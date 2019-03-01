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В ожидании 4 сентября

Итак, стали известны новые подробности грядущего восстановления давно уже весьма уныло выглядящей набережной реки Салгир в Симферополе. Как сообщила несколько дней назад глава администрации города Наталья Маленко, окончание реконструкции, запланированной на 2019 год, намечено на начало сентября. «Глава республики поставил срок завершения реконструкции набережной 4 сентября. Сегодня идут все процедуры», – констатировала глава администрации.

При этом уточняется и протяжённость реконструируемого участка – 8 километров (это фактически вся длина набережной Салгира в пределах Симферополя), и, так сказать, цена вопроса – стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русла Салгира составит более 600 млн рублей. Также работы по реконструкции предполагают и ремонт мостов через реку.

Но и это ещё не всё. Как заверяет Маленко, в последующие годы реконструкция набережной продолжится. «У нас останется еще 6 километров. Это Малый Салгир, река Славянка. Это всё тоже у нас в планах, только чуть позже», – отметила глава администрации города.

Горожанам же остаётся ждать и надеяться, что процесс реконструкции не вызовет их недовольства и не будет сопровождаться чередой скандалов, как это случилось пару лет назад, когда реконструировали центр города…

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 521 от 22 марта 2019 года

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Просмотров: 147 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:42

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