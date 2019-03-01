В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в медучреждении забыли о стерильности

Житель Симферополя, пожелавший остаться неизвестным, возмущен: «Сегодня был в 7 гор. больнице у стоматолога. Стоматолог работал без перчаток, урна (куда сплёвывают) была полная, и её даже не думали вычищать. И вообще, обстановка была не стерильная». Впрочем, как комментируют симферопольцы, есть подозрение, что речь идёт всё-таки о поликлинике на ул. 1-й Конной армии, а не о больнице (медучреждения находятся рядом).