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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в медучреждении забыли о стерильности

Житель Симферополя, пожелавший остаться неизвестным, возмущен: «Сегодня был в 7 гор. больнице у стоматолога. Стоматолог работал без перчаток, урна (куда сплёвывают) была полная, и её даже не думали вычищать. И вообще, обстановка была не стерильная». Впрочем, как комментируют симферопольцы, есть подозрение, что речь идёт всё-таки о поликлинике на ул. 1-й Конной армии, а не о больнице (медучреждения находятся рядом).

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 521 от 22 марта 2019 года

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Просмотров: 223 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:49

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