Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Горячая точка на карте Симферополя
Проблема из разряда вечных
Автобусный скандал и новые лифты
Много денег, мало толку
Половина улиц без асфальта...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Эксклюзив

Первый юбилей, или Как пять лет назад крымчане выбирали своё будущее

Вот и миновали первые пять лет с того дня, как полуостров торжественно воссоединился с Россией. Крым голосовал по-настоящему воодушевлённо и массово, это помнят все, кто был тому свидетелем. Мы решили вспомнить исторические дни середины марта 2014 года, той самой Крымской весны, ставшей катализатором неслыханных масштабов патриотического подъёма. Как это было?..

Типичный символ Крымской весны – российские флаги во многих окнах и на балконах. Патриотический порыв – небывалый!

В Симферополе среди голосовавших была большая активность молодых крымчан

16 марта 2014 года воля сотен тысяч крымчан обрела законность и силу. А полуостров вернулся в состав давно и упорно многими здесь желанной, но во многом новой, незнакомой, огромной страны, со всеми её плюсами, минусами, с бюрократией и возможностью мощной господдержки, со скоростями и проблемами. Во многом, нужно признаться, это были не лёгкие пять лет. Но и сделано за это время действительно было много. В том числе, что касается реформирования: такого количества качественных, современных инфраструктурных объектов государственного уровня Крым не получал десятилетиями.

Подсчёт голосов – волнительное и ответсвенное задание

Каким будет праздник?

Возвращение Крыма стало в 2014 году причиной огромной волны подъёма патриотических настроений в России, и эти настроения преимущественно продолжают сохраняться. И празднует пятилетие вся Россия. Проходит, например, широко и массово всероссийский фестиваль «Крымская весна». Кульминация его, естественно, в Москве. Но география весьма разнообразна. Тут и Воронеж, и Магадан, и Омск... Появилась и новая монета номиналом пять рублей, приуроченная к пятилетию референдума в Крыму и Севастополе и воссоединению Крыма с Россией. С Крымским мостом на аверсе.

На улицах 16 марта 2014 года играла музыка, деревья цвели и настроение было праздничное

Ещё тогда полным ходом шла гуманитарная помощь из всех уголков России

В честь пятилетия воссоединения Крыма и Российской Федерации ряд торжественных мероприятий будет и в республике. Конечно, хорошо, если сбудутся прогнозы относительно участия в праздновании российского президента Владимира Путина. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Если президент примет такое решение, мы своевременно вас проинформируем. Сейчас рассматриваются разные варианты, но можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения — это очень важная дата для всех россиян, и поэтому не должно быть никаких сомнений, что Путин должным образом примет участие в соответствующих мероприятиях», — сказал он.

Охрана общественного порядка во время референдума. Всё прошло спокойно

Также известно, что среди почётных гостей — группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани. Предполагается, что французы посетят Артек, набережную Ялты и мемориал на Французском военном кладбище в Севастополе.

В Севастополе на пл. Нахимова ­собрались байкеры, работали полевые кухни, шли концерты и митинги

Сейчас «Ночные волки» претендуют на особую роль в Крымской весне

А в Симферополе, который тем временем украсили четырьмя сотнями российских и крымских флагов и который станет главной концертной площадкой праздника, запланирован автопробег, а в Севастополе — мотопробег. 16 марта в районе горы Гасфорта запланированы различные мероприятия с участием мотоклуба «Ночные волки». Кстати, к празднованию годовщины референдума лидер байкер-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) привез в Севастополь самый большой российский флаг, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Планируется, что разворачивать его он будет на грандиозном шоу у горы Гасфорта после мотопробега по городам Крыма. На своей странице в соцсети Хирург рассказал, что уже была попытка развернуть этот флаг на репетиции, но не получилось. Хотя прибыло много людей, но их всё равно не хватило. «То, что не получилось сегодня, мы сделаем всем миром 16 марта, после прибытия на гору Гасфорта колонны (мотопробега. — Ред.), которая стартует с вертолётной площадки Сапун-горы», — рассказал Александр Залдостанов, комментируя намерение развернуть самый большой флаг РФ на празднике в честь российского Крыма.

Многие крымчане ждали четверть века этого исторического события

Исключительное событие требовало небывалого участия: шли голосовать даже те, кого на участках прежде и не видели

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 520 от 15 марта 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 30 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:55

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2019 (43)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru