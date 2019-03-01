Платить или не платить НДФЛ?

Определение срока владения недвижимостью для уплаты НДФЛ. Имущественный налоговый вычет

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем про определение срока владения недвижимостью для уплаты НДФЛ, а также про имущественный налоговый вычет. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Два варианта

Одним из самых актуальных вопросов при продаже недвижимости является вопрос о том, как посчитать и сколько в конечном итоге налога на доходы физических лиц придется уплатить продавцу.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, доходы, полученные физическим лицом при реализации принадлежащего ему и находящегося в РФ недвижимого и иного имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Однако закон предоставляет определенные льготы, которые зависят от срока владения недвижимостью. Определение срока владения недвижимостью делается с целью выяснить: нужно ли платить налог с продажи недвижимости. Есть два варианта.

Первый. Продажа недвижимости (доли), которая находилась в собственности три года и более. Если вы решили продать недвижимость, которая была в вашей собственности три года и более (в отношении недвижимости, приобретенной до 01.01.2016), то налог платить не нужно. Кроме того, не требуется заполнять и сдавать налоговую декларацию.

Второй. Продажа недвижимости (доли), которая находилась в собственности менее установленного минимального срока владения. Если вы владели недвижимостью меньше 3 лет (в отношении недвижимости, приобретенной до 01.01.2016) или менее минимального срока, установленного ст. 217.1 Налогового Кодекса РФ, вам необходимо самостоятельно рассчитать налог, а также подать в налоговую инспекцию декларацию.

Срок нахождения недвижимости в собственности определяется с даты государственной регистрации вашего права собственности на это имущество или долю в нем. Эта дата указана в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на недвижимость или выписке из ЕГРН.

В некоторых случаях, таких как продажа части земельного участка, срок его нахождения в собственности будет исчисляться с момента государственной регистрации права собственности на новый участок, полученный в результате разделения первоначального участка.

В случае, если недвижимое имущество получено в наследство, то право собственности на недвижимость (на долю в ней) возникает со дня открытия наследства — как правило, момента смерти наследодателя.

Если нажитая во время брака недвижимость (доля в ней) была оформлена на умершего супруга, то моментом возникновения права собственности при ее наследовании считается наиболее ранняя из дат: либо дата государственной регистрации права собственности умершим супругом, либо дата государственной регистрации права собственности супругом-наследником принадлежащей ему доли, если недвижимость находится в общей долевой собственности супругов.

В то же время, при наследовании доли недвижимости от участника общей долевой собственности (за исключением супруга) его совладельцем моментом возникновения права собственности является дата госрегистрации права собственности наследником принадлежащей ему ранее доли.

После определения срока владения недвижимым имуществом и возникновения обязанности по уплате НДФЛ с продажи недвижимости, необходимо рассчитать сумму налога и предоставить декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом совершения сделки по продаже квартиры).

В случае отказа от декларирования, налогоплательщика привлекут к налоговой ответственности (штрафу), предусмотренному статьями 119 и 222 Налогового кодекса РФ.

Право на вычет

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ. Имущественные вычеты предоставляются налогоплательщикам при продаже имущества, которым налогоплательщик владел на праве собственности менее 3 лет, в размере сумм, полученных от продажи, но не более определенного налоговым законодательством лимита — 1 000 000 руб. Соответственно, налогоплательщик-резидент вправе уменьшить налоговую базу при расчете НДФЛ на сумму налогового вычета в соответствии с положениями статьи 220 Налогового кодекса РФ.

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного статьей 220 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.

Соответственно, если у налогоплательщика есть документы, подтверждающие осуществление им расходов на покупку квартиры, которую он продает, то ему может быть выгоднее заявить именно сумму расходов в качестве налогового вычета.

При этом, если налогоплательщик использует свое право на получение имущественного налогового вычета путем уменьшения облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов и данные расходы превышают полученные им доходы, то НДФЛ с продажи недвижимости ему платить не придется.

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