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Спорт

Двоякое впечатление

Россия продолжила череду успехов на масштабных спортивных международных праздниках

В том, что зимняя Универсиада в Красноярске, носящая 29-й номер, впервые пройдёт на российской земле на высочайшем организационном и дружественном уровне, никто не сомневался. Так и произошло. Нет сомнения, что вслед за зимними Олимпийскими играми в Сочи, мировым чемпионатом по футболу, летней Универсиадой в Казани и нынешняя зимняя Универсиада в столице сибирского студенчества тоже удостоится титула лучшей за годы ее проведения.

Среди добрых людей

А ведь задолго до её открытия ряд государств, и прежде всего Украина, вели ярую агитацию против предстоящего спортивного фестиваля студентов, причём прежде всего потому, что она состоится «в далёкой, холодной и голодной Сибири». Ведь именно здесь в прежние времена находился для «каторжников», дескать, Новый Качинский острог. И прочие «ужасы». Но свыше трёх тысяч спортсменов из 54 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и тысячи их соотечественников побывали в красивом, современном городе, где на протяжении десяти дней они были окружены вниманием добрых и искренних друзей, выступали на прекрасных спортивных аренах, созданных специально к этой зимней Универсиаде.

Они признавались журналистам, что были поражены мастерством и полётом мысли участников и авторов церемоний открытия и закрытия мировой зимней спортивной студенческой сессии на прекрасной «Платинум Арене». Тем, что руководители государства нашли время, чтобы приветствовать их. Универсиаду открывал президент России Владимир Путин, а закрывал — премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Во всяком случае, судя по многочисленным свидетельствам, трудно было найти участника состязаний, который бы не получил первоклассного удовольствия от пребывания в Красноярске, даже несмотря на результаты, достигнутые на спортивной арене. Тем более что Универсиада-2019 явилась настоящим праздником для местных поклонников спорта, для которых международные старты любого уровня в это напряженное геополитическое время становятся редкостью. Не случайно же на каждом соревновании было полным-полно зрителей, а на хоккей с шайбой и с мячом, как у мужчин, так и у женщин, на фигурное катание, сноуборд искали «лишний билетик».

Наша студенческая

Ну, а что касается спортивной части Универсиады-2019, то здесь вне конкуренции была студенческая сборная России, завоевавшая 112 медалей во всех одиннадцати видах спорта (41 золотую + 33 серебряные + 32 бронзовые). Не случайно острословы уже успели прозвать нынешнюю Универсиаду — «открытым студенческим мировым первенством среди профессионалов и любителей». Среди первых доминировали хозяева состязаний, а среди вторых за победу сражались сборные Южной Кореи — 16 медалей (6 + 4 + 6) и Японии — 13 медалей (5 + 4 + 4), за которыми в десятке лучших расположились сборные Австрии, Финляндии, Норвегии, Франции, Швейцарии, Швеции, Германии. В их активе насчитывается по одной-две золотые медали из 78 разыгрываемых в Красноярске.

Причём антироссийская пропаганда и тут «подсуетилась» и выдала сплетню, мол, честь российского студенчества защищали члены национальных сборных России. Но что поделаешь, коль большинство ребят и девушек от 17 до 28 лет, имеющих право выступать на Универсиадах, учатся в вузах, где государство их поощряет за активное занятие спортом специальными стипендиями. А вот их зарубежные сверстники, за редчайшими исключениями, начинают получать высшее образование лишь тогда, когда прощаются с большим спортом. Своё же спортивное мастерство они, как правило, повышают, будучи сверхсрочниками в армии и в полиции или находясь на контрактах в частных профессиональных клубах. К тому же не верьте, что победители Универсиад получают толстые конверты с рублями, долларами или евро. Не знаю, чем отметят корейцы свою шестёрку чемпионов, но свыше сотни россиян, у которых отныне хранится «золото», добытое в Красноярске в личном и командном первенстве, получат звание «Мастер спорта международного класса России». Ну, а настоящей героиней Красногорска-2019 стала лыжница, студентка из Улан-Удэ Алиса Жамбалова, выигравшая четыре (!) гонки. Ведь если бы она лично принимала участие в общекомандном зачёте, то «команду Алиса» смогли бы опередить только сборные России, Южной Кореи и Японии. Не правда ли, круто!

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото rcnk.gr, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 520 от 15 марта 2019 года

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Просмотров: 145 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:54

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