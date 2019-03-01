Первый юбилей, или Как пять лет назад крымчане выбирали своё будущее

Вот и миновали первые пять лет с того дня, как полуостров торжественно воссоединился с Россией. Крым голосовал по-настоящему воодушевлённо и массово, это помнят все, кто был тому свидетелем. Мы решили вспомнить исторические дни середины марта 2014 года, той самой Крымской весны, ставшей катализатором неслыханных масштабов патриотического подъёма. Как это было?..

16 марта 2014 года воля сотен тысяч крымчан обрела законность и силу. А полуостров вернулся в состав давно и упорно многими здесь желанной, но во многом новой, незнакомой, огромной страны, со всеми её плюсами, минусами, с бюрократией и возможностью мощной господдержки, со скоростями и проблемами. Во многом, нужно признаться, это были не лёгкие пять лет. Но и сделано за это время действительно было много. В том числе, что касается реформирования: такого количества качественных, современных инфраструктурных объектов государственного уровня Крым не получал десятилетиями.

Каким будет праздник?

Возвращение Крыма стало в 2014 году причиной огромной волны подъёма патриотических настроений в России, и эти настроения преимущественно продолжают сохраняться. И празднует пятилетие вся Россия. Проходит, например, широко и массово всероссийский фестиваль «Крымская весна». Кульминация его, естественно, в Москве. Но география весьма разнообразна. Тут и Воронеж, и Магадан, и Омск... Появилась и новая монета номиналом пять рублей, приуроченная к пятилетию референдума в Крыму и Севастополе и воссоединению Крыма с Россией. С Крымским мостом на аверсе.

В честь пятилетия воссоединения Крыма и Российской Федерации ряд торжественных мероприятий будет и в республике. Конечно, хорошо, если сбудутся прогнозы относительно участия в праздновании российского президента Владимира Путина. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Если президент примет такое решение, мы своевременно вас проинформируем. Сейчас рассматриваются разные варианты, но можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения — это очень важная дата для всех россиян, и поэтому не должно быть никаких сомнений, что Путин должным образом примет участие в соответствующих мероприятиях», — сказал он.

Также известно, что среди почётных гостей — группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани. Предполагается, что французы посетят Артек, набережную Ялты и мемориал на Французском военном кладбище в Севастополе.

А в Симферополе, который тем временем украсили четырьмя сотнями российских и крымских флагов и который станет главной концертной площадкой праздника, запланирован автопробег, а в Севастополе — мотопробег. 16 марта в районе горы Гасфорта запланированы различные мероприятия с участием мотоклуба «Ночные волки». Кстати, к празднованию годовщины референдума лидер байкер-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) привез в Севастополь самый большой российский флаг, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Планируется, что разворачивать его он будет на грандиозном шоу у горы Гасфорта после мотопробега по городам Крыма. На своей странице в соцсети Хирург рассказал, что уже была попытка развернуть этот флаг на репетиции, но не получилось. Хотя прибыло много людей, но их всё равно не хватило. «То, что не получилось сегодня, мы сделаем всем миром 16 марта, после прибытия на гору Гасфорта колонны (мотопробега. — Ред.), которая стартует с вертолётной площадки Сапун-горы», — рассказал Александр Залдостанов, комментируя намерение развернуть самый большой флаг РФ на празднике в честь российского Крыма.