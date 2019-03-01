Из стайера в спринтеры

Покинет ли Кубок Гагарина пределы страны?

Хотя хоккей с шайбой ещё не захватил в спортивную жизнь нашего полуострова, но располагает большой и активной аудиторией болельщиков, которая вот уже в одиннадцатый раз с большим интересом следит за событиями в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В ней в сезоне 2018/19 годов в сражении за Кубок Юрия Гагарина и титул чемпиона России по хоккею с шайбой участвуют 25 клубов из 23 городов России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии.

В роли стайеров

Чемпионат делится на две части: регулярное первенство, в котором каждый клуб с сентября 2018 по февраль 2019 годов сыграл со всеми соперниками по 62 матча, взваливая на свои плечи солидную физическую и моральную нагрузку, что характерно для стайеров. Все клубы, исходя из географического положения, делятся на две конференции: Западную и Восточную. В первой из них — по шесть клубов играют в дивизионах, носящих имена наших выдающихся хоккеистов и тренеров: Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова, а во второй — в дивизионе Валерия Харламова выступают шесть, а в дивизионе Аркадия Чернышёва — семь команд. На первом этапе «стайер», набравший большее количество очков, чем все соперники из двух конференций, становится обладателем Кубка Континента, а по восемь лучших команд из каждой конференции получают право, по системе плей-офф, уже в роли «спринтеров» вступить в борьбу за главный приз лиги — Кубок, носящий имя первого космонавта земли Юрия Гагарина, бывшего страстным поклонником этой игры.

В предыдущих десяти чемпионатах Кубком Континента трижды владели хоккеисты московского ЦСКА, по два раза — уфимский «Салават Юлаев» и санкт-петербургский СКА, по одному разу — омский «Авангард», челябинский «Трактор», московское «Динамо».

И вот недавно «армейцы» столицы в четвёртый раз завоевали этот приз, набрав 106 очков. Вместе с ними путёвки в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции завоевали: питерский СКА — 103, ярославский «Локомотив» — 86, хельсинкский «Йокерит» — 80, московское «Динамо» — 72, «Сочи» — 66, московский «Спартак» — 64, подольский «Витязь» — 63 очка. Они оставили вне кубковой борьбы: динамовцев Риги и Минска (читай, национальные сборные Латвии и Белоруссии), череповецкую «Северсталь», братиславский «Слован». Ну, а успешная восьмёрка уже, согласно положению, распределена на четвертьфинальные пары, которые будут играть между собой на вылет до четырёх побед в семи матчах: ЦСКА — «Витязь», СКА — «Спартак», «Локомотив» — «Сочи», «Йокерит» — «Динамо» (Москва).

На Востоке сильнейшим стал екатеринбургский «Автомобилист» — 95 очков. Вслед за ним разместились в желанной восьмёрке: «Барыс» из Астаны — 86, магнитогорский «Металлург» — 84, омский «Авангард» — 83, казанский «Ак Барс» — 82, уфимский «Салават Юлаев» — 72, нижегородское «Торпедо» — 64, челябинский «Трактор» — 63 очка. На этот раз они оказались сильнее соперников из новосибирской «Сибири», нижнекамского «Нефтехимика», пекинского «Куньлунь Ред Стара», владивостокского «Адмирала», хабаровского «Амура». И сразу же после финиша образовали четвертьфинальные пары: «Автомобилист» — «Трактор», «Барыс» — «Торпедо», «Металлург» — «Салават Юлаев», «Авангард» — «Ак Барс».

Читатели, полагаем, обратили внимание на то, что на этот раз заслон российских клубов на пути в плей-офф смогли прорвать из иностранных клубов лишь «Йокерит» и «Барыс», и если «фарт» и дальше будет им сопутствовать, то они получат шанс выиграть Кубок Гагарина, а вместе с ним и золотые медали чемпионата России по хоккею с шайбой, которые ещё никогда не покидали пределы страны. Ведь в предыдущих розыгрышах первенствовали исключительно наши команды. Три раза почётный приз отправлялся в Казань к «Ак Барсу» (2009, 2010, 2018), по два раза — в Москву к «Динамо» (2012, 2013), в Магнитогорск к «Металлургу» (2014, 2016), в Санкт-Петербург к СКА (2015, 2017), и однажды его путь пролегал в Уфу к «Салавату Юлаеву» (2011).

А где ЦСКА?

Вот и теперь всех волнует вопрос, а сумеет ли завоевать почётный приз старейшая российская команда ЦСКА, которая ещё никогда не привозила Кубок Гагарина в музей спортивной славы прославленного советского и российского спортивного клуба? Тем более что сейчас в его рядах подобрались талантливые молодые мастера, во главе с лучшим нападающим «регулярки» Кириллом Капризовым, который провёл в ворота соперников 30 шайб.

Следует обратить внимание и на то, что специальная комиссия КХЛ каждую неделю и каждый месяц чемпионата называет лучших вратаря, защитника, нападающего и новичка текущего первенства. И если среди «звёзд» текущей недели часто фигурируют имена российских мастеров, то вот с сентября по январь мы увидели только имена вратарей Ильи Сорокина (ЦСКА) и Ильи Коновалова («Локомотив»), нападающих Вадима Щипачёва («Динамо», Москва) и Никиты Гусева (СКА), кстати лучшего бомбардира «регулярки», набравшего 81 очко. Не очень круто. Зато канадцы — защитник Даррен Диц («Барыс») и нападающий Найджел Доус («Автомобилист») — по два раза номинировались среди лучших «кэхээловцев». Будем надеяться на то, что теперь, когда на смену «стайерам» пришли «спринтеры», мы всё чаще и чаще будем слышать имена наших известных мастеров, олимпийских чемпионов Пхёнчхана-2018, у которых уже не за горами майский чемпионат мира — 2019 на льду словацких городов — Братиславы и Кошице.

Потребовалось две недели

Именно столько времени затратили участники четвертьфиналов плей-офф Кубка Гагарина, чтобы наполовину сократить число претендентов на почётный приз. Но и этого было достаточно, чтобы розыгрыш лишился действующего владельца Кубка, казанского «АК Барса», которого, как принято говорить, в «одну калитку» вынес со льда омский «Авангард», одержавший четыре победы подряд — 6:0, 6:3, 4:1, 3:2. Столь же уверенно обладатель Кубка Континента, московский ЦСКА, расправился с подольским «Витязем», а екатеринбургский «Автомобилист» — с челябинским «Трактором» — по 4:0. Четыре поединка завершились с общим счётом 4:2. С таким количеством выигранных и проигранных матчей ярославский «Локомотив» переиграл ХК «Сочи», московское «Динамо» — хельсинкский «Йокерит», уфимский «Салават Юлаев» — магнитогорский «Металлург», питерский СКА — московский «Спартак». Причём «армейцам» на алтарь победы пришлось бросить всё свое мастерство, так как первые два матча они проиграли (0:2 и 2:3), но затем как львы бились в четырёх последующих встречах — 5:2, 3:2, 2:1, 2:1. И только в одном поединке командам пришлось провести все предусмотренные для плей-офф семь матчей. Со счётом 4:3 «Барыс» из Астаны взял верх над нижегородским «Торпедо».

Теперь в полуфиналах конфедераций встречаются: ЦСКА — «Динамо» и СКА — «Локомотив»; «Барыс» — «Авангард» и «Автомобилист» — «Салават Юлаев».