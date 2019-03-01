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Говорят, что... в Ялте праздника не ощутили

Жительница курортной столицы Ольга Д., предварительно поздравив всех крымчан с пятой годовщиной воссо­единения Крыма с Россией, посетовала: «В моей любимой Ялте по недавней и плохой традиции праздника не ощущается. Ни флагов, ни растяжек рекламно-праздничных, ни одного поздравления на центральных улицах не увидела. Создаётся впечатление, что власти специально стараются, чтобы к нам туристы пореже приезжали, – скукота... Для активного и развлекательного отдыха инфраструктуры в центре нет, аттракционов почти нет. Печально! Другое дело в Симферополе, Севастополе...»