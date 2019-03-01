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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... убивают деревья, освобождая место для парковки

Дерево, взывающее о помощи, обнаружили на ул. Чехова в Ялте. Речь идёт о Питтоспоруме Тобира (пахучем), украшении Южного берега, том самом дереве, цветы которого пахнут, как ландыши. Его родина – тропики и субтропики Азии, Австралии и островов Тихого океана. И в Крыму Питтоспорум, казалось, прижился. Но… Как сообщают местные жители, около двух недель назад на него было совершено нападение «человекоподобным существом»: некто принёс и вылил на ствол и в корневую систему дерева 5 литров масла для фритюра, тара была выброшена там же. А ещё через несколько дней кто-то расколол один из стволов дерева вертикально пополам. Опять же по словам местных, ранее на этой площадке располагался сухой бассейн, его снесли – вероятнее всего, только для того, чтобы удобно было ставить машины. Теперь вслед за бассейном грозит исчезнуть и дерево.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 521 от 22 марта 2019 года

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Просмотров: 216 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:51

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