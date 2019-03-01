Дата, которой могло и не быть

История обретения и знаковый титул

18 марта 2019 года Крым празднует 5-летие нового вхождения в состав России. Однако первоначально свою русскость полуостров обрел еще в 1783 году. Крым к России присоединял виднейший государственный и военный деятель Российской империи, князь Григорий Потёмкин, и присоединял навсегда

Никогда не говори «никогда»

Началось всё ещё при Анне Иоановне, которая хоть и была эдаким политическим антиподом Екатерины, но в не меньшей степени осознавала, что отнять у Турции её «правую руку», Крым, дорогого стоит. Тогда, 23 июля 1735 года, за 27 лет до восшествия на престол Екатерины Алексеевны командующий русской армией фельдмаршал Христофор Антонович Миних получил приказ Кабинета министров открыть военные действия против Турции и Крымского ханства. Миних писал о планах России максимально откровенно: «На 1736 год — Азов будет наш. Мы станем господами Дона, Донца, Перекопа, владений Нагайских между Доном и Днепром по Черному морю, а может быть, и самый Крым нам будет принадлежать». Понятно, что фельдмаршал прекрасно понимал, насколько широкие перспективы открывает перед Россией владение полуостровом, но простым солдатам мозги геополитическими тонкостями не перегружал, говорил только, что «за Перекопью их ждет вино и райские кущи... отдых и прохлада садов ханских, где произрастает фруктаж редкостный, какого в дому у себя никто не пробовал...». И овладение раем казалось делом вполне решенным, когда Миних из-за недостатка воды и распространения болезней повернул армию вспять, а Анна Иоановна проявила нерешительность, слишком уж всерьез восприняв слова, прозвучавшие на Немировском конгрессе 1737 года из уст австрийского посла Остейна, который заявил, что «никто и никогда не позволит России овладеть Крымом».

Доделать начатое

Для Екатерины мнение «просвещенной Европы» тоже не было пустым звуком. Но у неё был Потёмким, давно мечтавший вернуть России сакральные территории — полуостров, бывший когда-то провинцией Римской империи, куда ссылались многие почитаемые в православии святые, и, главное, Херсонес Таврический, где в 987 году крестился князь Владимир. А ещё Потёмкину очень хотелось восстановить великий «путь варяжский». Желания эти казались князю вполне осуществимыми, поскольку, как он считал, оставалось лишь немного дожать, почва для решительных действий давно была подготовлена 24-тысячной армией под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского, которая в течение каких-то двух недель 1771 года овладела практически всеми стратегическими пунктами Крымского полуострова.

1 августа 1772 года Екатерина государственной грамотой признала «Хана Крымского независимым владетелем, а область Татарскую в равном достоинстве с протчими подобными свободными и под собственным правительством состоящими областями».

1 ноября 1772 года в Карасубазаре Сахиб Гирей с «уполномоченными от Татарского народа», князь Долгоруков и генерал-поручик Е. Щербинин подписали мирный и союзный трактат. Он был ратифицирован Екатериной 29 января 1773 года. Согласно этому документу, Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России, к которой переходили морские черноморские порты Керчь, Еникале и Кинбурн.

Такой компромисс не вполне, но удовлетворил европейские державы и дал Потёмкину время для маневра. Он продолжал уговаривать Екатерину дать соизволение на присоединение древней Тавриды к России: «Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит... Сколько славно приобретение, сколько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот она могла и не хотела или упустила».

Великий провидец

Уже после своего великого вояжа по Крыму Великая Екатерина признала: «Приобретение сие важно, предки дорого бы заплатили за то». Да, для женщины, даже для той, что сумела взойти на вершину власти, очень важно, чтобы рядом находился мужчина, который лучше её самой знает, что ей нужно дать для полного удовлетворения. Такого мужчину можно назвать волшебником. И именно так и стали говорить о Потёмкине. Австрийский фельдмаршал принц Шарль Жозеф де Линь писал о Григории Александровиче 1 августа 1788 года: «В чем же состоит его волшебство? В гении, ещё в гении и ещё в гении; в природном уме, в превосходной памяти, в величии духа; в хитрости без злобы; в счастливой смеси капризов; в щедрости, великодушии и справедливости».

Шаг за шагом

В 1774 году князя Г. А. Потёмкина назначили генерал-губернатором Новороссии. В то время Новороссийская губерния представляла из себя зону «дикого поля» на юге страны, лишенную городов, дорог и каких-либо особых перспектив, кроме одной — решить наконец «крымскую проблему».

В 1777 году, под предлогом помощи правящему крымскому хану Шагин-Гирею в борьбе с его братьями, Потёмкин ввел в Крым российские войска, расквартировав их в районе Ак-Мечети (территория современного Симферополя). Русских солдат князь убеждал быть «вежливыми людьми»: «Вступая в Крым... обращайтесь в прочем с жителями ласково, наказывая оружием, когда нужда дойдёт, скопища упорных, но не касайтесь казням частных людей».

В 1778 году по указу Потёмкина для подрыва экономики Крыма с территории полуострова в район Приазовья была выслана значительная часть христианского населения Крыма. Историки свидетельствуют, что этот манёвр государева фаворита вполне удался — в частности, на полуострове пришли в запустение все плодовые сады.

С 1780 по 1782 годы Потёмкин готовил решающие аргументы для Екатерины, «записку», в которой очередной раз обосновывал необходимость присоединения Крыма. Григорий Александрович писал: «Положите же теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу, — вот вдруг положение границ прекрасное... Вы обязаны возвысить славу России... Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России еще не имел».

Крым — наш

И Екатерина, наконец-то, прислушалась к мнению своего фаворита. Так Крым впервые стал «нашим». Под давлением российской дипломатии последний крымский хан отрекся от престола. В июне 1783 года на скале Ак-Кая возле города Карасубазара (современный Белогорск) представители крымско-татарской знати торжественно присягнули на верность Екатерине. Принимавший присягу Потёмкин был удостоен титула «Светлейшего князя Таврического».