Очень странная комиссия…

«Крымский ТелеграфЪ» продолжает следить за судом по поводу скандального сноса ТЦ «Куб»

Мы продолжаем следить за скандальной ситуацией вокруг предполагаемого сноса в Симферополе торгового центра «Куб», расположенного на Куйбышевском рынке. Желание властей снести это здание — есть, в течение минувших месяцев ими было сделано и несколько соответствующих заявлений, но, вместе с этим, до сих пор суды идут, и собственник пытается в них отстоять свою собственность. В частности, в предыдущих материалах на эту тему («КТ» №№ 515-518), мы рассказывали, что Арбитражный суд Крыма по ходатайству собственника — ООО «Плаком» — решил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица Комиссию по демонтажу (сносу) объектов администрации города Симферополя.

Вопросы к протоколу

Зачем понадобилось привлекать вышеуказанную комиссию, мы решили поинтересоваться у представителя ООО «Плаком», адвоката Александра Вольвача. «Привлечь комиссию удалось только со второй попытки, — рассказывает адвокат. — Именно заключение этой комиссии послужило основанием для принятия администрацией города постановления о сносе „Куба“, которое как раз и оспаривается в настоящем деле. Но представители „Плакома“ обратили внимание на несоответствие предоставленного администрацией города протокола, тем данным о протоколе, которые были указаны в постановлении. В самом постановлении указан протокол под номером 5, тогда как в протоколе, представленном в суд, номер отсутствует. Кроме того, в протоколе говорится, что „за“ снос голосовали, якобы, все присутствующие, однако среди присутствующих указан начальник управления капитального строительства Никифоров К. Б., но его подпись в протоколе вообще отсутствует. Представитель администрации так и не смогла пояснить, почему член комиссии, указанный как присутствующий и голосовавший якобы за снос здания, так и не расписался в данном протоколе».

Как говорит представитель собственника «Куба», по данному факту, по заявлению, уже началась проверка Центральным райотделом полиции, и как уже установлено, имеются противоречия между пояснениями секретаря комиссии Астаховой (которая отсутствовала на день заседания, как сообщили «КТ» представители собственника) и и.о. секретаря Любчич (которая, как утверждают представители собственника, «голословно утверждает, что подписали все присутствующие, тогда, как Никифоров свою подпись не поставил»). Здесь же интересно, что новый состав комиссии образован лишь 23.11.2017 г., а заседание комиссии состоялось в 10.00 24.11.2017 г. Секретарь же комиссии Астахова А. В. находилась тогда в отпуске (согласно сведениям, содержащимся в Протоколе). Но тогда, замечают представители собственника, возникают правомерные вопросы: каким образом секретарь комиссии, во исполнение пункта 2.14 Положения о Комиссии (копия этого Положения имеется в распоряжении «КТ», — Ред.), менее, чем за один рабочий день известила членов комиссии о дате заседания (и известила ли она всех членов комиссии?), а также, каким образом секретарём, в адрес членов комиссии, были подготовлены и направлены материалы проверок по 165-ти(!) объектам (которые были включены в вопросы заседания комиссии).

Вышли за грань

Как рассказывают представители собственника, есть и чисто юридические вопросы к вышеупомянутой городской комиссии по сносу. Так, по имеющимся у редакции сведениям, положение о комиссии не наделяет заместителя её председателя полномочиями председателя в случае отсутствия последнего. «Учитывая тот факт, что председатель комиссии — Лукашев И. М. — на заседании 24.11.2017 отсутствовал, и, принимая во внимание исключительное право председателя комиссии назначать ответственного за исполнение обязанностей секретаря на одного из членов комиссии и подписывать протокол этой комиссии — заседание проходило незаконно и в нелегитимном составе. Протокол является ничтожным и не мог учитываться при принятии решения администрацией города Симферополя оспариваемого Постановления № 4527 от 30.11.2017г.», — говорят представители собственника. «Причём, не известно, когда именно они подписали протокол и существовал ли этот протокол на дату вынесения оспариваемого постановления, — рассказали „КТ“ представители ООО „Плаком“. — Ведь к самому постановлению по дате его принятия тоже есть вопросы. Официально оно датировано 30.11.2017, при этом должно быть направлено к нам в течение семи суток (опять же, комиссией), однако о данном постановлении стало известно только в апреле 2018 года! Мы заказали нотариальный осмотр сайта администрации города Симферополя, и нотариус города Калуги установила, что постановление опубликовано на официальном сайте администрации Симферополя лишь 02.04.2018. То есть, спустя пять месяцев, после его принятия!»

Итак, резюмируя вышесказанное, представитель ООО «Плаком» констатирует: «Решение о сносе не законно, действия комиссии не законны, не легитимны. Комиссия нарушила свой же порядок принятия решений и вышла за рамки своих полномочий, рассматривая вопрос о сносе здания, на которое есть свидетельство на право собственности».

Кто остался «за бортом»?

Как мы уже рассказывали, к участию в деле в качестве третьих лиц также были привлечены арендаторы и субарендаторы помещений в здании «Куба». И арендаторы отдельно инициировали судебные процессы по оспариванию действий Межправительственной комиссии и Комиссии по демонтажу (сносу) объектов администрации города Симферополя. Ведь именно эти комиссии этом не учёл интересы около 30 арендаторов и субарендаторов, которые все являются предпринимателями (субъекты малого и среднего бизнеса), за каждым из которых стоят их семьи, в конце концов. Некоторые вообще из-за этого вынуждены были прекратить предпринимательскую деятельность...

Очередное заседание суда по этому делу состоится 21 марта в Арбитражном суде РК и «Крымский ТелеграфЪ» намерен не терять интерес к событиям скандального сноса ТЦ «Куб».