Противостояние и пропаганда

Украинские СМИ всё чаще отрицают очевидное и не брезгуют дешёвыми фейками

На этой неделе СМИ соседнего государства, сообщающие о ситуации на полуострове и отслеживающие инфоповоды, связанные с Крымом, обратили внимание на заявление российского омбудсмена, на схему обхода американских санкций, на судьбу Центра занятости в Симферополе и на меры экономического воздействия против иностранных наблюдателей на выборах в Крыму.

Как обойти санкции

Сайт украинского телеканала пишет о схеме обхода антироссийских санкций, которая стала известна журналистам: «Газпром энергохолдинг» — дочерняя компания «Газпрома» — планирует выкупить долю находящейся под санкциями компании «Силовые машины» в совместном предприятии с немецким концерном Siemens. Таким образом, совместное предприятие России и Siemens сможет обойти санкционные ограничения от Минфина США, под которые попала компания «Силовые машины» за то, что поставила газовые турбины теплоэлектростанции в Крым. Приводятся и подробности. Соглашение по передаче доли «Силовых машин» в совместном с Siemens предприятии планируют осуществить при посредничестве тех же Siemens. Сначала немецкая компания выкупит долю «Силовых машин», а затем перепродаст ее «Газпром энергохолдинг». Дескать, в России надеются, что дочерняя компания «Газпрома» сможет нарастить свое участие в совместном с Siemens предприятии до 50%. И газовые турбины, которые предприятие производит, планируют полностью локализовать в России. Вот такая как бы схема.

Охота на крымчан

Несколько дней назад в Женеве, в рамках заседания Совета ООН по правам человека, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Блатчет, что властями Украины на жителей Крыма объявлена буквально охота. Стоило ли ожидать адекватной реакции с украинской стороны в ответ на это? Уже вскоре, как сообщили СМИ этой страны, специалист по коммуникациям миссии ООН по правам человека на Украине Ирина Яковлева как отрезала — в докладах, мол, мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине не зафиксированы никакие случаи преследования жителей Крыма со стороны Украины. «Мы готовим публичные доклады о ситуации с правами человека как в Крыму, так и в Украине в целом. Туда попадает информация, которую мы могли проверить в соответствии с методологией управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в соответствии с международными стандартами. Сейчас те случаи, о которых, вероятно, говорила госпожа Москалькова, в наших докладах не отражены», — рассказала Яковлева, акцентировав, что встреча состоялась «по инициативе госпожи Москальковой».

Чёртова дюжина стран

И снова про санкции. Украинский сайт сообщает, что в начале марта так называемое «Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», учреждённое по ту сторону Перекопа, подготовило санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму. И список этот украинское правительство одобрило — об этом говорится в распоряжении правительства № 129 на сайте Кабмина. «Правительство предлагает ввести сроком на три года персональные специальные экономические санкции против иностранных наблюдателей. В Кабмине уверены, что это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют», — сообщает издание.

Слышат звон...

Весьма забавно из Крыма наблюдать, как порой интерпретируют наши, местные новости за Перекопом. Одним из самых неудачных образцов пропаганды за последнее время стала интерпретация сообщения о том, что Центр занятости в Симферополе, на ул. Ал. Невского, переехал в новое здание, а то здание, где он находился, передадут в ведение Симферопольской и Крымской епархии. В том смысле, что вернут имущество, когда-то, дескать, принадлежавшее ей. «Рабочие места на паперти!» — кричат заголовки в украинских СМИ. «Снесли центр занятости, чтобы на его месте возвести собор!» — приводятся смачные детали. Попутно вызывая в комментариях волну обсуждений и насмешек, мол, крымчанам не нужны «какие-то центры» занятости.

На самом деле, речь шла о размещении там паломнического центра и кафе с русской православной кухней. Ну и будет храм в каких-то комнатах. А центр занятости, повторимся, переехал, а не закрылся. Тут проблема, на самом деле, в другом. В правомерности этой передачи. Местные историки и архитекторы робко обсуждают это, но ничего сделать не могут. Власть церкви отказать не смогла. Но говорят, что реальных оснований для передачи не было: на том месте действительно прежде находилась церковная недвижимость, но после войны от неё остался лишь фрагмент стены в человеческий рост длиной несколько метров, который стал частью нового здания, заново построенного государством.