организация скопировала наши лицевые счета в „Крымэнерго“. Всё вышло как в пословице: „Без меня меня женили“. Платить мы теперь обязаны за каждую душу прописанного населения, хотя многие фактически живут или учатся в других местах Крыма и материка».

Разберёмся по порядку со всеми претензиями жителей Партизанского. Что касается начисления платы за вывоз ТКО, то принцип действительно кардинально изменился. Если раньше её высчитывали, исходя из квадратных метров жилища, то теперь цена зависит от количества прописанных человек. Это, кстати, логично: чем больше в доме человек, тем больше мусора они производят, тем больше платят за вывоз своих отходов. При чём тут метры? Что же касается ситуации, когда в доме прописано больше людей, чем живёт по факту, то эта проблема легко решаема. Чтобы не переплачивать, нужно предоставить оператору справку, что зарегистрированные граждане по указанному адресу не проживают. Документ можно взять в своей управляющей компании, в ТСЖ или в поселковой администрации. Затем его нужно отдать в абонентский отдел регионального оператора для проведения перерасчёта.

«Рекомендуем всем проверить, верно ли в платёжных документах указано количество людей, прописанных на вашей жилплощади, — комментируют в ГУП РК „Крымэкоресурсы“. — Если всё правильно, полученный счёт можно оплачивать. В противном случае, нужно подойти по адресу в Симферополе: ул. Крымская, 4а. Надо будет написать заявление об изменении количества людей, проживающих в квартире или доме. При себе иметь домовую книжку. После подачи заявления вам сделают перерасчёт. Помимо этого, нужно обязательно сообщить, если у вас есть какие-либо льготы — все они будут работать в отношении начисления оплаты за вывоз мусора. В том числе льготы по инвалидности».

Кстати, в ГУП «Крымэкоресурсы» хорошо налажена работа диспетчерской службы — мы специально в этом удостоверились. Все телефонные номера (городские и мобильные) указаны на сайте предприятия. В случае возникновения вопросов по вывозу ТКО, рекомендуем звонить диспетчерам.

Публичная оферта

Но вернёмся к вопросам читателей. Наибольшее недовольство граждан вызвал тот факт, что региональный оператор не заключил с ними индивидуальных договоров на предоставление своих услуг. Как объяснили в ГУП «Крымэкоресурсы», согласно новым правилам, подписывать отдельные соглашения должны только юридические лица и индивидуальные предприниматели. А для физических лиц автоматически действует договор публичной оферты, с которым можно ознакомиться на сайте оператора. Если же вам по какой-то причине хочется внести изменения в проект договора или заключить его самостоятельно, нужно отправить соответствующую заявку.

«В муниципалитетах завершается процесс формирования абонентских отделов. Также мы готовы к заключению договоров с ТСЖ и юрлицами, — говорит директор ГУП РК „Крымэкоресурсы“ Денис Попко. — Квитанции об оплате услуг вывоза мусора рассылаются потребителям предприятия „Крымэнерго“, которое выиграло соответствующий конкурс. Вместе с квитанцией население получает памятку о порядке расчёта платы за вывоз ТКО».

Собственники жилья, состоящие в ТСЖ и жилищных кооперативах, вправе сами решать, хотят они платить региональному оператору напрямую или через посредника. Однако по умолчанию они платят по публичному договору оферты.

Позаботиться о заключении индивидуального договора рекомендуется членам садовых товариществ. Поскольку регистрации в дачных посёлках нет, автоматическая оферта на их обитателей не распространяется. В связи с этим региональный оператор не обязан вывозить отходы без заключения соответствующего соглашения. У дачников, кстати, есть два пути решения этой проблемы: либо садовое товарищество заключает один общий договор как юрлицо — сразу на всех членов, либо каждый житель подписывает соглашение с оператором самостоятельно (в этом случае нужно будет предъявить право собственности на землю).

Не всё так плохо

Отдельно хотелось бы сказать о недовольстве граждан в том смысле, что «без меня меня женили». Давайте обратимся к фактам. До «мусорной реформы» десятки тысяч крымчан не заключали договоры на вывоз ТКО с муниципальными операторами, и последним фактически приходилось вывозить мусор за свой счёт. Однако у граждан такое положение дел видимого возмущения не вызывало. Теперь, благодаря реформе, отсутствие договора не имеет никакого значения — действует система публичной оферты. То есть платежи за вывоз ТКО начисляются автоматически и собственникам квартир в многоэтажках, и владельцам частных домов. Говоря по совести, в обществе, где средний уровень социальной ответственности стремится к нулю, такой подход, видимо, является единственно возможным.

Что же касается сознательных граждан с активной жизненной позицией, им предоставлена возможность заключить индивидуальный договор. На наш взгляд, оснований для возмущения быть не должно. Разве что оно может быть вызвано качеством работы регионального оператора (например, когда своевременно не вывозят мусор). В таком случае следует подать заявку в диспетчерский отдел «Крымэкоресурсов» по номеру: +7 (978) 909-51-27.